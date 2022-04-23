Экскурсии по Архангельской области

Экскурсии в городах Архангельской области

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Архангельск
Павловск

Индивидуальные экскурсии

Архангельск и Северодвинск. Два города - одна история
Архангельск и Северодвинск. Два города - одна история
7900
за всё
Мы проедем по столице Поморья, осмотрим основные достопримечательности, я расскажу Вам её историю
Архангельск
Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
5
1 отзыв
7900
за всё
Полюбоваться природой Русского Севера и раскрыть историю его городов на авто-пешеходной экскурсии
Архангельск
Корабельная Соломбала: родина российского флота
Корабельная Соломбала: родина российского флота
5000
за всё
Побывать там, где зарождалось корабельное дело, и узнать о строительстве деревянных судов
Архангельск
Северодвинск, деревня Шихириха и пикник на Белом море
Северодвинск, деревня Шихириха и пикник на Белом море
5
3 отзыва
5000
за всё
Посетить колоритную поморскую деревню, увидеть город судостроителей и полюбоваться Белым морем
Архангельск
Теплое свидание с Архангельском
Теплое свидание с Архангельском
5
4 отзыва
2900
за всё
Открыть необыкновенную, многогранную, неоднозначную столицу Поморья - и полюбить ее
Архангельск
Кухня Севера: гастро-погружение в компании шеф-повара
Кухня Севера: гастро-погружение в компании шеф-повара
от
12000
за всё
Попробовать вкуснейшие блюда и специалитеты в сердце Архангельска и открыть их секреты
Архангельск
Обзорная экскурсия: знакомство с городом ангелов
Обзорная экскурсия: знакомство с городом ангелов
6000
за всё
Объехать ключевые достопримечательности Архангельска и погрузиться в его историю
Архангельск
Всё об Архангельске за 2,5 часа
Всё об Архангельске за 2,5 часа
3200
за всё
Архангельск
Заповедная улица
Заповедная улица
3000
за всё
Познакомиться с деревянной архитектурой города ХIX-XX века, вы сможете
Архангельск

Групповые экскурсии

Красоты Пинежья
Красоты Пинежья
5000
за чел.
За один день в Парке «Голубино» вы посетите удивительную карстовую пещеру, увидите незамерзающий северный водопад
Архангельск
Загородная поездка на родину Ломоносова и в село Холмогоры
Загородная поездка на родину Ломоносова и в село Холмогоры
2500
за чел.
Если вы уже посмотрели Архангельск, то приглашаем вас на загородную экскурсию на родину великого учёного
Архангельск
Экскурсия в город подлодок у Белого моря - Северодвинск
Экскурсия в город подлодок у Белого моря - Северодвинск
2000
за чел.
На автобусе из Архангельска мы отправимся с вами в центр атомной судостроительной промышленности России
Архангельск
Архангельск - России первый порт
Архангельск - России первый порт
900
за чел.
Вы первый раз в Архангельске
Архангельск
Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
4.6
21 отзыв
3300
за чел.
Однодневное путешествие к пещерам, водопадам и эко-тропам Пинежского заповедника
Архангельск

Обзорные по городам

Архангельск и Северодвинск. Два города - одна история
Архангельск и Северодвинск. Два города - одна история
7900
за всё
Мы проедем по столице Поморья, осмотрим основные достопримечательности, я расскажу Вам её историю
Архангельск
Обзорная экскурсия: знакомство с городом ангелов
Обзорная экскурсия: знакомство с городом ангелов
6000
за всё
Объехать ключевые достопримечательности Архангельска и погрузиться в его историю
Архангельск
Всё об Архангельске за 2,5 часа
Всё об Архангельске за 2,5 часа
3200
за всё
Архангельск
Пешком по Архангельску
Пешком по Архангельску
5
2 отзыва
4500
за всё
Познакомиться с городом на обзорной прогулке и раскрыть любопытные детали о его судьбе
Архангельск
Обзорная экскурсия по Архангельску на транспорте туриста
Обзорная экскурсия по Архангельску на транспорте туриста
5500
за всё
Экскурсия по Архангельску позволит вам погрузиться в атмосферу северного города
Архангельск
Обзорная пешеходная экскурсия по Архангельску
Обзорная пешеходная экскурсия по Архангельску
5500
за всё
Познакомьтесь с многовековым прошлым Архангельска в рамках обзорной экскурсии по его историческому центру
Архангельск
Пешком по Старому Арбату
Пешком по Старому Арбату
от
3600
за всё
Пешеходная экскурсия по заповедной улице старого Архангельска Чумбарова-Лучинского
Архангельск
Сити-тур: знакомство с городом ангелов
Сити-тур: знакомство с городом ангелов
от
6000
за всё
Обзорная автобусная экскурсия по городу
Архангельск
Архангельск - России первый порт
Архангельск - России первый порт
900
за чел.
Вы первый раз в Архангельске
Архангельск

Водные прогулки

Речная прогулка по Северной Двине
Речная прогулка по Северной Двине
4200
за всё
Мы приглашаем вас на речную прогулку от яхт-клуба «Норд»! Во время плавания капитан проведет экскурсию
Архангельск

Туры на автомобиле

Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
5
1 отзыв
7900
за всё
Полюбоваться природой Русского Севера и раскрыть историю его городов на авто-пешеходной экскурсии
Архангельск
Северодвинск, деревня Шихириха и пикник на Белом море
Северодвинск, деревня Шихириха и пикник на Белом море
5
3 отзыва
5000
за всё
Посетить колоритную поморскую деревню, увидеть город судостроителей и полюбоваться Белым морем
Архангельск
Деревянное зодчество Поморья
Деревянное зодчество Поморья
7000
за всё
Музей Малые Корелы, древние храмы и природа Русского Севера на авто-пешеходной экскурсии
Архангельск
Из Архангельска - в музей Малые Корелы
Из Архангельска - в музей Малые Корелы
4.9
7 отзывов
от
4800
за всё
Познакомиться с деревянным зодчеством и народным искусством Русского Севера
Архангельск
Крепость Орлец: забытый страж Северной Двины
Крепость Орлец: забытый страж Северной Двины
5
2 отзыва
8000
за всё
Перенестись в Средневековье у стен цитадели и влюбиться в северные пейзажи
Архангельск
Самоварное чаепитие на Белом море
Самоварное чаепитие на Белом море
5
3 отзыва
5200
за всё
Погулять среди сосновых дюн, услышать о природе края и попробовать поморского чаю со сладостями
Архангельск
В Северодвинск - к подлодкам и Белому морю
В Северодвинск - к подлодкам и Белому морю
4.9
22 отзыва
от
4880
за всё
Почувствовать пульс моря на острове Ягры и посетить город-центр атомного судостроения
Архангельск
В Новодвинскую крепость из Архангельска
В Новодвинскую крепость из Архангельска
4.9
11 отзывов
4800
за всё
Исследовать руины цитадели, углубиться в военную историю России и насладиться видами Северной Двины
Архангельск
Северодвинск и остров Ягры
Северодвинск и остров Ягры
4.9
8 отзывов
4900
за всё
Посетить «город корабелов» и насладиться чудесными пейзажами Белого моря
Архангельск

Гастрономические туры

Северодвинск, деревня Шихириха и пикник на Белом море
Северодвинск, деревня Шихириха и пикник на Белом море
5
3 отзыва
5000
за всё
Посетить колоритную поморскую деревню, увидеть город судостроителей и полюбоваться Белым морем
Архангельск
Кухня Севера: гастро-погружение в компании шеф-повара
Кухня Севера: гастро-погружение в компании шеф-повара
от
12000
за всё
Попробовать вкуснейшие блюда и специалитеты в сердце Архангельска и открыть их секреты
Архангельск

Экскурсионные туры на несколько дней

Охота за Северным сиянием (3 дня / 2 ночи)
Охота за Северным сиянием (3 дня / 2 ночи)
5
7 отзывов
от
27900
за чел.
Северное сияние - одно из самых захватывающих явлений на Земле
Архангельск

Последние отзывы об экскурсиях по Архангельской области

  • Е
    Елена
    23 апреля 2022
    5
    Отзыв на: В Северодвинск - к подлодкам и Белому морю
    Вот уже и апрель, а мы ведь обещали написать отзыв. Ну, лучше поздно чем никогда. Наша экскурсия с Алексеем в Северодвинск началась с Архангельска ранним утром 8 марта, было довольно холодно - 31. Но, познакомившись с Алексеем и устроившись в комфортном авто, мы как "проженные" туристы почувствовали, что экскурсия будет на 5+. Так и получилось:По дороге в Северодвинск Алексей ввёл нас в исторический экскурс. У Алексея широкие познания своего края, великолепный рассказчик, а главное искренняя любовь к своей малой родине. Незабываемо Белое море, милые "тюлешки" на льду, и суровые подводные лодки в доке на отдыхе… … Прогулка по берегу моря под слепящим солнцем, никакой суеты. Тактичность экскурсовода позволила нам насладиться тишиной белого безмолвия. А прогулка по дюнам….. Так радует, что люди берегут природу, развивают экологические зоны. Алексей любезно отвёз нас в аэропорт и угостил безумно вкусным, местным шедевром:мармелад на основе ламинарии. А с каким загаром мы вернулись в туманный Питер! 😊😊😊Благодарим Алексея и город Архангельск за яркие впечатления! Вспоминая поездку, вновь и вновь переживаем положительные эмоции. С уважение, Елена и Наталья.
  • Ю
    Юлия
    18 апреля 2022
    5
    Отзыв на: К Белому морю на остров Ягры
    Отличный гид. Мы в восторге от поездки!
  • Ю
    Юлия
    16 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Архангельск - первое окно России в Европу
    Отличная экскурсия с Сергеем по городу Архангельск! Все основные достопримечательности экскурсия охватывает! Всё супер! Спасибо! Особенно понравились деревянные скульптуры. Очень необычно!
  • Ю
    Юлия
    16 апреля 2022
    5
    Отзыв на: В Северодвинск - к подлодкам и Белому морю
    12 и 13 апреля я побывала на двух экскурсиях с Алексеем. Пожалуй, это одни из лучших экскурсий, которые я заказывала на трипстер! 13 апреля посетили Северодвинск, берег Белого моря, остров Ягры. Алексей очень много рассказывает, очень интересно, познавательно, всё очень здорово!!! Время пролетело незаметно! Ну и красоту не передать, конечно! 12 апреля посетили родину Ломоносова. Очень давно хотела там побывать, ещё во время первого приезда в 2016 году. Буквально - сходили на его родину. Через ледовую переправу пешком - это мой первый такой опыт. Узнала много интересного. Очень благодарна Алексею за проведённое время в приятной атмосфере! Если ещё раз поеду в Архангельск, непременно снова поеду на экскурсию с Алексеем! Всем советую! Любовь к предмету своего дела не заменят ни знания, ни опыт. А Алексей явно любит своё дело. Спасибо!!!
  • А
    Анастасия
    16 апреля 2022
    5
    Отзыв на: К Белому морю на остров Ягры
    Прекрасная экскурсия! Море впечатлений, море и песок в сапогах! Очень повезло с погодой и временем года! Попрыгали на льдинах Белого моря, попили ароматный чай из самовара, надышались сосновым духом, лицезрели тюленя)) Спасибо Сергею за прекрасно организованную экскурсию, за спокойствие и помощь в организационных моментах!
  • Д
    Денис
    11 апреля 2022
    5
    Отзыв на: К Белому морю на остров Ягры
    Бесспорно Сергей лучший гид, который мне попался на Трипстере за всю мою историю путешествий! Образованный и истинный краевед, Сергей ответил на все мои вопросы о регионе и помог узнать много нового о Северодвинске и его окрестностях. Экскурсия хорошо организована, насыщена локальными достопримечательностями и интересными историями. Очень рекомендую Сергея как гида по Архангельской области
  • М
    Михаил
    4 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Северодвинск, деревня Шихириха и пикник на Белом море
    Добрый день, Всем. Очень рекомендую Гида Алёну и ее Архангельск. За пару часов вы узнаете, как много вы заблуждались в истории Севера! Но не буду открывать всех тайн. Просто приезжайте и вместе с Аленой все узнаете сами. PS. Огромное спасибо гиду!
  • А
    Анна
    2 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Куртяево: в жерле древнего вулкана
    Поездка понравилась. Узнали много нового о традициях, местах. Сергей прекрасный гид, отвечал на все мои вопросы, о месте, о культуре народа. Куртяево тоже впечатлило, планирую там побывать летом. Благодарю за поездку Анна
  • С
    Станислав
    1 апреля 2022
    5
    Отзыв на: К Белому морю на остров Ягры
    Поездка понравилась. Сергей очень увлеченный человек, который любит и свой край и свою работу. По организации все чётко. Спасибо, будем рекомендовать друзьям и знакомым.
  • Е
    Евгения
    31 марта 2022
    5
    Отзыв на: Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
    Поездка на Белое море оказалась самой сказочной за все время пребывания в Архангельске. Дмитрий - очень ответственный, начитанный и внимательный гид! Вовремя нас забрал и привез, на абсолютно любой у него был ответ, что очень классно! Мы замечательно провели время и получили кучу замечатльных фотографий!! Всем ОЧЕНЬ советуем рассмотреть поездку на Белое море в сопровождении Дмитрия.
  • Л
    Лейла
    20 марта 2022
    5
    Отзыв на: Архангельск - первое окно России в Европу
    Были в Архангельске 12 марта и ходили на экскурсию с Сергеем. Человек влюблен в город, в историю, в свое дело! За 2,5 часа получили столько информации и такую, какой нет в путеводителях! Город большой и очень вытянутой вдоль реки, поэтому огромный плюс, что Сергей на машине и мы смогли побывать в тех местах, куда бы сами не поехали! Большое спасибо Сергею и большое спасибо жителям города, нам все понравилось!
  • А
    Александр
    20 марта 2022
    5
    Отзыв на: К Белому морю на остров Ягры
    Все СУПЕР, отлично! Сергей - мастер своего дела!
  • Е
    Елизавета
    20 марта 2022
    5
    Отзыв на: Теплое свидание с Архангельском
    Спасибо большое за экскурсию! Нам все понравилось.
  • д
    дмитрий
    19 марта 2022
    5
    Отзыв на: Архангельск - первое окно России в Европу
    все было очень мило и интересно. хороший человек расскажет вам про хороший город. рекомендую.
  • д
    дмитрий
    19 марта 2022
    5
    Отзыв на: Северодвинск, деревня Шихириха и пикник на Белом море
    очень понравилась встреча и экскурсия. интересная подача информации от очень интересного и приятного человека. всем рекомендуем. не пожалеете.
  • Д
    Дарья
    17 марта 2022
    5
    Отзыв на: К Белому морю на остров Ягры
    Мое знакомство с белым морем было в марте, но это ни чуть не повлияло на влюбленность в эту местность! И конечно экскурсия Сергея этому поспособствовала!!! Грамотный, знающий, ненавязчивый как гид, чудесный маршрут, время для единения с морем -в общем, будете в Архангельске, обязательно посетить эту экскурсию в любое время года!!!
  • Е
    Егор
    14 марта 2022
    5
    Отзыв на: К Белому морю на остров Ягры
    Шикарная экскурсия, великолепный гид Сергей. Лучший в своем деле! Любой вопрос не останется без ответа. Способен организовать мероприятие под ключ! Рекомендуем всем!
  • А
    Александр
    12 марта 2022
    5
    Отзыв на: Из Архангельска - в Новодвинскую крепость
    Все прекрасно даже некоторая для экстрима в виде путешествия по снегу с проваливанием по пояс он экскурсовод учел и это выдав гетры чтобы не засыпать ботинки. Спасибо ему.
  • Н
    Наталья
    11 марта 2022
    5
    Отзыв на: Архангельск - первое окно России в Европу
    Хорошо структурированная и спланированная экскурсия, удобное передвижение, не холодно). Много информации по городу и региону.
  • А
    Анастасия
    10 марта 2022
    5
    Отзыв на: К Белому морю на остров Ягры
    Замечательная экскурсия. Много узнали нового, было увлекательно и интересно.
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