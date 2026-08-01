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Экскурсии по Архангельской области и городам

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Архангельской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Северодвинск

Индивидуальные экскурсии

Душа двинских островов: на теплоходе - в село Вознесение
Душа двинских островов: на теплоходе - в село Вознесение
4.8
5 отзывов
6000
за всё
Увидеть настоящую жизнь вокруг Архангельска, без декораций и прикрас
Архангельск
Неповторимое очарование Павловского парка: экскурсия на велосипеде
Неповторимое очарование Павловского парка: экскурсия на велосипеде
5
1 отзыв
6000
за всё
Побывать в местах, куда не добраться пешком, и узнать любопытные истории о владельцах парка
Павловск
Из Архангельска в Малые Корелы, крупнейший музей деревянного зодчества в Европе
Из Архангельска в Малые Корелы, крупнейший музей деревянного зодчества в Европе
5
4 отзыва
16000
за всё
Рассмотреть удивительную экспозицию Русского Севера и познакомиться поближе с поморскими традициями
Архангельск
Кудесники Архангельска
Кудесники Архангельска
5
1 отзыв
5000
за всё
Найти всех хранителей Севера и узнать историю города по пути
Архангельск
Холмогоры и Ломоносово - колыбель Русского Севера
Холмогоры и Ломоносово - колыбель Русского Севера
5
1 отзыв
18900
за всё
Паромная переправа, поморские традиции и наследие учёного - из Архангельска
Архангельск
Водная прогулка на остров Кего - из Архангельска
Водная прогулка на остров Кего - из Архангельска
8900
за всё
Проехать по историческому центру и переправиться на крупнейший остров Северной Двины
Архангельск
Пешком по Архангельску
Пешком по Архангельску
4.8
36 отзывов
5950
за всё
Познакомиться с городом на обзорной прогулке и раскрыть любопытные детали о его судьбе
Архангельск
Романтический Павловск: по дворцу и парку с персональным гидом
Романтический Павловск: по дворцу и парку с персональным гидом
5
3 отзыва
9310
за всё
Полюбоваться роскошными интерьерами, погулять по пейзажному парку и узнать любовные секреты
Павловск
Архангельск морской: набережная, ледоколы, легенды
Архангельск морской: набережная, ледоколы, легенды
4500
за всё
Архангельск — город, рождённый морем и рекой, где Северная Двина веками служила главной дорогой России к миру. Мы пройдём по набережной и историческом...
Архангельск

Групповые экскурсии

«Там на неведомых дорожках»: открывая Павловский парк
«Там на неведомых дорожках»: открывая Павловский парк
1600
за чел.
Пройти по самым романтичным уголкам и увидеть Павловск с неожиданной стороны
Павловск
Пушкин, Павловск, Царское Село: путешествие сквозь время
Пушкин, Павловск, Царское Село: путешествие сквозь время
4.7
3 отзыва
1200
за чел.
Пять километров по историческим местам - с рассказами гида-эколога и викториной
Павловск
Хранители времени
Хранители времени
5
3 отзыва
300
за чел.
Посетить библиотеку им. Орлова в сердце Вельска и взглянуть на книжные раритеты
Вельск
Вельск: читаем город как открытую книгу
Вельск: читаем город как открытую книгу
5
6 отзывов
400
за чел.
Увлекательная прогулка по уютному городку, который на 10 лет старше Москвы
Вельск
Один день - два города: Архангельск и Северодвинск. Групповая программа
Один день - два города: Архангельск и Северодвинск. Групповая программа
5
2 отзыва
6800
за чел.
Уникальная возможность увидеть два города за один день. Богатая программа: от исторических памятников до природных красот. Комфортное путешествие с ос...
Архангельск
Кузнечевская слобода - военная слава Архангельска
Кузнечевская слобода - военная слава Архангельска
5
2 отзыва
5000
за чел.
Приглашаем вас на экскурсию по древней Кузнечихе – историческому району Архангельска, где начиналась воинская слава города. Вы узнаете о первом театре...
Архангельск
Немецкая слобода старого Архангельска
Немецкая слобода старого Архангельска
4.5
2 отзыва
5000
за чел.
Погрузиться в историю самой древней части города, где когда-то жили торговцы-иностранцы
Архангельск
Кухня Севера: гастрономическое погружение
Кухня Севера: гастрономическое погружение
4.8
42 отзыва
7000
за чел.
Попробовать вкуснейшие блюда и специалитеты в сердце Архангельска и открыть их секреты
Архангельск
Северодвинск, Белое море и остров Ягры. Групповая экскурсия
Северодвинск, Белое море и остров Ягры. Групповая экскурсия
5
4 отзыва
4000
за чел.
Предлагаем отправиться к Белому морю в город Северодвинск. Эта экскурсия подарит вам множество впечатлений, сочетая в себе красоту Белого моря и остро...
Архангельск

Обзорные по городам

Водная прогулка на остров Кего - из Архангельска
Водная прогулка на остров Кего - из Архангельска
8900
за всё
Проехать по историческому центру и переправиться на крупнейший остров Северной Двины
Архангельск
Пешком по Архангельску
Пешком по Архангельску
4.8
36 отзывов
5950
за всё
Познакомиться с городом на обзорной прогулке и раскрыть любопытные детали о его судьбе
Архангельск
Архангельские были и небылицы
Архангельские были и небылицы
5
24 отзыва
5800
за всё
Увидеть в городе главное, услышать исторические факты, легенды и сказы о Севере
Архангельск
Из аэропорта или ж/д вокзала в Архангельск - трансфер с гидом и интересными рассказами
Из аэропорта или ж/д вокзала в Архангельск - трансфер с гидом и интересными рассказами
5
4 отзыва
3990
за всё
Комфортно и познавательно добраться до отеля
Архангельск
Архангельск: семь мостов счастья
Архангельск: семь мостов счастья
5
4 отзыва
7000
за всё
Побывать в главных городских местах исполнения желаний на автопешеходной экскурсии
Архангельск
Хранители времени
Хранители времени
5
3 отзыва
300
за чел.
Посетить библиотеку им. Орлова в сердце Вельска и взглянуть на книжные раритеты
Вельск
Вельск: читаем город как открытую книгу
Вельск: читаем город как открытую книгу
5
6 отзывов
400
за чел.
Увлекательная прогулка по уютному городку, который на 10 лет старше Москвы
Вельск
Обзорная экскурсия: знакомство с городом ангелов
Обзорная экскурсия: знакомство с городом ангелов
4.9
9 отзывов
8800
за всё
Объехать ключевые достопримечательности Архангельска и погрузиться в его историю
Архангельск
Архангельск - план В великой страны
Архангельск - план В великой страны
4.8
9 отзывов
4500
за всё
Увидеть Архангельск портовый, купеческий и индустриальный
Архангельск

Водные прогулки

Душа двинских островов: на теплоходе - в село Вознесение
Душа двинских островов: на теплоходе - в село Вознесение
4.8
5 отзывов
6000
за всё
Увидеть настоящую жизнь вокруг Архангельска, без декораций и прикрас
Архангельск
Водная прогулка на остров Кего - из Архангельска
Водная прогулка на остров Кего - из Архангельска
8900
за всё
Проехать по историческому центру и переправиться на крупнейший остров Северной Двины
Архангельск
Мини-круиз из Архангельска в Соломбалу
Мини-круиз из Архангельска в Соломбалу
5
17 отзывов
5000
за всё
Проследить историю города, путешествуя по Двине и её берегам
Архангельск
Маршрутами лоцманов - из Архангельска
Маршрутами лоцманов - из Архангельска
5
9 отзывов
8000
за всё
Будем прокладывать путь, как настоящие моряки
Архангельск
Речная прогулка по Северной Двине
Речная прогулка по Северной Двине
5
5 отзывов
15000
за всё
Мы приглашаем вас на речную прогулку от яхт-клуба «Норд»! Во время плавания капитан проведет экскурсию. Кроме красивой панорамы вы… так и не узнаете, ...
Архангельск

Туры на автомобиле

Из Архангельска в Малые Корелы, крупнейший музей деревянного зодчества в Европе
Из Архангельска в Малые Корелы, крупнейший музей деревянного зодчества в Европе
5
4 отзыва
16000
за всё
Рассмотреть удивительную экспозицию Русского Севера и познакомиться поближе с поморскими традициями
Архангельск
Холмогоры и Ломоносово - колыбель Русского Севера
Холмогоры и Ломоносово - колыбель Русского Севера
5
1 отзыв
18900
за всё
Паромная переправа, поморские традиции и наследие учёного - из Архангельска
Архангельск
Архангельские были и небылицы
Архангельские были и небылицы
5
24 отзыва
5800
за всё
Увидеть в городе главное, услышать исторические факты, легенды и сказы о Севере
Архангельск
Из аэропорта или ж/д вокзала в Архангельск - трансфер с гидом и интересными рассказами
Из аэропорта или ж/д вокзала в Архангельск - трансфер с гидом и интересными рассказами
5
4 отзыва
3990
за всё
Комфортно и познавательно добраться до отеля
Архангельск
Автопешеходная экскурсия «Архангельск for kids»
Автопешеходная экскурсия «Архангельск for kids»
5
3 отзыва
4900
за всё
Полюбоваться самым северным подъёмным мостом в мире и узнать, как связан с городом Робинзон Крузо
Архангельск
Северодвинск, остров Ягры и Белое море: поездка из Архангельска
Северодвинск, остров Ягры и Белое море: поездка из Архангельска
5
35 отзывов
9800
за всё
Полюбоваться природой и познакомиться с историей центра подводного атомного судостроения России
Архангельск
Из Архангельска - в Северодвинск (Центр атомного судостроения + остров Ягры + Заостровье)
Из Архангельска - в Северодвинск (Центр атомного судостроения + остров Ягры + Заостровье)
5
55 отзывов
12700
за всё
Знакомство с северной природой и глубокое погружение в героическую и техническую историю страны
Архангельск
Архангельск на авто
Архангельск на авто
5
26 отзывов
6000
за всё
Посетить главные достопримечательности города и узнать о нем интересные факты на обзорной экскурсии
Архангельск
Архангельск: семь мостов счастья
Архангельск: семь мостов счастья
5
4 отзыва
7000
за всё
Побывать в главных городских местах исполнения желаний на автопешеходной экскурсии
Архангельск

Гастрономические туры

Архангельск на авто
Архангельск на авто
5
26 отзывов
6000
за всё
Посетить главные достопримечательности города и узнать о нем интересные факты на обзорной экскурсии
Архангельск
Кузнечевская слобода - военная слава Архангельска
Кузнечевская слобода - военная слава Архангельска
5
2 отзыва
5000
за чел.
Приглашаем вас на экскурсию по древней Кузнечихе – историческому району Архангельска, где начиналась воинская слава города. Вы узнаете о первом театре...
Архангельск
Кухня Севера: гастрономическое погружение
Кухня Севера: гастрономическое погружение
4.8
42 отзыва
7000
за чел.
Попробовать вкуснейшие блюда и специалитеты в сердце Архангельска и открыть их секреты
Архангельск
Авторская прогулка «Архангельск 80-х»
Авторская прогулка «Архангельск 80-х»
5
61 отзыв
8990
за всё
Взглянуть на город изнутри через рассказы о деталях поморской жизни в недавнем прошлом и сейчас
Архангельск
Тёплое свидание с Архангельском
Тёплое свидание с Архангельском
5
116 отзывов
4300
за всё
Открыть необыкновенную, многогранную, неоднозначную столицу Поморья - и полюбить ее
Архангельск
Крепость Орлец: забытый страж Северной Двины
Крепость Орлец: забытый страж Северной Двины
5
13 отзывов
от
9500
за всё
Перенестись в Средневековье у стен цитадели и влюбиться в северные пейзажи
Архангельск
Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
4.6
109 отзывов
6500
за чел.
Однодневное путешествие к пещерам, водопадам и эко-тропам Пинежского заповедника
Архангельск
Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь
Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь
5
56 отзывов
15500
за всё
Влюбиться в пасторальные холмогорские деревни и посетить одну из самых значимых обителей Севера
Архангельск

Последние отзывы об экскурсиях по Архангельской области

Л
Пешая обзорная экскурсия по центру Архангельска
Дата посещения: 30 июл 2026
Прогулялись по набережной Двины с гидом Екатериной. Очень интересно провели время, было много интересного. Мы почувствовали, что экскурсовод любит и знает свой край
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Л
Из Архангельска - в Северодвинск (Центр атомного судостроения + остров Ягры + Заостровье)
Дата посещения: 31 июл 2026
Очень приятно и продуктивно провели время. Гид Алексей интересно рассказывал, отвечал на наши вопросы. Мы получили огромное удовольствие!
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Е
Архангельск - первое окно России в Европу
Дата посещения: 13 июл 2026
пишу 2 ой раз, т. к. не уверена, что отправила отзыв. Сергея выбрала по откликам и ничуть не разочаровалась. Он
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знает про свой Архангельск, наверное, всё! Наша экскурсия была неординарной из-за того, что моя старенькая мама практически не выходила из авто. Но Сергей блестяще провел экскурсию, рассказывая о памятниках старины, скульптурах, зданиях, реках и т. д., а мы только успевали крутить головами вправо- влево. Кроме профессионализма и знания истории Сергей проявил себя, как чуткий человек: свозил нас в два храма, причем эти поездки специально развел по времени, чтобы моя мама не устала двигаться( она очень хотела посетить церкви). И ещё. Когда мы приехали на очередную локацию с энным количеством памятников и не смогли припарковаться, Сергей три раза объезжал это место и только на 4 ый сумел поставить машину и показать нам красоту Архангельска. Он любит свой город ,и это очень чувствуется в его работе. Мы с мамой остались довольны и, благодаря Сергею, не только увидели Архангельск с разных сторон, но и полюбили его. Рекомендуем всем замечательного экскурсовода Сергея. Кстати, он отлично водит Ниссан Х- трэйл, при этом ведя экскурсию.

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С
Из Архангельска - в Северодвинск (Центр атомного судостроения + остров Ягры + Заостровье)
Дата посещения: 6 июл 2026
Выражаем огромную благодарность нашему гиду, сопровождающему и водителю в одном лице Евгению за прекрасное вчерашнее путешествие на Белое море, в
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Северодвинск и на остров Ягры! Все было замечательно, природа, виды, песчаные дюны - просто потрясающие, жаль только, что мы оказались неподготовленными, а так бы обязательно искупались в Белом море! И нам очень понравилось, что Евгений вкладывал в свой рассказ и сердце, и душу - он ведь сам родом из этих мест...
Спасибо вам всем большое за наш великолепный отдых и незабываемые впечатления, Сергей и Светлана, г. Санкт-Петербург, 7 июля 2026 года

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З
Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
Дата посещения: 30 июн 2026
Это было интересное приключение. Дорога до заповедника конечно долгая, но наверное на то он заповедник, чтобы не быть в двух
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шагах от города. И чай с вкусным пирожком после дороги - это как раз то, что было нужно. Красивые, таинственные места. Воздух, которым хочется дышать и виды от которых захватывает дух. А ещё меня вдохновили гиды, Зоя и Олег, видно, что они любят и работу и эти прекрасные места. Всё было хорошо организовано по приезду и даже было немного свободного времени, чтобы погулять по территории парка. Обед был вовремя, вкусный и сытный (очень вкусный хлеб). Мне экскурсия понравилась.

Это было интересное приключение. Дорога до заповедника конечно долгая, но наверное на то он заповедник, чтобы
Это было интересное приключение. Дорога до заповедника конечно долгая, но наверное на то он заповедник, чтобы
Это было интересное приключение. Дорога до заповедника конечно долгая, но наверное на то он заповедник, чтобы
Это было интересное приключение. Дорога до заповедника конечно долгая, но наверное на то он заповедник, чтобы+1
Это было интересное приключение. Дорога до заповедника конечно долгая, но наверное на то он заповедник, чтобы
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Е
Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
Дата посещения: 21 июн 2026
Экскурсия очень понравилась. Много интересной информации. Экскурсовод не перегружает информацией. Все по существу. Рекомендую.
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Н
Северодвинск, остров Ягры и Белое море: поездка из Архангельска
Дата посещения: 16 июн 2026
У нас была экскурсия на берег Белого моря и остров Ягры,Северодвинск-индивидуальная на авто. Все прошло великолепно и позновательно,всем рекомендую гида Дмитрия,огромное спасибо!Добра и процветания.
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И
Из Архангельска - в Северодвинск (Центр атомного судостроения + остров Ягры + Заостровье)
Дата посещения: 13 июн 2026
Гид Сергей нам понравился нравился.
Программу мы выполнили полностью.
Сергей давал нам возможность и получить информацию и свободно осмотреть локации. Мы отдохнули хорошо.
Программа разнообразная. Локации интересные. Мы получили удовольствие.
Благодарим 🌹
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m
К Белому морю на остров Ягры
Дата посещения: 19 мая 2026
Посетили не только Белое море, но и еще три экскурсии по области и городу Архангельску. Сергей, как экскурсовод, не обманул
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наши ожидания. Рассказывал захватывающе интересно, узнали много нового о крае и жителях. Спасибо ему огромное. Побольше бы таких экскурсоводов, не отбывающих "повинность", а любящих свое дело и уважающих людей с которыми его сводит жизнь.
Ольга и Анна.

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А
Архангельск на авто
Дата посещения: 13 мая 2026
ВСЁ ПРОСТО СУПЕР!!! Дмитрий не только КЛАССНЫЙ ГИД, но Отличный водитель. Всё легко и просто, понятно и доступно.
Лично Дмитрию Мы с супругой ставим 100 баллов.
Благодарим !!! Посоветуем друзьям Обязательно .
ВСЁ ПРОСТО СУПЕР!!! Дмитрий не только КЛАССНЫЙ ГИД, но Отличный водитель. Всё легко и просто, понятно и доступно.
ВСЁ ПРОСТО СУПЕР!!! Дмитрий не только КЛАССНЫЙ ГИД, но Отличный водитель. Всё легко и просто, понятно и доступно.
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