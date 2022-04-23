Экскурсии в городах Архангельской области
Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Архангельской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Индивидуальные экскурсии
7900
₽
за всё
Мы проедем по столице Поморья, осмотрим основные достопримечательности, я расскажу Вам её историю
5
1 отзыв
7900
₽
за всё
Полюбоваться природой Русского Севера и раскрыть историю его городов на авто-пешеходной экскурсии
5000
₽
за всё
Побывать там, где зарождалось корабельное дело, и узнать о строительстве деревянных судов
5
3 отзыва
5000
₽
за всё
Посетить колоритную поморскую деревню, увидеть город судостроителей и полюбоваться Белым морем
5
4 отзыва
2900
₽
за всё
Открыть необыкновенную, многогранную, неоднозначную столицу Поморья - и полюбить ее
от
12000
₽
за всё
Попробовать вкуснейшие блюда и специалитеты в сердце Архангельска и открыть их секреты
6000
₽
за всё
Объехать ключевые достопримечательности Архангельска и погрузиться в его историю
3000
₽
за всё
Познакомиться с деревянной архитектурой города ХIX-XX века, вы сможете
Групповые экскурсии
5000
₽
за чел.
За один день в Парке «Голубино» вы посетите удивительную карстовую пещеру, увидите незамерзающий северный водопад
2500
₽
за чел.
Если вы уже посмотрели Архангельск, то приглашаем вас на загородную экскурсию на родину великого учёного
2000
₽
за чел.
На автобусе из Архангельска мы отправимся с вами в центр атомной судостроительной промышленности России
4.6
21 отзыв
3300
₽
за чел.
Однодневное путешествие к пещерам, водопадам и эко-тропам Пинежского заповедника
Обзорные по городам
7900
₽
за всё
Мы проедем по столице Поморья, осмотрим основные достопримечательности, я расскажу Вам её историю
6000
₽
за всё
Объехать ключевые достопримечательности Архангельска и погрузиться в его историю
5
2 отзыва
4500
₽
за всё
Познакомиться с городом на обзорной прогулке и раскрыть любопытные детали о его судьбе
5500
₽
за всё
Экскурсия по Архангельску позволит вам погрузиться в атмосферу северного города
5500
₽
за всё
Познакомьтесь с многовековым прошлым Архангельска в рамках обзорной экскурсии по его историческому центру
от
3600
₽
за всё
Пешеходная экскурсия по заповедной улице старого Архангельска Чумбарова-Лучинского
от
6000
₽
за всё
Обзорная автобусная экскурсия по городу
Водные прогулки
4200
₽
за всё
Мы приглашаем вас на речную прогулку от яхт-клуба «Норд»! Во время плавания капитан проведет экскурсию
Туры на автомобиле
5
1 отзыв
7900
₽
за всё
Полюбоваться природой Русского Севера и раскрыть историю его городов на авто-пешеходной экскурсии
5
3 отзыва
5000
₽
за всё
Посетить колоритную поморскую деревню, увидеть город судостроителей и полюбоваться Белым морем
7000
₽
за всё
Музей Малые Корелы, древние храмы и природа Русского Севера на авто-пешеходной экскурсии
4.9
7 отзывов
от
4800
₽
за всё
Познакомиться с деревянным зодчеством и народным искусством Русского Севера
5
2 отзыва
8000
₽
за всё
Перенестись в Средневековье у стен цитадели и влюбиться в северные пейзажи
5
3 отзыва
5200
₽
за всё
Погулять среди сосновых дюн, услышать о природе края и попробовать поморского чаю со сладостями
4.9
22 отзыва
от
4880
₽
за всё
Почувствовать пульс моря на острове Ягры и посетить город-центр атомного судостроения
4.9
11 отзывов
4800
₽
за всё
Исследовать руины цитадели, углубиться в военную историю России и насладиться видами Северной Двины
4.9
8 отзывов
4900
₽
за всё
Посетить «город корабелов» и насладиться чудесными пейзажами Белого моря
Гастрономические туры
5
3 отзыва
5000
₽
за всё
Посетить колоритную поморскую деревню, увидеть город судостроителей и полюбоваться Белым морем
от
12000
₽
за всё
Попробовать вкуснейшие блюда и специалитеты в сердце Архангельска и открыть их секреты
Экскурсионные туры на несколько дней
5
7 отзывов
от
27900
₽
за чел.
Северное сияние - одно из самых захватывающих явлений на Земле
Последние отзывы об экскурсиях по Архангельской области
- ЕЕлена23 апреля 2022Вот уже и апрель, а мы ведь обещали написать отзыв. Ну, лучше поздно чем никогда. Наша экскурсия с Алексеем в Северодвинск началась с Архангельска ранним утром 8 марта, было довольно холодно - 31. Но, познакомившись с Алексеем и устроившись в комфортном авто, мы как "проженные" туристы почувствовали, что экскурсия будет на 5+. Так и получилось:По дороге в Северодвинск Алексей ввёл нас в исторический экскурс. У Алексея широкие познания своего края, великолепный рассказчик, а главное искренняя любовь к своей малой родине. Незабываемо Белое море, милые "тюлешки" на льду, и суровые подводные лодки в доке на отдыхе… … Прогулка по берегу моря под слепящим солнцем, никакой суеты. Тактичность экскурсовода позволила нам насладиться тишиной белого безмолвия. А прогулка по дюнам….. Так радует, что люди берегут природу, развивают экологические зоны. Алексей любезно отвёз нас в аэропорт и угостил безумно вкусным, местным шедевром:мармелад на основе ламинарии. А с каким загаром мы вернулись в туманный Питер! 😊😊😊Благодарим Алексея и город Архангельск за яркие впечатления! Вспоминая поездку, вновь и вновь переживаем положительные эмоции. С уважение, Елена и Наталья.
- ЮЮлия18 апреля 2022Отличный гид. Мы в восторге от поездки!
- ЮЮлия16 апреля 2022Отличная экскурсия с Сергеем по городу Архангельск! Все основные достопримечательности экскурсия охватывает! Всё супер! Спасибо! Особенно понравились деревянные скульптуры. Очень необычно!
- ЮЮлия16 апреля 202212 и 13 апреля я побывала на двух экскурсиях с Алексеем. Пожалуй, это одни из лучших экскурсий, которые я заказывала на трипстер! 13 апреля посетили Северодвинск, берег Белого моря, остров Ягры. Алексей очень много рассказывает, очень интересно, познавательно, всё очень здорово!!! Время пролетело незаметно! Ну и красоту не передать, конечно! 12 апреля посетили родину Ломоносова. Очень давно хотела там побывать, ещё во время первого приезда в 2016 году. Буквально - сходили на его родину. Через ледовую переправу пешком - это мой первый такой опыт. Узнала много интересного. Очень благодарна Алексею за проведённое время в приятной атмосфере! Если ещё раз поеду в Архангельск, непременно снова поеду на экскурсию с Алексеем! Всем советую! Любовь к предмету своего дела не заменят ни знания, ни опыт. А Алексей явно любит своё дело. Спасибо!!!
- ААнастасия16 апреля 2022Прекрасная экскурсия! Море впечатлений, море и песок в сапогах! Очень повезло с погодой и временем года! Попрыгали на льдинах Белого моря, попили ароматный чай из самовара, надышались сосновым духом, лицезрели тюленя)) Спасибо Сергею за прекрасно организованную экскурсию, за спокойствие и помощь в организационных моментах!
- ДДенис11 апреля 2022Бесспорно Сергей лучший гид, который мне попался на Трипстере за всю мою историю путешествий! Образованный и истинный краевед, Сергей ответил на все мои вопросы о регионе и помог узнать много нового о Северодвинске и его окрестностях. Экскурсия хорошо организована, насыщена локальными достопримечательностями и интересными историями. Очень рекомендую Сергея как гида по Архангельской области
- ММихаил4 апреля 2022Добрый день, Всем. Очень рекомендую Гида Алёну и ее Архангельск. За пару часов вы узнаете, как много вы заблуждались в истории Севера! Но не буду открывать всех тайн. Просто приезжайте и вместе с Аленой все узнаете сами. PS. Огромное спасибо гиду!
- ААнна2 апреля 2022Отзыв на: Куртяево: в жерле древнего вулканаПоездка понравилась. Узнали много нового о традициях, местах. Сергей прекрасный гид, отвечал на все мои вопросы, о месте, о культуре народа. Куртяево тоже впечатлило, планирую там побывать летом. Благодарю за поездку Анна
- ССтанислав1 апреля 2022Поездка понравилась. Сергей очень увлеченный человек, который любит и свой край и свою работу. По организации все чётко. Спасибо, будем рекомендовать друзьям и знакомым.
- ЕЕвгения31 марта 2022Поездка на Белое море оказалась самой сказочной за все время пребывания в Архангельске. Дмитрий - очень ответственный, начитанный и внимательный гид! Вовремя нас забрал и привез, на абсолютно любой у него был ответ, что очень классно! Мы замечательно провели время и получили кучу замечатльных фотографий!! Всем ОЧЕНЬ советуем рассмотреть поездку на Белое море в сопровождении Дмитрия.
- ЛЛейла20 марта 2022Были в Архангельске 12 марта и ходили на экскурсию с Сергеем. Человек влюблен в город, в историю, в свое дело! За 2,5 часа получили столько информации и такую, какой нет в путеводителях! Город большой и очень вытянутой вдоль реки, поэтому огромный плюс, что Сергей на машине и мы смогли побывать в тех местах, куда бы сами не поехали! Большое спасибо Сергею и большое спасибо жителям города, нам все понравилось!
- ААлександр20 марта 2022Все СУПЕР, отлично! Сергей - мастер своего дела!
- ЕЕлизавета20 марта 2022Отзыв на: Теплое свидание с АрхангельскомСпасибо большое за экскурсию! Нам все понравилось.
- ддмитрий19 марта 2022все было очень мило и интересно. хороший человек расскажет вам про хороший город. рекомендую.
- ддмитрий19 марта 2022очень понравилась встреча и экскурсия. интересная подача информации от очень интересного и приятного человека. всем рекомендуем. не пожалеете.
- ДДарья17 марта 2022Мое знакомство с белым морем было в марте, но это ни чуть не повлияло на влюбленность в эту местность! И конечно экскурсия Сергея этому поспособствовала!!! Грамотный, знающий, ненавязчивый как гид, чудесный маршрут, время для единения с морем -в общем, будете в Архангельске, обязательно посетить эту экскурсию в любое время года!!!
- ЕЕгор14 марта 2022Шикарная экскурсия, великолепный гид Сергей. Лучший в своем деле! Любой вопрос не останется без ответа. Способен организовать мероприятие под ключ! Рекомендуем всем!
- ААлександр12 марта 2022Все прекрасно даже некоторая для экстрима в виде путешествия по снегу с проваливанием по пояс он экскурсовод учел и это выдав гетры чтобы не засыпать ботинки. Спасибо ему.
- ННаталья11 марта 2022Хорошо структурированная и спланированная экскурсия, удобное передвижение, не холодно). Много информации по городу и региону.
- ААнастасия10 марта 2022Замечательная экскурсия. Много узнали нового, было увлекательно и интересно.