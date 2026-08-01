Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Архангельской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Индивидуальные экскурсии
4.8
5 отзывов
6000
₽
за всё
Увидеть настоящую жизнь вокруг Архангельска, без декораций и прикрас
5
1 отзыв
6000
₽
за всё
Побывать в местах, куда не добраться пешком, и узнать любопытные истории о владельцах парка
5
4 отзыва
16000
₽
за всё
Рассмотреть удивительную экспозицию Русского Севера и познакомиться поближе с поморскими традициями
5
1 отзыв
5000
₽
за всё
Найти всех хранителей Севера и узнать историю города по пути
5
1 отзыв
18900
₽
за всё
Паромная переправа, поморские традиции и наследие учёного - из Архангельска
8900
₽
за всё
Проехать по историческому центру и переправиться на крупнейший остров Северной Двины
4.8
36 отзывов
5950
₽
за всё
Познакомиться с городом на обзорной прогулке и раскрыть любопытные детали о его судьбе
5
3 отзыва
9310
₽
за всё
Полюбоваться роскошными интерьерами, погулять по пейзажному парку и узнать любовные секреты
4500
₽
за всё
Архангельск — город, рождённый морем и рекой, где Северная Двина веками служила главной дорогой России к миру. Мы пройдём по набережной и историческом...
Групповые экскурсии
1600
₽
за чел.
Пройти по самым романтичным уголкам и увидеть Павловск с неожиданной стороны
4.7
3 отзыва
1200
₽
за чел.
Пять километров по историческим местам - с рассказами гида-эколога и викториной
5
3 отзыва
300
₽
за чел.
Посетить библиотеку им. Орлова в сердце Вельска и взглянуть на книжные раритеты
5
6 отзывов
400
₽
за чел.
Увлекательная прогулка по уютному городку, который на 10 лет старше Москвы
5
2 отзыва
6800
₽
за чел.
Уникальная возможность увидеть два города за один день. Богатая программа: от исторических памятников до природных красот. Комфортное путешествие с ос...
5
2 отзыва
5000
₽
за чел.
Приглашаем вас на экскурсию по древней Кузнечихе – историческому району Архангельска, где начиналась воинская слава города. Вы узнаете о первом театре...
4.5
2 отзыва
5000
₽
за чел.
Погрузиться в историю самой древней части города, где когда-то жили торговцы-иностранцы
4.8
42 отзыва
7000
₽
за чел.
Попробовать вкуснейшие блюда и специалитеты в сердце Архангельска и открыть их секреты
5
4 отзыва
4000
₽
за чел.
Предлагаем отправиться к Белому морю в город Северодвинск. Эта экскурсия подарит вам множество впечатлений, сочетая в себе красоту Белого моря и остро...
Обзорные по городам
8900
₽
за всё
Проехать по историческому центру и переправиться на крупнейший остров Северной Двины
4.8
36 отзывов
5950
₽
за всё
Познакомиться с городом на обзорной прогулке и раскрыть любопытные детали о его судьбе
5
24 отзыва
5800
₽
за всё
Увидеть в городе главное, услышать исторические факты, легенды и сказы о Севере
5
4 отзыва
3990
₽
за всё
Комфортно и познавательно добраться до отеля
5
4 отзыва
7000
₽
за всё
Побывать в главных городских местах исполнения желаний на автопешеходной экскурсии
5
3 отзыва
300
₽
за чел.
Посетить библиотеку им. Орлова в сердце Вельска и взглянуть на книжные раритеты
5
6 отзывов
400
₽
за чел.
Увлекательная прогулка по уютному городку, который на 10 лет старше Москвы
4.9
9 отзывов
8800
₽
за всё
Объехать ключевые достопримечательности Архангельска и погрузиться в его историю
4.8
9 отзывов
4500
₽
за всё
Увидеть Архангельск портовый, купеческий и индустриальный
Водные прогулки
4.8
5 отзывов
6000
₽
за всё
Увидеть настоящую жизнь вокруг Архангельска, без декораций и прикрас
8900
₽
за всё
Проехать по историческому центру и переправиться на крупнейший остров Северной Двины
5
17 отзывов
5000
₽
за всё
Проследить историю города, путешествуя по Двине и её берегам
5
9 отзывов
8000
₽
за всё
Будем прокладывать путь, как настоящие моряки
5
5 отзывов
15000
₽
за всё
Мы приглашаем вас на речную прогулку от яхт-клуба «Норд»! Во время плавания капитан проведет экскурсию. Кроме красивой панорамы вы… так и не узнаете, ...
Туры на автомобиле
5
4 отзыва
16000
₽
за всё
Рассмотреть удивительную экспозицию Русского Севера и познакомиться поближе с поморскими традициями
5
1 отзыв
18900
₽
за всё
Паромная переправа, поморские традиции и наследие учёного - из Архангельска
5
24 отзыва
5800
₽
за всё
Увидеть в городе главное, услышать исторические факты, легенды и сказы о Севере
5
4 отзыва
3990
₽
за всё
Комфортно и познавательно добраться до отеля
5
3 отзыва
4900
₽
за всё
Полюбоваться самым северным подъёмным мостом в мире и узнать, как связан с городом Робинзон Крузо
5
35 отзывов
9800
₽
за всё
Полюбоваться природой и познакомиться с историей центра подводного атомного судостроения России
5
55 отзывов
12700
₽
за всё
Знакомство с северной природой и глубокое погружение в героическую и техническую историю страны
5
26 отзывов
6000
₽
за всё
Посетить главные достопримечательности города и узнать о нем интересные факты на обзорной экскурсии
5
4 отзыва
7000
₽
за всё
Побывать в главных городских местах исполнения желаний на автопешеходной экскурсии
Гастрономические туры
5
26 отзывов
6000
₽
за всё
Посетить главные достопримечательности города и узнать о нем интересные факты на обзорной экскурсии
5
2 отзыва
5000
₽
за чел.
Приглашаем вас на экскурсию по древней Кузнечихе – историческому району Архангельска, где начиналась воинская слава города. Вы узнаете о первом театре...
4.8
42 отзыва
7000
₽
за чел.
Попробовать вкуснейшие блюда и специалитеты в сердце Архангельска и открыть их секреты
5
61 отзыв
8990
₽
за всё
Взглянуть на город изнутри через рассказы о деталях поморской жизни в недавнем прошлом и сейчас
5
116 отзывов
4300
₽
за всё
Открыть необыкновенную, многогранную, неоднозначную столицу Поморья - и полюбить ее
5
13 отзывов
от
9500
₽
за всё
Перенестись в Средневековье у стен цитадели и влюбиться в северные пейзажи
4.6
109 отзывов
6500
₽
за чел.
Однодневное путешествие к пещерам, водопадам и эко-тропам Пинежского заповедника
5
56 отзывов
15500
₽
за всё
Влюбиться в пасторальные холмогорские деревни и посетить одну из самых значимых обителей Севера
Последние отзывы об экскурсиях по Архангельской области
Л
Дата посещения: 30 июл 2026
Прогулялись по набережной Двины с гидом Екатериной. Очень интересно провели время, было много интересного. Мы почувствовали, что экскурсовод любит и знает свой край
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Л
Дата посещения: 31 июл 2026
Очень приятно и продуктивно провели время. Гид Алексей интересно рассказывал, отвечал на наши вопросы. Мы получили огромное удовольствие!
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Е
Дата посещения: 13 июл 2026
пишу 2 ой раз, т. к. не уверена, что отправила отзыв. Сергея выбрала по откликам и ничуть не разочаровалась. Он
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С
Дата посещения: 6 июл 2026
Выражаем огромную благодарность нашему гиду, сопровождающему и водителю в одном лице Евгению за прекрасное вчерашнее путешествие на Белое море, в
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З
Дата посещения: 30 июн 2026
Это было интересное приключение. Дорога до заповедника конечно долгая, но наверное на то он заповедник, чтобы не быть в двух
+1
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Е
Дата посещения: 21 июн 2026
Экскурсия очень понравилась. Много интересной информации. Экскурсовод не перегружает информацией. Все по существу. Рекомендую.
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Н
Дата посещения: 16 июн 2026
У нас была экскурсия на берег Белого моря и остров Ягры,Северодвинск-индивидуальная на авто. Все прошло великолепно и позновательно,всем рекомендую гида Дмитрия,огромное спасибо!Добра и процветания.
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И
Дата посещения: 13 июн 2026
Гид Сергей нам понравился нравился.
Программу мы выполнили полностью.
Сергей давал нам возможность и получить информацию и свободно осмотреть локации. Мы отдохнули хорошо.
Программа разнообразная. Локации интересные. Мы получили удовольствие.
Благодарим 🌹
Программу мы выполнили полностью.
Сергей давал нам возможность и получить информацию и свободно осмотреть локации. Мы отдохнули хорошо.
Программа разнообразная. Локации интересные. Мы получили удовольствие.
Благодарим 🌹
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m
Дата посещения: 19 мая 2026
Посетили не только Белое море, но и еще три экскурсии по области и городу Архангельску. Сергей, как экскурсовод, не обманул
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А
Дата посещения: 13 мая 2026
ВСЁ ПРОСТО СУПЕР!!! Дмитрий не только КЛАССНЫЙ ГИД, но Отличный водитель. Всё легко и просто, понятно и доступно.
Лично Дмитрию Мы с супругой ставим 100 баллов.
Благодарим !!! Посоветуем друзьям Обязательно .
Лично Дмитрию Мы с супругой ставим 100 баллов.
Благодарим !!! Посоветуем друзьям Обязательно .
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