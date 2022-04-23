Е Елена 5 Отзыв на: В Северодвинск - к подлодкам и Белому морю Вот уже и апрель, а мы ведь обещали написать отзыв. Ну, лучше поздно чем никогда. Наша экскурсия с Алексеем в Северодвинск началась с Архангельска ранним утром 8 марта, было довольно холодно - 31. Но, познакомившись с Алексеем и устроившись в комфортном авто, мы как "проженные" туристы почувствовали, что экскурсия будет на 5+. Так и получилось:По дороге в Северодвинск Алексей ввёл нас в исторический экскурс. У Алексея широкие познания своего края, великолепный рассказчик, а главное искренняя любовь к своей малой родине. Незабываемо Белое море, милые "тюлешки" на льду, и суровые подводные лодки в доке на отдыхе… … Прогулка по берегу моря под слепящим солнцем, никакой суеты. Тактичность экскурсовода позволила нам насладиться тишиной белого безмолвия. А прогулка по дюнам….. Так радует, что люди берегут природу, развивают экологические зоны. Алексей любезно отвёз нас в аэропорт и угостил безумно вкусным, местным шедевром:мармелад на основе ламинарии. А с каким загаром мы вернулись в туманный Питер! 😊😊😊Благодарим Алексея и город Архангельск за яркие впечатления! Вспоминая поездку, вновь и вновь переживаем положительные эмоции. С уважение, Елена и Наталья.

Ю Юлия 5 Отзыв на: К Белому морю на остров Ягры Отличный гид. Мы в восторге от поездки!

Ю Юлия 5 Отзыв на: Архангельск - первое окно России в Европу Отличная экскурсия с Сергеем по городу Архангельск! Все основные достопримечательности экскурсия охватывает! Всё супер! Спасибо! Особенно понравились деревянные скульптуры. Очень необычно!

Ю Юлия 5 Отзыв на: В Северодвинск - к подлодкам и Белому морю 12 и 13 апреля я побывала на двух экскурсиях с Алексеем. Пожалуй, это одни из лучших экскурсий, которые я заказывала на трипстер! 13 апреля посетили Северодвинск, берег Белого моря, остров Ягры. Алексей очень много рассказывает, очень интересно, познавательно, всё очень здорово!!! Время пролетело незаметно! Ну и красоту не передать, конечно! 12 апреля посетили родину Ломоносова. Очень давно хотела там побывать, ещё во время первого приезда в 2016 году. Буквально - сходили на его родину. Через ледовую переправу пешком - это мой первый такой опыт. Узнала много интересного. Очень благодарна Алексею за проведённое время в приятной атмосфере! Если ещё раз поеду в Архангельск, непременно снова поеду на экскурсию с Алексеем! Всем советую! Любовь к предмету своего дела не заменят ни знания, ни опыт. А Алексей явно любит своё дело. Спасибо!!!

А Анастасия 5 Отзыв на: К Белому морю на остров Ягры Прекрасная экскурсия! Море впечатлений, море и песок в сапогах! Очень повезло с погодой и временем года! Попрыгали на льдинах Белого моря, попили ароматный чай из самовара, надышались сосновым духом, лицезрели тюленя)) Спасибо Сергею за прекрасно организованную экскурсию, за спокойствие и помощь в организационных моментах!

Д Денис 5 Отзыв на: К Белому морю на остров Ягры Бесспорно Сергей лучший гид, который мне попался на Трипстере за всю мою историю путешествий! Образованный и истинный краевед, Сергей ответил на все мои вопросы о регионе и помог узнать много нового о Северодвинске и его окрестностях. Экскурсия хорошо организована, насыщена локальными достопримечательностями и интересными историями. Очень рекомендую Сергея как гида по Архангельской области

М Михаил 5 Отзыв на: Северодвинск, деревня Шихириха и пикник на Белом море Добрый день, Всем. Очень рекомендую Гида Алёну и ее Архангельск. За пару часов вы узнаете, как много вы заблуждались в истории Севера! Но не буду открывать всех тайн. Просто приезжайте и вместе с Аленой все узнаете сами. PS. Огромное спасибо гиду!

А Анна 5 Отзыв на: Куртяево: в жерле древнего вулкана Поездка понравилась. Узнали много нового о традициях, местах. Сергей прекрасный гид, отвечал на все мои вопросы, о месте, о культуре народа. Куртяево тоже впечатлило, планирую там побывать летом. Благодарю за поездку Анна

С Станислав 5 Отзыв на: К Белому морю на остров Ягры Поездка понравилась. Сергей очень увлеченный человек, который любит и свой край и свою работу. По организации все чётко. Спасибо, будем рекомендовать друзьям и знакомым.

Е Евгения 5 Отзыв на: Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день Поездка на Белое море оказалась самой сказочной за все время пребывания в Архангельске. Дмитрий - очень ответственный, начитанный и внимательный гид! Вовремя нас забрал и привез, на абсолютно любой у него был ответ, что очень классно! Мы замечательно провели время и получили кучу замечатльных фотографий!! Всем ОЧЕНЬ советуем рассмотреть поездку на Белое море в сопровождении Дмитрия.

Л Лейла 5 Отзыв на: Архангельск - первое окно России в Европу Были в Архангельске 12 марта и ходили на экскурсию с Сергеем. Человек влюблен в город, в историю, в свое дело! За 2,5 часа получили столько информации и такую, какой нет в путеводителях! Город большой и очень вытянутой вдоль реки, поэтому огромный плюс, что Сергей на машине и мы смогли побывать в тех местах, куда бы сами не поехали! Большое спасибо Сергею и большое спасибо жителям города, нам все понравилось!

А Александр 5 Отзыв на: К Белому морю на остров Ягры Все СУПЕР, отлично! Сергей - мастер своего дела!

Е Елизавета 5 Отзыв на: Теплое свидание с Архангельском Спасибо большое за экскурсию! Нам все понравилось.

д дмитрий 5 Отзыв на: Архангельск - первое окно России в Европу все было очень мило и интересно. хороший человек расскажет вам про хороший город. рекомендую.

д дмитрий 5 Отзыв на: Северодвинск, деревня Шихириха и пикник на Белом море очень понравилась встреча и экскурсия. интересная подача информации от очень интересного и приятного человека. всем рекомендуем. не пожалеете.

Д Дарья 5 Отзыв на: К Белому морю на остров Ягры Мое знакомство с белым морем было в марте, но это ни чуть не повлияло на влюбленность в эту местность! И конечно экскурсия Сергея этому поспособствовала!!! Грамотный, знающий, ненавязчивый как гид, чудесный маршрут, время для единения с морем -в общем, будете в Архангельске, обязательно посетить эту экскурсию в любое время года!!!

Е Егор 5 Отзыв на: К Белому морю на остров Ягры Шикарная экскурсия, великолепный гид Сергей. Лучший в своем деле! Любой вопрос не останется без ответа. Способен организовать мероприятие под ключ! Рекомендуем всем!

А Александр 5 Отзыв на: Из Архангельска - в Новодвинскую крепость Все прекрасно даже некоторая для экстрима в виде путешествия по снегу с проваливанием по пояс он экскурсовод учел и это выдав гетры чтобы не засыпать ботинки. Спасибо ему.

Н Наталья 5 Отзыв на: Архангельск - первое окно России в Европу Хорошо структурированная и спланированная экскурсия, удобное передвижение, не холодно). Много информации по городу и региону.