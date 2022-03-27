Встреча в 10.00 часов в аэропорту г. Иркутска около справочной.

Трансфер на Ольхон.

Обед в дороге (за свой счет).

Размещение базе в п. Хужир.

Свободное время.

Ужин (самостоятельно).

Остров Ольхон — крупнейший остров оз. Байкал.

Издавна считался сакральным центром северного шаманского мира, куда сбегали монгольские шаманы во время преследования их ламами в эпоху Чингисхана.

В силу своей изолированности остров Ольхон стал последним оплотом шаманов Северной Азии.

Поселок (ранее улус) Хужир расположен рядом со знаменитым мысом Бурхан, сразу за ним — великолепный песчаный пляж.

Замечательное место для отдыха в самом сердце Байкала на острове Ольхон, который с давних пор почитается и считается священным.

Скала Шаманка издревле считается священным местом, овеянным тайнами и легендами.

В скале имеется сквозная пещера.

Считается что женщинам и детям (как особо чувствительным к внешним воздействиям) в такую пещеру входить нельзя, поскольку это может негативно сказаться на их физическом и психическом здоровье.

Также ранее считалось, что пещера (ее аура) отрицательно влияет на возможность женщины выносить ребенка.

Пещера, которую со времен древности использовали как место для различных культов, и по сей день почитается среди местных бурятских народов.

И по сей день ее тайна не дает покоя ученым и исследователям со всего мира, не смотря на то, что пещера уже несколько раз подвергалась детальному изучению и в ней проводили раскопки.

Дополнительно можно заказать: баню, прокат велосипедов, настольные игры, прогулки на лошадях.

Питание включено: не включено.

Продолжительность маршрута: на авто 5-6 часов.