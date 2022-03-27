Преимущества этого путешествия:
Встреча в 10.00 часов в аэропорту г. Иркутска около справочной.
Трансфер на Ольхон.
Обед в дороге (за свой счет).
Размещение базе в п. Хужир.
Свободное время.
Ужин (самостоятельно).
Остров Ольхон — крупнейший остров оз. Байкал.
Издавна считался сакральным центром северного шаманского мира, куда сбегали монгольские шаманы во время преследования их ламами в эпоху Чингисхана.
В силу своей изолированности остров Ольхон стал последним оплотом шаманов Северной Азии.
Поселок (ранее улус) Хужир расположен рядом со знаменитым мысом Бурхан, сразу за ним — великолепный песчаный пляж.
Замечательное место для отдыха в самом сердце Байкала на острове Ольхон, который с давних пор почитается и считается священным.
Скала Шаманка издревле считается священным местом, овеянным тайнами и легендами.
В скале имеется сквозная пещера.
Считается что женщинам и детям (как особо чувствительным к внешним воздействиям) в такую пещеру входить нельзя, поскольку это может негативно сказаться на их физическом и психическом здоровье.
Также ранее считалось, что пещера (ее аура) отрицательно влияет на возможность женщины выносить ребенка.
Пещера, которую со времен древности использовали как место для различных культов, и по сей день почитается среди местных бурятских народов.
И по сей день ее тайна не дает покоя ученым и исследователям со всего мира, не смотря на то, что пещера уже несколько раз подвергалась детальному изучению и в ней проводили раскопки.
Дополнительно можно заказать: баню, прокат велосипедов, настольные игры, прогулки на лошадях.
Питание включено: не включено.
Продолжительность маршрута: на авто 5-6 часов.
Завтрак.
Поездка на автомобилях высокой проходимости УАЗ на мыс Хобой.
Обедаем на берегу Байкала, прогуливаемся по мысу.
Возвращаемся на базу, ужинаем (оплачивается самостоятельно).
Питание включено: завтрак, обед.
Завтрак.
Свободное время.
Отдыхаете, по желанию можно посетить местный музей Ревякина, покататься на велосипедах, съездить в Бурятскую деревню, можно заказать рыбалку, экскурсии, прокат квадроциклов, экскурсии на вертолете и пр.
Ужин на турбазе или в кафе поселка (самостоятельно).
Сарайский залив находится севернее мыса Бурхан.
Его песчаный берег, который протянулся на 3 км между мысом Бурхан и пос. Харанцы — излюбленное место отдыхающих.
Песчаные валы скрывают уютные поляны в глубине берега, окруженные сосновым лесом.
Песчаная местность тянется примерно на километр вглубь берега.
Чтобы попасть на пляж, надо сразу после выезда из поселка повернуть к берегу (1,5 км).
В начале ХХ века вблизи пос. Харанцы, справа от дороги, был построен дацан.
В 1923 г. в дацане постоянно находились пять лам, часто приезжали ламы из Хоринского дацана.
В 1930 г. они были арестованы, и дацан прекратил свою деятельность.
Экскурсию в Бурятскую деревню обязательно стоит посетить, так как там Вы познакомитесь с бытом и верованиями местных бурят, попробуете национальную кухню и алкогольный напиток который делается из молока, примите участие в танцах и обрядах.
Дополнительно можно заказать: экскурсии по Ольхону по предварительной заявке (остров Огой со знаменитой священной ступой).
Питание включено: завтрак.
Завтрак.
Выезжаем с острова до г. Иркутск в 11.00 или 12.00 часов.
Обед в придорожном кафе (оплачиваем самостоятельно).
Размещение в гостинице г. Иркутск.
Свободное время прогулки по городу, по набережной р. Ангары.
Питание включено: завтрак.
Завтрак.
Обзорная автобусная экскурсия по городу (продолжительность около 1,5 часов).
Обязательно посетите исторический центр и проедете около Иркутской ГЭС.
Едем по Байкальской дороге в п. Листвянка, посещение музея Байкала.
В обзорной экскурсии посещение Знаменского женского монастыря, у стен которого находятся могилы декабристов и основателя Русской Америки Григория Шелихова.
Осмотр Крестовоздвиженской церкви, памятника Александру III, памятника адмиралу Колчаку, Дома Европы (дом Шастиных) — пример сибирского барокко.
Поселок Листвянка — считается, что поселение стихийно возникло в самом начале 18 века, в 1701-1725 годах и первыми жителями были вольные переселенцы.
Здесь расположено множество гостиниц, ресторанов, баров.
Со всех концов света ежегодно сюда стекаются тысячи туристов, которые хотят посмотреть на природное чудо — озеро Байкал.
Байкальский лимнологический музей — в нем расположен нерпинарий, содержится самая полная информация о природе озера Байкал.
11 больших аквариумов с уникальной системой водоснабжения и водообмена, осуществляющая забор воды с глубины 400 м.
В двух отдельных объединенных аквариумах содержатся 2 нерпы.
Работает экспозиция «Погружение на дно Байкала».
Питание включено: завтрак.
Завтрак в гостинице.
Трансфер к началу экскурсии.
Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге (КБЖД) начинается из центра Иркутска.
Питание в стоимость экскурсии не входит (оплачиваете самостоятельно).
Встреча после экскурсии в 22.00 часов, трансфер до гостиницы.
КБЖД — уникальная не имеющая аналогов в мире железная дорога, в прошлом — часть Транссибирской магистрали, памятник инженерного искусства, одна из живописных достопримечательностей Прибайкалья.
До середины XX века по Кругобайкальской дороге проходил основной ход Транссиба, однако в дальнейшем был построен дублирующий участок железной дороги от Иркутска до южной оконечности Байкала, и западный участок КБЖД потерял былое значение.
На протяжении 85 км сохранились памятники инженерного искусства (39 тоннелей, 16 галерей, 470 водопропускных сооружений и др.)
Экскурсия может быть заменена на водную экскурсию, если в какие-либо даты экскурсия по КБЖД на рельсовом автобусе/паровозе не проводится.
Питание включено: завтрак.
После завтрака самостоятельный отъезд из гостиницы.
Питание включено: завтрак.
Тур предусматривает размещение в двухместных номерах в гостиницах и турбазах эконом-класса по пути следования:
Дополнительную информацию о местах размещения уточняйте при бронировании тура.Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения:
|«Эконом»
(удобства на этаже)
|«Стандарт»
(удобства в номере)
|«ПолуЛюкс»
|
«Люкс»
|Двухместное размещение
|62 050 руб.
|76 000 руб.
|89 000 руб.
|102 500 руб.
|Доплата за одноместное размещение
|6 450 руб.
|6 500 руб.
|22 600 руб.
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Конкретные объекты размещения уточняйте при бронировании тура. Ниже указаны предполагаемые объекты размещения.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Нет, страховка для путешествий не включена в стоимость тура. Вы можете приобрести ее у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Детям от 5 до 12 лет скидка на тур 10%.
Детям до 5 лет скидка на тур 20%.
Фирма оставляет за собой право изменить программу, не изменяя объема и качества предоставленных услуг, по следующим причинам (погодные условия, нарушения работы рейсового транспорта).
Лето тёплое, иногда жаркое, но летний зной ощущается только в полуденные часы, а утреннее и вечернее время суток приятны своей прохладой. Средняя температуры июля +17-20°C, иногда температура достигает +35-40°C.
Не рекомендуем употреблять спиртные напитки до и вовремя проведения экскурсии. Туристы должны соблюдать правила личной безопасности, строго следовать рекомендациям сопровождающих и не подвергать опасности свою жизнь и жизни окружающих.
Во время путешествия необходимо бережно относиться к оборудованию гостиниц и мест питания, транспортных средств, а также к памятникам природы, истории и культуры.
На территории Байкальского региона услуги мобильной связи предоставляют следующие операторы: ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ОАО «БиЛайн» и Улан-Удэнская сотовая сеть (УУСС), «ББК».
Экскурсионные туры экономичны, поэтому рассчитаны на проживание туристов в гостиницах туристского класса, однако все предлагаемые для размещения гостиницы имеют соответствующие сертификаты и лицензии, подтверждающие право предоставления гостиничных услуг.
Питание на маршрутах организуется в кафе или ресторанах, также имеющих соответствующие сертификаты и лицензии. Иногда, исходя из условий маршрута, обед может быть сухим пайком.
Инструктаж по безопасности проводится гидами непосредственно перед выходом на активную часть экскурсий. Необходимо выполнять требования инструкции и соблюдать личную осторожность. Из каждой точки маршрутов можно добраться до населённых пунктов в кратчайшее время, практически везде имеется мобильная связь. На случай мелких травм у водителей автобусов имеется аптечка.
Каждый участник тура может самостоятельно застраховаться перед поездкой.
Советуем покупать изделия местных мастеров: маленькие деревянные куколки в национальных одеждах, изделия резьбы по дереву, из кости и других природных материалов, этническая атрибутика и украшения, персонажи национального театра кукол и пр.
В трансферах на Ольхон вещи едут или на багажнике (на крыше), или в салоне миниавтобуса. На Байкал лучше ехать с сумкой. Нежелательно с большим чемоданом.