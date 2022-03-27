Семь дней на Байкале

Посетить самый большой и самый шаманский остров Байкала - Ольхон. С его скалами, пещерами, мысами

4.7
3 отзыва
Посетить самый большой и самый шаманский остров Байкала – Ольхон. С его скалами, пещерами, мысами и песчаным пляжем. Наслушаться легенд и насладиться красивыми видами.

Далее отправиться в поселок Листвянка, где есть музеи и другие достопримечательности, далее отправиться на экскурсию по Кругобайкальской железной дороге. Все это – в недельном туре на Байкал.
Семь дней на Байкале
Семь дней на Байкале
Семь дней на Байкале
Семь дней на Байкале
Семь дней на Байкале
Семь дней на Байкале
Семь дней на Байкале
Семь дней на Байкале
Семь дней на Байкале
Семь дней на Байкале
Семь дней на Байкале
Семь дней на Байкале
Семь дней на Байкале
Семь дней на Байкале
Семь дней на Байкале
Семь дней на Байкале
Семь дней на Байкале
Семь дней на Байкале
Семь дней на Байкале
Ближайшие даты:
11
июл
18
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авг
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • посетим главные достопримечательности Байкала;
  • прокатимся с экскурсией по уникальной в своем роде Кругобайкальской железной дороге;
  • в Листвянке посетим музей Байкала, а так же Знаменский женский монастырь и осмотрим Крестовоздвиженскую церковь;
  • можно заказать дополнительные экскурсии по своему желанию в свободный день.

Программа тура по дням

1 день
Переезд на Ольхон, пос. Хужир

Встреча в 10.00 часов в аэропорту г. Иркутска около справочной.

Трансфер на Ольхон.

Обед в дороге (за свой счет).

Размещение базе в п. Хужир.

Свободное время.

Ужин (самостоятельно).

Остров Ольхон — крупнейший остров оз. Байкал.

Издавна считался сакральным центром северного шаманского мира, куда сбегали монгольские шаманы во время преследования их ламами в эпоху Чингисхана.

В силу своей изолированности остров Ольхон стал последним оплотом шаманов Северной Азии.

Поселок (ранее улус) Хужир расположен рядом со знаменитым мысом Бурхан, сразу за ним — великолепный песчаный пляж.

Замечательное место для отдыха в самом сердце Байкала на острове Ольхон, который с давних пор почитается и считается священным.

Скала Шаманка издревле считается священным местом, овеянным тайнами и легендами.

В скале имеется сквозная пещера.

Считается что женщинам и детям (как особо чувствительным к внешним воздействиям) в такую пещеру входить нельзя, поскольку это может негативно сказаться на их физическом и психическом здоровье.

Также ранее считалось, что пещера (ее аура) отрицательно влияет на возможность женщины выносить ребенка.

Пещера, которую со времен древности использовали как место для различных культов, и по сей день почитается среди местных бурятских народов.

И по сей день ее тайна не дает покоя ученым и исследователям со всего мира, не смотря на то, что пещера уже несколько раз подвергалась детальному изучению и в ней проводили раскопки.

Дополнительно можно заказать: баню, прокат велосипедов, настольные игры, прогулки на лошадях.

Питание включено: не включено.

Продолжительность маршрута: на авто 5-6 часов.

Переезд на Ольхон, пос. ХужирПереезд на Ольхон, пос. ХужирПереезд на Ольхон, пос. ХужирПереезд на Ольхон, пос. ХужирПереезд на Ольхон, пос. ХужирПереезд на Ольхон, пос. Хужир
2 день
Поездка на мыс Хобой

Завтрак.

Поездка на автомобилях высокой проходимости УАЗ на мыс Хобой.

Обедаем на берегу Байкала, прогуливаемся по мысу.

Возвращаемся на базу, ужинаем (оплачивается самостоятельно).

Питание включено: завтрак, обед.

Поездка на мыс ХобойПоездка на мыс ХобойПоездка на мыс ХобойПоездка на мыс ХобойПоездка на мыс ХобойПоездка на мыс Хобой
3 день
Отдых на берегу Байкала

Завтрак.

Свободное время.

Отдыхаете, по желанию можно посетить местный музей Ревякина, покататься на велосипедах, съездить в Бурятскую деревню, можно заказать рыбалку, экскурсии, прокат квадроциклов, экскурсии на вертолете и пр.

Ужин на турбазе или в кафе поселка (самостоятельно).

Сарайский залив находится севернее мыса Бурхан.

Его песчаный берег, который протянулся на 3 км между мысом Бурхан и пос. Харанцы — излюбленное место отдыхающих.

Песчаные валы скрывают уютные поляны в глубине берега, окруженные сосновым лесом.

Песчаная местность тянется примерно на километр вглубь берега.

Чтобы попасть на пляж, надо сразу после выезда из поселка повернуть к берегу (1,5 км).

В начале ХХ века вблизи пос. Харанцы, справа от дороги, был построен дацан.

В 1923 г. в дацане постоянно находились пять лам, часто приезжали ламы из Хоринского дацана.

В 1930 г. они были арестованы, и дацан прекратил свою деятельность.

Экскурсию в Бурятскую деревню обязательно стоит посетить, так как там Вы познакомитесь с бытом и верованиями местных бурят, попробуете национальную кухню и алкогольный напиток который делается из молока, примите участие в танцах и обрядах.

Дополнительно можно заказать: экскурсии по Ольхону по предварительной заявке (остров Огой со знаменитой священной ступой).

Питание включено: завтрак.

Отдых на берегу БайкалаОтдых на берегу БайкалаОтдых на берегу БайкалаОтдых на берегу БайкалаОтдых на берегу Байкала
4 день
Переезд в г. Иркутск

Завтрак.

Выезжаем с острова до г. Иркутск в 11.00 или 12.00 часов.

Обед в придорожном кафе (оплачиваем самостоятельно).

Размещение в гостинице г. Иркутск.

Свободное время прогулки по городу, по набережной р. Ангары.

Питание включено: завтрак.

Переезд в г. ИркутскПереезд в г. ИркутскПереезд в г. ИркутскПереезд в г. ИркутскПереезд в г. ИркутскПереезд в г. Иркутск
5 день
Переезд в поселок Листвянка. Посещение музея Байкала

Завтрак.

Обзорная автобусная экскурсия по городу (продолжительность около 1,5 часов).

Обязательно посетите исторический центр и проедете около Иркутской ГЭС. 

Едем по Байкальской дороге в п. Листвянка, посещение музея Байкала.

В обзорной экскурсии посещение Знаменского женского монастыря, у стен которого находятся могилы декабристов и основателя Русской Америки Григория Шелихова.

Осмотр Крестовоздвиженской церкви, памятника Александру III, памятника адмиралу Колчаку, Дома Европы (дом Шастиных) — пример сибирского барокко.

Поселок Листвянка — считается, что поселение стихийно возникло в самом начале 18 века, в 1701-1725 годах и первыми жителями были вольные переселенцы.

Здесь расположено множество гостиниц, ресторанов, баров.

Со всех концов света ежегодно сюда стекаются тысячи туристов, которые хотят посмотреть на природное чудо — озеро Байкал.

Байкальский лимнологический музей — в нем расположен нерпинарий, содержится самая полная информация о природе озера Байкал.

11 больших аквариумов с уникальной системой водоснабжения и водообмена, осуществляющая забор воды с глубины 400 м.

В двух отдельных объединенных аквариумах содержатся 2 нерпы.

Работает экспозиция «Погружение на дно Байкала».

Питание включено: завтрак.

Переезд в поселок Листвянка. Посещение музея БайкалаПереезд в поселок Листвянка. Посещение музея БайкалаПереезд в поселок Листвянка. Посещение музея БайкалаПереезд в поселок Листвянка. Посещение музея БайкалаПереезд в поселок Листвянка. Посещение музея БайкалаПереезд в поселок Листвянка. Посещение музея БайкалаПереезд в поселок Листвянка. Посещение музея Байкала
6 день
Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге (КБЖД)

Завтрак в гостинице. 

Трансфер к началу экскурсии.

Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге (КБЖД) начинается из центра Иркутска.

Питание в стоимость экскурсии не входит (оплачиваете самостоятельно).

Встреча после экскурсии в 22.00 часов, трансфер до гостиницы.

КБЖД — уникальная не имеющая аналогов в мире железная дорога, в прошлом — часть Транссибирской магистрали, памятник инженерного искусства, одна из живописных достопримечательностей Прибайкалья.

До середины XX века по Кругобайкальской дороге проходил основной ход Транссиба, однако в дальнейшем был построен дублирующий участок железной дороги от Иркутска до южной оконечности Байкала, и западный участок КБЖД потерял былое значение.

На протяжении 85 км сохранились памятники инженерного искусства (39 тоннелей, 16 галерей, 470 водопропускных сооружений и др.)

Экскурсия может быть заменена на водную экскурсию, если в какие-либо даты экскурсия по КБЖД на рельсовом автобусе/паровозе не проводится.

Питание включено: завтрак.

Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге (КБЖД)Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге (КБЖД)Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге (КБЖД)Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге (КБЖД)Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге (КБЖД)Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге (КБЖД)
7 день
Отъезд

После завтрака самостоятельный отъезд из гостиницы.

Питание включено: завтрак.

Проживание

Тур предусматривает размещение в двухместных номерах в гостиницах и турбазах эконом-класса по пути следования:

  • на острове Ольхон (3 ночи: 1-й, 2-й, 3-й дни) – удобствами на этаже или в номере;
  • в г. Иркутске (3 ночи: 4-й, 5-й, 6-й дни)

Дополнительную информацию о местах размещения уточняйте при бронировании тура.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения:
  «Эконом»
(удобства на этаже)		 «Стандарт»
(удобства в номере)		 «ПолуЛюкс»

«Люкс»
Двухместное размещение 62 050 руб. 76 000 руб. 89 000 руб. 102 500 руб.
Доплата за одноместное размещение 6 450 руб. 6 500 руб. 22 600 руб.

Конкретные объекты размещения уточняйте при бронировании тура. Ниже указаны предполагаемые объекты размещения.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение по программе в зависимости от выбранной категории
  • Питание по программе
  • Экскурсионное обслуживание, указанное в программе
  • Услуги сопровождающего и гида
  • Трансфер (при группе менее 6 человек – на общественном транспорте или сборных группах)
  • Посещение территории Прибайкальского национального парка (остров Ольхон)
  • Размещение в гостиницах/на базах города Иркутск, п. Хужир.
Что не входит
  • Авиа- или ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Видеосъемка в музеях
  • Питание в экскурсии по КБЖД (комплекс 2 000, отдельно обед и ужин по 850 руб., а также место со стороны Байкала (оплачивается дополнительно 1 200 руб. с чел)
  • Аренда рыболовных снастей
  • Аренда спортивного инвентаря
  • Баня от 2500 в час. оплата на месте
  • Питание в дороге или не указанное в программе
  • Посещение развлекательных учреждений
  • Алкогольные напитки
  • Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт;
  • билеты, путевка, документы оплаты за размещение и т. п.;
  • полис обязательного медицинского страхования и мини аптечку;
  • косметика, крема от загара, насекомых и т. п. (в зависимости от времени года);
  • одежда – количество: ровно то, которое вы используете за всё ваше путешествие (не избыток и не нехватка – рассчитайте, сколько комплектов одежды вы наденете);
  • - практичность: одежда должна соответствовать сезону (тёплые/лёгкие вещи), типу отдыха (пляжный отдых/тур по городам/поход в горы/паломническая поездка), а также не пачкаться слишком быстро;
  • - удобство: не стесняет движений в случае быстрой ходьбы или бега;
  • для поездки летом: нижнее белье, носки х/б + шерстяные, спортивный костюм, купальник, курточка с капюшоном, накидка или зонтик от дождя, свитер, джинсы или брюки, рубашка, футболка, шорты, шапочка или кепка;
  • средства личной гигиены, фен, кружка;
  • обувь (летом – кроссовки, тапочки, сандалии или т. п.);
  • фотоаппарат;
  • очки солнцезащитные.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Нет, страховка для путешествий не включена в стоимость тура. Вы можете приобрести ее у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Какие скидки есть в туре?

Детям от 5 до 12 лет скидка на тур 10%.

Детям до 5 лет скидка на тур 20%.

Могут ли быть внесены изменения в программу тура?

Фирма оставляет за собой право изменить программу, не изменяя объема и качества предоставленных услуг, по следующим причинам (погодные условия, нарушения работы рейсового транспорта).

Какая погода на Байкале?

Лето тёплое, иногда жаркое, но летний зной ощущается только в полуденные часы, а утреннее и вечернее время суток приятны своей прохладой. Средняя температуры июля +17-20°C, иногда температура достигает +35-40°C.

Какие правила нужно соблюдать во время тура?

Не рекомендуем употреблять спиртные напитки до и вовремя проведения экскурсии. Туристы должны соблюдать правила личной безопасности, строго следовать рекомендациям сопровождающих и не подвергать опасности свою жизнь и жизни окружающих.

Во время путешествия необходимо бережно относиться к оборудованию гостиниц и мест питания, транспортных средств, а также к памятникам природы, истории и культуры.

Будет ли мобильная связь во время тура?

На территории Байкальского региона услуги мобильной связи предоставляют следующие операторы: ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ОАО «БиЛайн» и Улан-Удэнская сотовая сеть (УУСС), «ББК».

Какого класса будут гостиницы во время тура?

Экскурсионные туры экономичны, поэтому рассчитаны на проживание туристов в гостиницах туристского класса, однако все предлагаемые для размещения гостиницы имеют соответствующие сертификаты и лицензии, подтверждающие право предоставления гостиничных услуг.

Какое питание нас ждет на маршруте?

Питание на маршрутах организуется в кафе или ресторанах, также имеющих соответствующие сертификаты и лицензии. Иногда, исходя из условий маршрута, обед может быть сухим пайком.

Как осуществляется безопасность во время тура?

Инструктаж по безопасности проводится гидами непосредственно перед выходом на активную часть экскурсий. Необходимо выполнять требования инструкции и соблюдать личную осторожность. Из каждой точки маршрутов можно добраться до населённых пунктов в кратчайшее время, практически везде имеется мобильная связь. На случай мелких травм у водителей автобусов имеется аптечка.

Каждый участник тура может самостоятельно застраховаться перед поездкой.

Какие сувениры следует приобрести во время тура?

Советуем покупать изделия местных мастеров: маленькие деревянные куколки в национальных одеждах, изделия резьбы по дереву, из кости и других природных материалов, этническая атрибутика и украшения, персонажи национального театра кукол и пр.

Что лучше взять с собой: сумку или чемодан?

В трансферах на Ольхон вещи едут или на багажнике (на крыше), или в салоне миниавтобуса. На Байкал лучше ехать с сумкой. Нежелательно с большим чемоданом.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
М
27 мар 2022
В туре столкнулись с необходимостью менять планы буквально на лету: то погода не позволила идти день по льду, то выясняется, что один из туристов не умеет двигаться на коньках (см. выше:), то место ночлега в последний день поменять. Здесь-то нам и удалось оценить постоянную поддержку организаторов. За считанные минуты гид и организатор решали любые вопросы, находили решения, которые казались едва ли возможными. Как человек, хорошо разбирающийся в бизнесе, могу сказать, что такой уровень эффективности оперативного реагирования дорогого стоит! Так что работой организатора я остался доволен на 200%!
Ж
13 мар 2022
Организация на высшем уровне. Отлично подобранные гиды.
Менеджер всегда на связи: консультировал, организовывал по нашей просьбе небольшие изменения маршрута. Все вопросы решались мгновенно.
5 баллов из 5.
А
7 сен 2021
1. Возможно, это только для нашей группы: опытные гиды вели по маршруту днём, вечером уходили на турбазу.
2. Перед грозой встали на стоянку в низине, и нас, естественно, затопило. Промокли вещи, обувь и пр. Желательно помогать группе в этих моментах, так как мы не матёрые походники.
3. Кормили по расписанию, еды было достаточно.

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