Мини-группа
до 1 чел.
Аргунское ущелье Грозного: путешествие в историю Чечни
Откройте величие Аргунского ущелья в Грозном, исследуйте уникальные петроглифы и средневековую архитектуру
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
17 мая в 09:00
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Красоты Аргунского ущелья: от водопада к сторожевым башням Грозного
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимых пейзажей, посещая жемчужины Аргунского ущелья
Начало: Г. Грозный
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
10 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
12 000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна6 мая 2025Замечательная экскурсия, море впечатлений и фотографий останется после нее! Понравилось все: и организация экскурсии (все четко и вовремя, забрали прямо с отеля, после экскурсии привезли в ту же точку), сопровождал гид Сулумбек. Экскурсию рекомендую, не пожалеете.
- ИИван5 мая 2025Ездили в Аргунское ущелье с Султаном. Впечатления самые позитивные. Султан много интересного рассказал о традициях и истории чеченского народа. На
- ННаталья2 мая 2025Поездка в Аргунское ущелье прошло замечательно гид много рассказал о городе о Аргунском ущелье. Посетили водопады очень красивые места.
- ААнна5 января 2025Очень понравилась экскурсия! Экскурсавод интересно рассказывал. Посмотрели интересные места.
- ААлександр4 января 2025Понравилось абсолютно все!! Спасибо большое
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Борзойский водопад»
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