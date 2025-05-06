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остановках не торопил. У нас было столько времени, сколько нам нужно, что и является самым главным, когда заказываешь индивидуальную экскурсию. Другой важный момент - вождение очень комфортное, спокойное, что имеет значение, когда ты едешь по горной дороге. Машина -"Тойота Камри", ухоженная, в хорошем состоянии. Ездили втроём с ребёнком. Чувствовали себя комфортно.