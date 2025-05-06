Водопад в Итум-Кале – экскурсии в Грозном

Найдено 3 экскурсии в категории «Водопад в Итум-Кале» в Грозном, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Архитектура горной Чечни: Аргунское ущелье - водопады и древние башни
На машине
7 часов
90 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Аргунское ущелье Грозного: путешествие в историю Чечни
Откройте величие Аргунского ущелья в Грозном, исследуйте уникальные петроглифы и средневековую архитектуру
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
17 мая в 09:00
3500 ₽ за человека
Красоты Аргунского ущелья: от водопада к сторожевым башням
На машине
6 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Красоты Аргунского ущелья: от водопада к сторожевым башням Грозного
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимых пейзажей, посещая жемчужины Аргунского ущелья
Начало: Г. Грозный
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
10 000 ₽ за экскурсию
Шарой. Башенный комплекс и один из самых высоких водопадов Чечни
8 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Шарой. Башенный комплекс и один из самых высоких водопадов Чечни
Начало: Отель
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
12 000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    6 мая 2025
    Архитектура горной Чечни: Аргунское ущелье - водопады и древние башни
    Замечательная экскурсия, море впечатлений и фотографий останется после нее! Понравилось все: и организация экскурсии (все четко и вовремя, забрали прямо с отеля, после экскурсии привезли в ту же точку), сопровождал гид Сулумбек. Экскурсию рекомендую, не пожалеете.
  • И
    Иван
    5 мая 2025
    Красоты Аргунского ущелья: от водопада к сторожевым башням
    Ездили в Аргунское ущелье с Султаном. Впечатления самые позитивные. Султан много интересного рассказал о традициях и истории чеченского народа. На
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    остановках не торопил. У нас было столько времени, сколько нам нужно, что и является самым главным, когда заказываешь индивидуальную экскурсию. Другой важный момент - вождение очень комфортное, спокойное, что имеет значение, когда ты едешь по горной дороге. Машина -"Тойота Камри", ухоженная, в хорошем состоянии. Ездили втроём с ребёнком. Чувствовали себя комфортно.

  • Н
    Наталья
    2 мая 2025
    Архитектура горной Чечни: Аргунское ущелье - водопады и древние башни
    Поездка в Аргунское ущелье прошло замечательно гид много рассказал о городе о Аргунском ущелье. Посетили водопады очень красивые места.
  • А
    Анна
    5 января 2025
    Красоты Аргунского ущелья: от водопада к сторожевым башням
    Очень понравилась экскурсия! Экскурсавод интересно рассказывал. Посмотрели интересные места.
  • А
    Александр
    4 января 2025
    Красоты Аргунского ущелья: от водопада к сторожевым башням
    Понравилось абсолютно все!! Спасибо большое

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Водопад в Итум-Кале»

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  3. Шарой. Башенный комплекс и один из самых высоких водопадов Чечни
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Мечеть «Гордость мусульман»
  2. Мечеть «Сердце Чечни»
  3. Мечеть «Сердце матери»
  4. Озеро Кезеной-ам
  5. Аргунское ущелье
  6. Грозный-Сити
  7. Самое главное
  8. Цветочный парк
  9. Храм Архангела Михаила
  10. Село Хой
Сколько стоит экскурсия по Грозному в мае 2025
Сейчас в Грозном в категории "Водопад в Итум-Кале" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 107 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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