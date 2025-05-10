Гора Башлам – экскурсии в Грозном

Найдено 5 экскурсий в категории «Гора Башлам» в Грозном, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Самые лучшие места в Чечне за 1 день: озеро Кезеной Ам, мечети, Хой, башни
На машине
8 часов
337 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия: озеро Кезеной-Ам и древний Хой
Исследуйте величие Кавказа: от высокогорного озера Кезеной-Ам до исторического селения Хой с эксклюзивной экскурсией
Начало: Заберу из отеля
Завтра в 09:00
17 мая в 09:00
3500 ₽ за человека
Жемчужина Чечни - высокогорное озеро Кезеной-Ам, город-стражников и мечети
8 часов
272 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Жемчужина Чечни: экскурсия к озеру Казеной-Ам в Грозном
Впечатляющая экскурсия к озеру Казеной-Ам - удивительное творение природы, ждущее вас в Чечне
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
17 мая в 09:00
3500 ₽ за человека
Архитектура горной Чечни: Аргунское ущелье - водопады и древние башни
На машине
7 часов
90 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Аргунское ущелье Грозного: путешествие в историю Чечни
Откройте величие Аргунского ущелья в Грозном, исследуйте уникальные петроглифы и средневековую архитектуру
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
17 мая в 09:00
3500 ₽ за человека
Красоты Аргунского ущелья: от водопада к сторожевым башням
На машине
6 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Красоты Аргунского ущелья: от водопада к сторожевым башням Грозного
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимых пейзажей, посещая жемчужины Аргунского ущелья
Начало: Г. Грозный
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
10 000 ₽ за экскурсию
Три сердца Чечни: Прогулка по городам республики
На машине
11 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Три сердца Чечни: Прогулка по городам республики
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: Ежедневно с 07:30 до 15:00 можно забронировать экскурсию. .
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
11 000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    10 мая 2025
    Самые лучшие места в Чечне за 1 день: озеро Кезеной Ам, мечети, Хой, башни
    Наш гид Сулумбек на каждой остановке, где мы останавливались выходил с пакетиком для мусора и убирался;) Пребывали мы в каждой
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    локации столько, сколько нам надо, поэтому закончили не в 17:00, а в 20 «Эти люди приехали за три девять земель, чтобы полюбоваться на наши горы. Как я могу их ограничивать?» - сказал Сулумбек на это, что ярко отражает его отношение к работе. Потрясающая мечеть в Шали, равномерное распределение по маршруту смотровых площадок, от видов с которых захватывает дух; отличная машина с кондиционером и хорошая дорога, много историй, которые впечатываются в память и ты готов их цитировать; вкуснейший чай в самоваре из местного разнотравья, лошади и крылатые качели, чуткое и заботливое отношение Сулумбека к полярным потребностям нашей разношёрстной мини-группы🙏 Очень рекомендую и обязательно поеду ещё на экскурсии с этим человеком, который действительно любит свою работу;)

  • Н
    Надежда
    7 мая 2025
    Жемчужина Чечни - высокогорное озеро Кезеной-Ам, город-стражников и мечети
    Заехали в Чечню с мужем на очень ограниченное время, всего пару дней. В этот же вечер нашла тур, связалась с
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    Анастасией и за короткое время согласовали выезд на утро. Гид, Асланбек, забрал нас прямо с отеля, что очень-очень удобно и весь день посвятил нашей группе из 7 человек. Что хочется сказать по поводу гида - очень общительный и внимательный человек! Показал и рассказал очень много, завёз всюду, где красиво и впечатлительно. Рискуя собственной жизнью ради лучших фоточек и ракурсов подарил нам целый "фотоальбом". И я не шучу! На счёт природы Чечни и нашего тура — это ОФИГЕННО! Мы остались в восторге от гор и природы в целом. О мечетях, я думаю, вообще говорить ничего не буду, т. к. им нет равных. Хотите узнать больше — Асланбек вас проведёт, всё расскажет и покажет. Искренне рекомендую ребят! Вернётесь с впечатлениями и 100500 фоток на память))

  • Н
    Наталия
    7 мая 2025
    Самые лучшие места в Чечне за 1 день: озеро Кезеной Ам, мечети, Хой, башни
    Посетили две прекрасные мечети в Аргуне и Шали, можно зайти внутрь, на входе выдают спец. одеяния - юбки и платки.
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    И потом отправились в горы к озеру. Останавливались в самых интересных местах, на смотровых площадках. Побродили по древнему Хою, впечатлило! На обратном пути обед в маленьком кафе, порции просто огромные и очень вкусно. Наш гид Руслан супер-гид. Приятный человек, образованный, с хорошей речью, внимательный и отличный водитель. Много рассказал и о жизни и об истории Чечни, и о местах, которые проезжали. Забрали от гостиницы и вернули на место. А самое приятное - нас было всего трое! Организация экскурсии на высоте, все вовремя, связались со мной накануне. Рекомендую к посещению.

  • А
    Анна
    6 мая 2025
    Архитектура горной Чечни: Аргунское ущелье - водопады и древние башни
    Замечательная экскурсия, море впечатлений и фотографий останется после нее! Понравилось все: и организация экскурсии (все четко и вовремя, забрали прямо с отеля, после экскурсии привезли в ту же точку), сопровождал гид Сулумбек. Экскурсию рекомендую, не пожалеете.
  • И
    Иван
    5 мая 2025
    Красоты Аргунского ущелья: от водопада к сторожевым башням
    Ездили в Аргунское ущелье с Султаном. Впечатления самые позитивные. Султан много интересного рассказал о традициях и истории чеченского народа. На
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    остановках не торопил. У нас было столько времени, сколько нам нужно, что и является самым главным, когда заказываешь индивидуальную экскурсию. Другой важный момент - вождение очень комфортное, спокойное, что имеет значение, когда ты едешь по горной дороге. Машина -"Тойота Камри", ухоженная, в хорошем состоянии. Ездили втроём с ребёнком. Чувствовали себя комфортно.

  • Н
    Наталья
    2 мая 2025
    Архитектура горной Чечни: Аргунское ущелье - водопады и древние башни
    Поездка в Аргунское ущелье прошло замечательно гид много рассказал о городе о Аргунском ущелье. Посетили водопады очень красивые места.
  • А
    Анна
    5 января 2025
    Красоты Аргунского ущелья: от водопада к сторожевым башням
    Очень понравилась экскурсия! Экскурсавод интересно рассказывал. Посмотрели интересные места.
  • А
    Александр
    4 января 2025
    Красоты Аргунского ущелья: от водопада к сторожевым башням
    Понравилось абсолютно все!! Спасибо большое
  • Т
    Татьяна
    5 сентября 2023
    Три сердца Чечни: Прогулка по городам республики
    Отличная экскурсия! Комфортный автомобиль, нас было четверо - никаких толп туристов, как в больших группах. Гид Нурмагомед все показал и рассказал, интересно и приятно общаться. Рекомендую всем!
  • Ж
    Жанна
    24 мая 2023
    Три сердца Чечни: Прогулка по городам республики
    Путешествие в Чечню нам понравилось, всем советую посетить город Грозный. Все запланированные места посетили. Магомед вежливый, ненавязчивый гид, все наши просьбы учитывал, доставил туда, куда мы хотели. Советуем 👍

Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Гора Башлам»

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  1. Самые лучшие места в Чечне за 1 день: озеро Кезеной Ам, мечети, Хой, башни
  2. Жемчужина Чечни - высокогорное озеро Кезеной-Ам, город-стражников и мечети
  3. Архитектура горной Чечни: Аргунское ущелье - водопады и древние башни
  4. Красоты Аргунского ущелья: от водопада к сторожевым башням
  5. Три сердца Чечни: Прогулка по городам республики
Какие места ещё посмотреть в Грозном
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Мечеть «Гордость мусульман»
  2. Мечеть «Сердце Чечни»
  3. Мечеть «Сердце матери»
  4. Озеро Кезеной-ам
  5. Аргунское ущелье
  6. Грозный-Сити
  7. Самое главное
  8. Цветочный парк
  9. Храм Архангела Михаила
  10. Село Хой
Сколько стоит экскурсия по Грозному в мае 2025
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