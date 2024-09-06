На каникулы – туры в Иркутске

Найдено 3 тура в категории «На каникулы» в Иркутске, цены от 38 100 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Тур-знакомство с Байкальском: хребет Хамар-Дабан, горные озёра и чистый воздух
На машине
1 отзыв
5 дней
Тур-знакомство с Байкальском: хребет Хамар-Дабан, горные озёра и чистый воздух
Прогуляться к Тёплым озёрам, увидеть буддийский дацан и побывать на минеральных источниках
Начало: Иркутск, заберём вас из аэропорта, с ж/д вокзала и...
8 окт в 08:00
9 окт в 08:00
58 500 за человека
Путешествие в Аршан: прогулки в предгорье Саян и красоты Тункинской долины
На машине
5 дней
Путешествие в Аршан: прогулки в предгорье Саян и красоты Тункинской долины
Побывать в Хойморском дацане, загадать желание в кедровой роще и отдохнуть от городской суеты
Начало: Иркутск, 10:00, заберём вас из аэропорта, с ж/д во...
14 окт в 10:00
21 окт в 10:00
61 200 за человека
Байкальская классика: места силы, Ольхон и мыс Хобой
На машине
4 дня
Байкальская классика: места силы, Ольхон и мыс Хобой
Напитаться энергией, увидеть свой, неповторимый Байкал, и полюбоваться скалой Шаманка
Начало: Иркутск, заберём вас из аэропорта, с ж/д вокзала и...
8 окт в 08:00
9 окт в 08:00
38 100 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Евгения
    6 сентября 2024
    Тур-знакомство с Байкальском: хребет Хамар-Дабан, горные озёра и чистый воздух
    Хороший тур для знакомства с другим Байкалом и горами. Встретили нас с аэропорта и сразу отвезли на место. В гостинице
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    чудесный душевный персонал нас разместил и очень вкусно и много кормил. Озера очень понравились, душевное место. А в Аршане хотелось подольше побыть, сходить на маршрут в горы. Но если вы не особо активны человек, вам будет самое то. Красивая природа, одна дорога как отдельная экскурсия. Спасибо огромное Ивану, который много рассказывал и подстраивался под наши желания. И огромное спасибо Антонине, которая свою заботу начала еще за месяц до отъезда. Хорошие ребята, рекомендую. Южный Байкал вас приятно удивит)

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «На каникулы»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Тур-знакомство с Байкальском: хребет Хамар-Дабан, горные озёра и чистый воздух
  2. Путешествие в Аршан: прогулки в предгорье Саян и красоты Тункинской долины
  3. Байкальская классика: места силы, Ольхон и мыс Хобой
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Озеро Байкал
  5. Тажеранские степи
  6. Тункинская долина
  7. Набережная
  8. Тальцы
  9. Мыс Харанцы
  10. Ангара
Сколько стоит тур в Иркутске в октябре 2024
Сейчас в Иркутске в категории "На каникулы" можно забронировать 3 тура от 38 100 до 61 200. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте тур в Иркутске на 2024 год на каникулы, 1 ⭐ отзыв, цены от 38100₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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