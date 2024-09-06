5 дней
Тур-знакомство с Байкальском: хребет Хамар-Дабан, горные озёра и чистый воздух
Прогуляться к Тёплым озёрам, увидеть буддийский дацан и побывать на минеральных источниках
Начало: Иркутск, заберём вас из аэропорта, с ж/д вокзала и...
8 окт в 08:00
9 окт в 08:00
58 500₽ за человека
5 дней
Путешествие в Аршан: прогулки в предгорье Саян и красоты Тункинской долины
Побывать в Хойморском дацане, загадать желание в кедровой роще и отдохнуть от городской суеты
Начало: Иркутск, 10:00, заберём вас из аэропорта, с ж/д во...
14 окт в 10:00
21 окт в 10:00
61 200₽ за человека
4 дня
Байкальская классика: места силы, Ольхон и мыс Хобой
Напитаться энергией, увидеть свой, неповторимый Байкал, и полюбоваться скалой Шаманка
Начало: Иркутск, заберём вас из аэропорта, с ж/д вокзала и...
8 окт в 08:00
9 окт в 08:00
38 100₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕвгения6 сентября 2024Хороший тур для знакомства с другим Байкалом и горами. Встретили нас с аэропорта и сразу отвезли на место. В гостинице
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «На каникулы»
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