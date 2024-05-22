Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные

Новогодний Бермамыт и регион КМВ
Кавказ — место, где встречают рассветы и провожают закаты, где влюбляются в горы окончательно и бесповоротно! Головокружительные виды, минеральные источники, чистейший воздух и звенящая тишина гор поможет Вам отвлечься от повседневных проблем.

Отправимся на Бермамыт — место, где встречают рассветы и провожают закаты, где влюбляются в горы окончательно и бесповоротно! Посетим Кисловодский комплекс или города КВМ на выбор.
5
3 отзыва
Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Насыщенная программа
Насыщенная программа
Всего за два дня совершим увлекательнейшее путешествие по лучшим местам Кавказа
Джиппинг на Бермамыт
Джиппинг на Бермамыт
Нас ждет дикое бездорожье и самый потрясающий вид на Эльбрус
Национальная кухня
Национальная кухня
Поедим настоящей деревенской еды из экологически чистых продуктов

Программа тура по дням

1 день

Заезд. Свободное время

Заселение в отель.

Ужин в отеле в 21:00 (если предусмотрено).

Заезд. Свободное времяЗаезд. Свободное времяЗаезд. Свободное времяЗаезд. Свободное время
2 день

Джиппинг на Бермамыт

Бермамыт — дикое бездорожье и самый потрясающий вид на Эльбрус!

Бермамыт — место, где встречают рассветы и провожают закаты, где влюбляются в горы окончательно и бесповоротно!

Бермамыт — это необъятные горные просторы, живописные долины, глубокие каньоны, на дне которых несут свои воды горные реки.

По программе:

Возвышенность Абазы-Кишлак — открывается вид на величавый Эльбрус и необыкновенно яркие, пестреющие буйством красок альпийские луга.

Гора Алебастровая — отрог Большого Бермамыта, с юга — красивый вид на крутые обрывы.

Плато Бермамыт: панорамные площадки для фотосессий, скалы Монахи, скала Парус, развалины метеостанции, кафе «Пропасть», хижина «Уя» (с тюркского «гнездышко»).

Джиппинг на БермамытДжиппинг на БермамытДжиппинг на БермамытДжиппинг на Бермамыт
3 день

Кисловодский комплекс или города КВМ

Сегодня предлагается две экскурсии на выбор:

Определиться с экскурсией необходимо при покупке тура.

Вариант 1.

Завтрак в отеле (если предусмотрено).

Выселение из отеля 8:00.

Экскурсия «Кисловодский комплекс» в 8:20.

По программе экскурсии:

Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска.

Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья. Есть возможность купить: варенья, травы, сладости).

Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами. На территории турбазы этнографический музей «Карачаевское подъворье», национальные костюмы для фото.

Обед на маршруте за доп. плату.

Замок коварства и любви — окрестность Кисловодска, скала «Замок» расположена в Аликоновском ущелье.

Кисловодск — город парк. Посещение Нижнего кисловодского курортного парка: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд со Стеклянной струей, клумба календарь, памятник А. С. Пушкину, Лермонтовская площадка с памятником М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея с тремя нарзанами (общий, сульфатный и доломитный), Курортный бульвар, Главные Нарзанные ванны.

Возвращение в Пятигорск в 18:00.

Отправление домой.

Внимание! Есть дополнительные расходы.

Вариант 2.

Завтрак в отеле (если предусмотрено).

Выселение из отеля в 8:30.

Экскурсия «Города КМВ» в 9:00.

По программе экскурсии:

В Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М. Ю. Лермонтова.

В Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница.

В Кисловодске прогулка по Нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А. С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея, Колоннада.

В Ессентуках прогулка по курортному парку, Грязелечебница, бюветы источников Ессентуки №4 и Ессентуки №17.

Обед на маршруте за доп. плату.

Возвращение в Пятигорск в 18:00.

Отправление домой.

Кисловодский комплекс или города КВМКисловодский комплекс или города КВМКисловодский комплекс или города КВМКисловодский комплекс или города КВМ

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Детям до 10 лет предоставляется скидка — 5 %.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

  • с питанием:
Гостиница

1-но местное

2-х местное

3-х местное

4-х местное

Бештау

Стандарт 25 450

Комфорт 27 950

Стандарт 19 750

Комфорт 21 050

Люкс 22 950

Семейный 20 950

Семейный 19 200

Наутилус

Стандарт 19 400

Полулюкс 21 900

Стандарт 16 900

Полулюкс 18 150

Полулюкс 17 750

Полулюкс 17 500

  • без питания:
Гостиница

1-но местное

2-х местное

3-х местное

4-х местное

Бештау

Стандарт 21 950

Комфорт 24 450

Стандарт 16 250

Комфорт 17 550

Люкс 19 450

Семейный 17 450

Семейный 15 700

Наутилус

Стандарт 17 700

Полулюкс 20 200

Стандарт 15 200

Полулюкс 16 450

Полулюкс 16 050

Полулюкс 15 800

При проживании в гостинице «Наутилус», ужины по программе предоставляются в ланч-боксах.

Варианты проживания

Отель «Бештау»

2 ночи

Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб. Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.

При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.

Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды 30 минут езды. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.

В номере: кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.

Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»

Отель «Наутилус»

2 ночи

В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.

Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»

Отель «Машук»

2 ночи

Отель "Машук" находится в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги города.

В каждом номере сделан уютный ремонт, мягкая мебель. Здесь вы будете чувствовать себя достаточно комфортно.

Перекусить гости могут в столовой "Академия вкуса".

Рядом с гостиницей множество достопримечательностей города, канатная дорожка и грязевые источники. Также недалеко расположены парк "Цветник" и санаторий им. М. Ю. Лермонтова.

Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в номерах выбранной категории
  • Питание, указанное в программе (если выбран тариф с питанием):1 день: ужин2 день: - 3 день: завтрак
  • 1 день: ужин
  • 2 день:
  • 3 день: завтрак
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Пятигорска и обратно
  • Питание, не указанное в программе + 1 ужин и 1 завтрак, если не выбран тариф с питанием
  • Трансфер аэропорт г. Минеральные Воды - гостиница г. Пятигорск
  • Трансфер гостиница г. Пятигорск - аэропорт г. Минеральные Воды
  • Входные билеты в музей Домик Лермонтова (по желанию)
  • Подъемы по канатной дороге
  • Экологический сбор на территории турбазы «Медовые водопады» - 100 руб
  • Посещение музеев и местные экскурсоводы
  • Курортный сбор: для взрослых за 1 сутки - 100 руб. с детей до 18 лет курортный сбор не взимается
  • Для взрослых за 1 сутки - 100 руб
  • С детей до 18 лет курортный сбор не взимается
Место начала и завершения?
Г. Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

  • Документы

Первое и самое важное это документы! ПАСПОРТ и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!

  • Одежда

Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. Не забывайте купальник и тапочки. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов

  • Косметика

Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как будут организованы экскурсии в туре?

Ежедневная связь с туристом:

Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за 30-40 минут до начала.

Место посадки на экскурсии — зависит от выбранного места проживания.

  • Гостиница «БЕШТАУ» - посадка у отеля Бештау (ул. 1-я Бульварная ул.)
  • Гостиница «НАУТИЛУС» - посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23)

Турист должен:

  • Явиться к месту сбора группы в назначенное время.
  • Иметь при себе на маршруте паспорт или заменяющий его документ, детям свидетельство о рождении.
  • Иметь с собой прочную обувь и удобную для движения одежду, в том числе защищающую от непогоды.
  • Соблюдать во время тура правила личной безопасности и сохранности личного имущества.
  • Безоговорочно следовать указаниям экскурсовода.
  • Уважительно относиться к обычаям, традициям, религиозным верованиям местного населения.

Туроператор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии — заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Туроператор не несёт ответственности за состояние объектов посещения, погодные условия и ситуацию на дорогах.

Какой размер экскурсионной группы?

Размер группы зависит от конкретной экскурсии и может составлять от 12 до 50 человек.

Нужны ли наличные деньги?

Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.

Есть ли рекомендации по внешнему виду?

На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением. У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку. У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.

Рекомендации по нахождению в минеральных источниках

В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.

В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.

Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?

Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!

Какая стоимость дополнительных суток в гостинице?

Стоимость доп. суток с 1 питанием:

Гостиница1-но местное2-х местное3-х местное4--х местное
БЕШТАУстандарт 7 500 руб.
комфорт 8 800 руб. 		стандарт 4 600 руб.
комфорт 5 200 руб.
люкс 6 150 руб. 		семейный 5 100 руб. семейный 4 200 руб.
НАУТИЛУСстандарт 4 800 руб.
полулюкс 6 000 руб. 		стандарт 3 000 руб.
полулюкс 3 600 руб.

полулюкс 3 500 руб.

полулюкс 3 400 руб.

Стоимость доп. суток без питания:

Гостиница1-но местное2-х местное3-х местное4--х местное
БЕШТАУстандарт 5 900 руб.
комфорт 7 200 руб. 		стандарт 3 000 руб.
комфорт 3 600 руб.
люкс 4 550 руб. 		семейный 3 500 руб. семейный 2 600 руб.
НАУТИЛУСстандарт 4 400 руб.
полулюкс 5 600 руб. 		стандарт 2 600 руб.
полулюкс 3 200 руб.

полулюкс 3 100 руб.

полулюкс 3 000 руб.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
22 мая 2024
Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
О
17 мая 2024
Все было организовано отлично!
А
16 мая 2024
Были на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый день по поводу экскурсий, быстро отвечали на возникающие вопросы.
Были на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый день

Тур входит в следующие категории Кисловодска

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