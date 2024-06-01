Игры – экскурсии в Коломне

Найдено 6 экскурсий в категории «Игры» в Коломне, цены от 3 580 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Квест в Коломенском Кремле «Секреты древней книги»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
119 отзывов
Квест-экскурсия в Коломенском Кремле: путешествие сквозь века
Приглашаем на квест по Коломенскому Кремлю, где каждый уголок хранит свои тайны. Вас ждут загадки, исторические открытия и незабываемые эмоции
Начало: На территории Кремля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 3 698 за всё до 6 чел.
Экскурсия-квест по Коломенскому кремлю для детей и взрослых
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
50 отзывов
Загадочная экскурсия-квест по Коломенскому кремлю: история и приключения
Погрузитесь в атмосферу древней Коломны, раскрывая тайны и легенды в увлекательной форме экскурсии-квеста
Начало: У Ямской башни Коломенского кремля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 3 600 за всё до 6 чел.
Фотоквест по Коломенскому кремлю
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Фотоквест по Коломенскому кремлю: путешествие сквозь время
Вас ждет захватывающее путешествие по историческим местам Коломны с камерой в руках. Станьте частью истории, воссоздавая старинные фотографии
Начало: На улице Лажечникова
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 600 за всё до 10 чел.
Квест-прогулка по Посаду «Ах, Арбат, мой Арбат…»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная квест-экскурсия по Коломенскому Посаду: история, факты и легенды
Погрузитесь в атмосферу старинного Коломенского Посада, разгадывая загадки и узнавая интересные факты о городе
Начало: На улице Зайцева
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 3 580 за всё до 5 чел.
Театрализованный квест «В поисках пропавших сокровищ»
🚶 Пешая
скидка
20%
Квест
1.5 часа
2 отзыва
Увлекательный квест по Коломенскому кремлю для детей и взрослых
Увлекательный квест в Коломенском кремле для детей и взрослых. Пройдите нетуристическими тропинками, решите загадки и найдите сокровища
Начало: У кремля
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 75006 000 за всё до 10 чел.
Квест-экскурсия «Архитектурный код Коломны»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
Квест-экскурсия «Архитектурный код Коломны»
Рассмотреть детали зданий и научиться читать город
Начало: У набережной
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 4 900 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Квест в Коломенском Кремле «Секреты древней книги»
    Мы в третий раз приходили к Марии на квест, и каждый раз это было чуть-чуть по-новому, но всегда интересно. Удивительный
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    формат, когда ты с легкостью запоминаешь любые даты, имена, события – и при этом получаешь море удовольствия от прогулки. Спасибо большое! Буду рекомендовать вас друзьям - и приедем к вам еще, на другие программы)

  • А
    Анастасия
    30 мая 2024
    Экскурсия-квест по Коломенскому кремлю для детей и взрослых
    Маргарита, спасибо большое за чудесную экскурсию! Мальчишки монетки из клада с собой носят и подкидывают для решений) Отдельное спасибо вашему мужу, что так нам помог с вещами и подбросил до вокзала!
    Маргарита, спасибо большое за чудесную экскурсию! Мальчишки монетки из клада с собой носят и подкидывают дляМаргарита, спасибо большое за чудесную экскурсию! Мальчишки монетки из клада с собой носят и подкидывают дляМаргарита, спасибо большое за чудесную экскурсию! Мальчишки монетки из клада с собой носят и подкидывают для
  • А
    Анжелика
    27 мая 2024
    Экскурсия-квест по Коломенскому кремлю для детей и взрослых
    Экскурсия проходит вокруг и на территории Коломенского кремля в виде квеста, где с помощью карты нужно определить своё местонахождение, отвечать
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    на различные интересные вопросы и т. д., а в конце найти клад! Для туристов с детьми это отличный вариант. Большое спасибо Маргарите! Нам всё понравилось.

    Экскурсия проходит вокруг и на территории Коломенского кремля в виде квеста, где с помощью карты нужноЭкскурсия проходит вокруг и на территории Коломенского кремля в виде квеста, где с помощью карты нужноЭкскурсия проходит вокруг и на территории Коломенского кремля в виде квеста, где с помощью карты нужно
  • О
    Оксана
    26 мая 2024
    Экскурсия-квест по Коломенскому кремлю для детей и взрослых
    Спасибо Маргарите за квест-экскурсию! Дети в восторге!
    Спасибо Маргарите за квест-экскурсию! Дети в восторге!
  • Л
    Леонид
    20 мая 2024
    Квест в Коломенском Кремле «Секреты древней книги»
    Здравствуйте. Были на квесте в майские праздники, гид Екатерина. Квест рассчитывался на подростка 10 лет. Это был уже не первый наш
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    квест, и данный вид знакомства с городами очень нравится. С первых минут ребенок был заинтересован и увлечен поиском заветной секретной книги. Екатерина давала основные памятные даты и сведения, которые точно остались после завершения квеста. Неспешная прогулка как оказалась продлилась более 1,5 часов. Время прошло просто незаметно. В итоге двигаясь по страницам истории и Коломенскому Кремлю мы разгадали тайну древней книги. Спасибо за экскурсию!

    Здравствуйте. Были на квесте в майские праздники, гид ЕкатеринаЗдравствуйте. Были на квесте в майские праздники, гид ЕкатеринаЗдравствуйте. Были на квесте в майские праздники, гид Екатерина
  • О
    Олеся
    13 мая 2024
    Квест в Коломенском Кремле «Секреты древней книги»
    Спасибо
  • И
    Ирина
    12 мая 2024
    Театрализованный квест «В поисках пропавших сокровищ»
    Замечательный квест с поиском сокровища. Ни разу за все время ни один ребенок не отвлекся и не заскучал. Возраст деток 7,8,9 и
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    12 лет. Динамично, интересно, нужно приложить усилия, поискать. Очень советую, современных детей сложно удивить и увлеч, но данный квест в полной мере справляется с такой задачей. Большое спасибо за праздник.

  • В
    Вера
    12 мая 2024
    Квест-прогулка по Посаду «Ах, Арбат, мой Арбат…»
    Мария, спасибо большое! Несмотря на ужасную погоду 9 мая, мы получили большое удовольствие за экскурсию, за задания в квесте. Продумано все очень хорошо, красиво оформлены задания. Было интересно.
    Мария, спасибо большое!Мария, спасибо большое!Мария, спасибо большое!Мария, спасибо большое!Мария, спасибо большое!Мария, спасибо большое!Мария, спасибо большое!
  • М
    Мария
    4 мая 2024
    Квест-прогулка по Посаду «Ах, Арбат, мой Арбат…»
    Экскурсию провел гид Екатерина, интересная неспешная прогулка по улочкам Коломны, исторические факты плюс занимательные задания для детей и взрослых, подобранные по возрасту. Спасибо, мы интересно провели время!
  • Д
    Дарья
    2 мая 2024
    Квест-прогулка по Посаду «Ах, Арбат, мой Арбат…»
    29 апреля в компании 2-х взрослых и 2-х детей посетили квест Екатерины и Марии по коломенскому Арбату. Это наше второе
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    посещение Коломны, поэтому искали вариант, отличный от стандартного маршрута по Кремлю. Квест не подойдет для первого посещения города, но сделает вторую и последующие поездки интересными. Маршрут был новый для нас, мы точно прогулялись по коломенским улочкам, полюбовались на цветущие сады, интересные объекты, как современные, так и не очень, зато очень милые. Например, в Коломне есть улица, на которой вы будете встречать героев произведения Волкова "Волшебник изумрудного города", увидите памятники водовозу и другие объекты. Маршрут прогулки несложный и сопровождается интересными фактами, как историческими, так и культурными. Вопросы квеста разносторонние и в конце приведут маленьких участников прогулки к милым сувенирам. Екатерина, Мария, спасибо за интересную прогулку, необычные сувениры!

Ответы на вопросы от путешественников по Коломне в категории «Игры»

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Сколько стоит экскурсия по Коломне в июне 2024
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