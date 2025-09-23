Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Коломенскому кремлю
Коломенский кремль - сердце древнего города. Исследуйте его стены, башни и храмы, узнайте об истории и легендах, связанных с этими местами
Начало: У коломенского городового
Завтра в 11:00
25 сен в 11:00
2500 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Коломенский кремль: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу древнего Коломенского кремля, где каждая башня хранит свои тайны. Узнайте, как зодчие создавали этот величественный форпост
Начало: На ул. Лажечникова
Расписание: в понедельник, вторник и четверг в 13:00, в среду, пятницу и субботу в 12:00, в воскресенье в 11:30
Завтра в 12:00
26 сен в 12:00
1000 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Пешком по центру Коломны
Узнайте Коломну изнутри: кремль, набережная, пляж и многое другое. Откройте для себя местные тайны и вкусные уголки города
Начало: На улице Лажечникова
Расписание: в будние дни в 12:15, в субботу и воскресенье в 11:15
Завтра в 12:15
25 сен в 12:15
700 ₽ за человека
