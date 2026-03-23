пропуск, ожидание. На техническом этаже гид рассказал про устройство и конструкцию телебашни, прошли на технический открытый балкон, немножко прочувствовали ощущения высотных рабочих. Далее, на смотровой площадке ходишь уже без сопровождения, везде экраны, можно посмотреть и узнать что-то новое. Правда, довольно многолюдно и шумно, но зато времени никто не ограничивает, можно походить, подождать… Нам повезло с погодой и время перед самым закатом, так что виды просто великолепные! Потом мы спустились в ресторан "Седьмое небо", как и планировали, можно было вдоволь насладиться ночной Москвой и вкусными блюдами. Недешево, конечно, но за уютную атмосферу, комфорт и небесную романтику денег не жаль. Впечатление от экскурсии осталось очень хорошее. Спасибо!