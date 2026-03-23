Лучший выборЗакулисье Большого Театра. Личное знакомство с легендой
Начало: Центр Москвы. Точнее обсуждается с гидом накануне
Расписание: С понедельника по пятницу с 10 до 16
4000 ₽ за билет
Групповая
Легенды и мифы сталинских высоток
Начало: Триумфальная пл., 2
Расписание: по субботам и воскресеньям в 15:00 и 16:00
1600 ₽ за человека
«Останкино»: экскурсия на технический этаж + билет на смотровую телебашни
Начало: Ул. Академика Королева, д. 15, корп. 2
Расписание: Ежедневно каждый час с 10.00 до 21.00.
1700 ₽ за билет
Квартира-музей М.А. Булгакова: входной билет и аудиоэкскурсия по «нехорошей квартире»
Начало: Большая Садовая улица, 10, 50
Расписание: ВТ, СР, ПТ - ВС: с 12:00 до 19:00, ЧТ: с 14:00 до 21:00
1040 ₽ за билет
Cенсорная экспозиция «Музей темноты»
Начало: Ул. Автозаводская, дом 18, ТРЦ Ривьера
Расписание: Ежеджневно с 10:00-22:00
2300 ₽ за билет
Тайны Третьяковской галереи
Начало: Лаврушинский переулок, 10
Расписание: Ежедневно (кроме понедельника) в 14:00
5000 ₽ за билет
Групповая
до 23 чел.
Большевик. Экскурсия по бывшей кондитерской фабрике
Начало: М. "Белорусская", внутри корпуса БЦ "Большевик", Л...
Расписание: См. расписание
1750 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
«Красный Октябрь» с посещением офиса Эйнема
Начало: Набережная перед ГЭС-2, ближе к Патриаршему мосту
Расписание: Любые будние дни
1999 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТеплоухова23 марта 2026Познавательная экскурсия. Узнали для себя много интересного. Кроме семи Сталинских высоток, узнали про восьмую не построенную. Как и почему этого
- ИИрина17 марта 2026Вчера с дочкой посетили эту экскурсию. В восторге! Экскурсия проходит в рабочем режиме театра, мы увидели как проходит подготовка к
- ЕЕлена17 марта 2026Во-первых: большая благодарность за оперативность в оформлении электронных билетов. На самой Останкинской телебашне всё очень понятно и четко организовано: досмотр,
- РРимма16 марта 2026Были на экскурсии 16.03.2026. Познавательная экскурсия, экскурсовод с чувством юмора. Автобус чистый. Все понравилось.
- ЕЕкатерина16 марта 2026Потрясающая экскурсия! Посмотрели на сцену с разных ракурсов, попали на подготовку к спектаклю. Узнали об истории театра и правилах посещения
- ООльга16 марта 2026Прекрасная экскурсия. Информативная, интересная, с шуточками. Экскурсовод Ольга просто очаровала, всё по делу, легко, видно, что с любовью и знанием вопроса. Пять из пяти
- ККсения15 марта 2026Интересно, жалко только что до гост. Ленинградской вообще не доехали, МИД тоже издалека только
- ЕЕлена11 марта 2026Просто потрясающая экскурсия! Покупая онлайн, можете быть уверены - всё работает чётко (билет, аудиогид - всё скачивается, всё приходит и
- ССергей8 марта 2026Лучшая экскурсия, все по делу, без промедления, спасибо экскурсоводу!!!
- ТТатьяна8 марта 2026Экскурсия была 07.03.2026,очень понравилась, экскурсовод Ольга и водитель Рахат провели все на высшем уровне!!! Мы узнали о сталинских высотках много интересных фактов) и послушали весёлые побасенки!!! Рекомендую!!!!
