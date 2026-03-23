На пару часов Мск (выходные) – экскурсии в Москве

Найдено 8 экскурсий в категории «На пару часов Мск (выходные)» в Москве, цены от 1040 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
1.5 часа
18 отзывов
Закулисье Большого Театра. Личное знакомство с легендой
Начало: Центр Москвы. Точнее обсуждается с гидом накануне
Расписание: С понедельника по пятницу с 10 до 16
4000 ₽ за билет
На автобусе
3 часа
3051 отзыв
Легенды и мифы сталинских высоток
Начало: Триумфальная пл., 2
Расписание: по субботам и воскресеньям в 15:00 и 16:00
1600 ₽ за человека
1 час
600 отзывов
«Останкино»: экскурсия на технический этаж + билет на смотровую телебашни
Начало: Ул. Академика Королева, д. 15, корп. 2
Расписание: Ежедневно каждый час с 10.00 до 21.00.
1700 ₽ за билет
1 час
37 отзывов
Квартира-музей М.А. Булгакова: входной билет и аудиоэкскурсия по «нехорошей квартире»
Начало: Большая Садовая улица, 10, 50
Расписание: ВТ, СР, ПТ - ВС: с 12:00 до 19:00, ЧТ: с 14:00 до 21:00
1040 ₽ за билет
1 час
41 отзыв
Cенсорная экспозиция «Музей темноты»
Начало: Ул. Автозаводская, дом 18, ТРЦ Ривьера
Расписание: Ежеджневно с 10:00-22:00
2300 ₽ за билет
1.5 часа
4 отзыва
Тайны Третьяковской галереи
Начало: Лаврушинский переулок, 10
Расписание: Ежедневно (кроме понедельника) в 14:00
5000 ₽ за билет
Пешая
2 часа
2 отзыва
Групповая
до 23 чел.
Большевик. Экскурсия по бывшей кондитерской фабрике
Начало: М. "Белорусская", внутри корпуса БЦ "Большевик", Л...
Расписание: См. расписание
1750 ₽ за человека
2 часа
Групповая
до 20 чел.
«Красный Октябрь» с посещением офиса Эйнема
Начало: Набережная перед ГЭС-2, ближе к Патриаршему мосту
Расписание: Любые будние дни
1999 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Теплоухова
    23 марта 2026
    Легенды и мифы сталинских высоток
    Познавательная экскурсия. Узнали для себя много интересного. Кроме семи Сталинских высоток, узнали про восьмую не построенную. Как и почему этого
    не произошло. В процессе экскурсии побывали на смотровой площадке на Воробьёвых горах, у Храма Христа Спасителя. В процессе экскурсии из автобуса видели много достопримечательностей столицы. Дочке 12 лет, очень понравилась. Спасибо большое экскурсоводу.

  • И
    Ирина
    17 марта 2026
    Закулисье Большого Театра. Личное знакомство с легендой
    Вчера с дочкой посетили эту экскурсию. В восторге! Экскурсия проходит в рабочем режиме театра, мы увидели как проходит подготовка к
    спектаклю, побывали на всех уровнях зрительного зала, узнали секрет, где самые лучшие места). Спойлер: это не партер 😉 Гид интересно и много рассказала об истории театра, период становления и восстановления, с также о сегодняшней жизни театра. Рекомендую всем, кто любит театр. Отдельное спасибо организатору Денису, всё очень чётко
    своевременно. Спасибо!

  • Е
    Елена
    17 марта 2026
    «Останкино»: экскурсия на технический этаж + билет на смотровую телебашни
    Во-первых: большая благодарность за оперативность в оформлении электронных билетов. На самой Останкинской телебашне всё очень понятно и четко организовано: досмотр,
    пропуск, ожидание. На техническом этаже гид рассказал про устройство и конструкцию телебашни, прошли на технический открытый балкон, немножко прочувствовали ощущения высотных рабочих. Далее, на смотровой площадке ходишь уже без сопровождения, везде экраны, можно посмотреть и узнать что-то новое. Правда, довольно многолюдно и шумно, но зато времени никто не ограничивает, можно походить, подождать… Нам повезло с погодой и время перед самым закатом, так что виды просто великолепные! Потом мы спустились в ресторан "Седьмое небо", как и планировали, можно было вдоволь насладиться ночной Москвой и вкусными блюдами. Недешево, конечно, но за уютную атмосферу, комфорт и небесную романтику денег не жаль. Впечатление от экскурсии осталось очень хорошее. Спасибо!

  • Р
    Римма
    16 марта 2026
    Легенды и мифы сталинских высоток
    Были на экскурсии 16.03.2026. Познавательная экскурсия, экскурсовод с чувством юмора. Автобус чистый. Все понравилось.
  • Е
    Екатерина
    16 марта 2026
    Закулисье Большого Театра. Личное знакомство с легендой
    Потрясающая экскурсия! Посмотрели на сцену с разных ракурсов, попали на подготовку к спектаклю. Узнали об истории театра и правилах посещения
    театра в императорские времена.
    Профессионал своего дела- гид Екатерина - очень увлекательно провела экскурсию по возможным местам. Конечно хочется попасть за кулисы и в гримерки, но к сожалению экскурсантам туда нельзя.
    Кому интересно побывать в БТ именно с точки зрения истории - посетите данную экскурсию!

  • О
    Ольга
    16 марта 2026
    Легенды и мифы сталинских высоток
    Прекрасная экскурсия. Информативная, интересная, с шуточками. Экскурсовод Ольга просто очаровала, всё по делу, легко, видно, что с любовью и знанием вопроса. Пять из пяти
  • К
    Ксения
    15 марта 2026
    Легенды и мифы сталинских высоток
    Интересно, жалко только что до гост. Ленинградской вообще не доехали, МИД тоже издалека только
  • Е
    Елена
    11 марта 2026
    Квартира-музей М.А. Булгакова: входной билет и аудиоэкскурсия по «нехорошей квартире»
    Просто потрясающая экскурсия! Покупая онлайн, можете быть уверены - всё работает чётко (билет, аудиогид - всё скачивается, всё приходит и
    открывается 👍), за что отдельное Спасибо😊🙏, но можно приобрести билет непосредственно на месте. Предоставленный аудиогид подробно ознакамливает с биографией маэстро М. Булгакова - с первого шага во дворе (включая историю дома, двора, подъезда 😊) и на протяжении всей экскурсии - подробно описывая историю практически каждого предмета интерьера "нехорошей" квартиры. Сохранено очень много именно личных предметов мебели, фото писателя, что создает впечатление не просто того, что ты посетил квартиру Булгакова с похожим интерьером того времени, а реально побывал "в гостях" у писателя👍👍♥️. Побывать однозначно стоит!!! Эта квартира просто неотъемлемая часть биографии М. А. Булгакова! Спасибо организаторам♥️

  • С
    Сергей
    8 марта 2026
    «Останкино»: экскурсия на технический этаж + билет на смотровую телебашни
    Лучшая экскурсия, все по делу, без промедления, спасибо экскурсоводу!!!
  • Т
    Татьяна
    8 марта 2026
    Легенды и мифы сталинских высоток
    Экскурсия была 07.03.2026,очень понравилась, экскурсовод Ольга и водитель Рахат провели все на высшем уровне!!! Мы узнали о сталинских высотках много интересных фактов) и послушали весёлые побасенки!!! Рекомендую!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «На пару часов Мск (выходные)»

  1. Закулисье Большого Театра. Личное знакомство с легендой;
  2. Легенды и мифы сталинских высоток;
  3. «Останкино»: экскурсия на технический этаж + билет на смотровую телебашни;
  4. Квартира-музей М.А. Булгакова: входной билет и аудиоэкскурсия по «нехорошей квартире»;
  5. Cенсорная экспозиция «Музей темноты».
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Центр Москвы;
  2. Старая Москва;
  3. Самое главное;
  4. Красная площадь;
  5. Кремль;
  6. Китай-город;
  7. Кремль и Красная площадь;
  8. Храм Василия Блаженного;
  9. Храм Христа Спасителя;
  10. Александровский сад.
Сколько стоит экскурсия по Москве в марте 2026
Сейчас в Москве в категории "На пару часов Мск (выходные)" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 1040 до 5000. Туристы уже оставили гидам 3753 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
