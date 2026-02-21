Индивидуальная
до 5 чел.
Женщины в Хамовниках: от цариц до бизнесвумен 21 века
Отыскать след женских судеб в архитектуре и культуре Москвы
Начало: У метро «Парк культуры»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
до 3 чел.
Аудиоквест-спектакль по Третьяковской галерее «Шёпот холстов»
Погрузитесь в мир искусства и загадок в Третьяковской галерее. Откройте тайны исчезновения коллекционера и насладитесь шедеврами в интерактивном формате
Начало: В Лаврушинском переулке
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1200 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
За каждым успешным мужчиной стоит великая женщина
Прогулка по Москве с рассказом о музах, подругах, вдохновительницах
Начало: В районе метро «Баррикадная»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
5350 ₽ за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Чем заняться на длинных выходных»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Москве в феврале 2026
Сейчас в Москве в категории "Чем заняться на длинных выходных" можно забронировать 3 экскурсии от 1200 до 8000. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2026 год по теме «Чем заняться на длинных выходных», 19 ⭐ отзывов, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель