Приглашаю вас на прогулку по старому центру Мурома

5
1 отзыв
Приглашаю вас на прогулку по старому центру Мурома.

Мы пройдем по центральным улицам, посетим самые красивые храмы, уютные улочки с сохранившимися купеческими особняками.

Я познакомлю вас с историей города, вы услышите интересные факты из жизни Мурома и его жителей.
Знакомство с Муромом
Знакомство с Муромом
Знакомство с Муромом
Знакомство с Муромом

Что вы увидите 🤩

  • Благовещенский и Троицкий монастыри
  • памятники Илье Муромцу и Петру и Февронии
  • Окский парк со смотровой площадкой
  • дом Зворыкиных
  • Торговые ряды
  • Городская управа
  • сквер Ермакова
  • Водонапорная башня.

Что вас ожидает:

  • Во время нашей пешеходной экскурсии вы увидите Окский парк, где когда-то стоял Муромский кремль и Кафедральный Богородицкий собор, а сейчас есть смотровая площадка и памятник Илье Муромцу, Благовещенский и Троицкий монастыри с мощами муромских святых, прогуляемся по старинным улочкам с сохранившимися особняками купцов.

Важная информация:

  • По ходу экскурсии мы будем посещать действующие православные храмы — нужна соответствующая одежда (платок и юбка для женщин и отсутствие шорт и майки для мужчин).

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • пожертвование монастырю за посещение крипты (50 рублей, наличные).

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Взрослый
1 000 ₽
Льготный
800 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида.
Что не входит
  • пожертвование монастырю за посещение крипты (50 рублей, наличные).
Место начала и завершения
У водонапорной башни в сквере Ермакова
Когда и сколько длится?
Когда: С четверга по воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

С четверга по воскресенье в 10:00

Анна Е.
Анна Е.
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