Во время нашей пешеходной экскурсии вы увидите Окский парк, где когда-то стоял Муромский кремль и Кафедральный Богородицкий собор, а сейчас есть смотровая площадка и памятник Илье Муромцу, Благовещенский и Троицкий монастыри с мощами муромских святых, прогуляемся по старинным улочкам с сохранившимися особняками купцов.
Важная информация:
По ходу экскурсии мы будем посещать действующие православные храмы — нужна соответствующая одежда (платок и юбка для женщин и отсутствие шорт и майки для мужчин).
В стоимость экскурсии включено:
услуги гида.
Туристы оплачивают самостоятельно:
пожертвование монастырю за посещение крипты (50 рублей, наличные).
Цены на экскурсию
Для группы 1-10 человек
Взрослый
1 000 ₽
Льготный
800 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
услуги гида.
Что не входит
пожертвование монастырю за посещение крипты (50 рублей, наличные).
Место начала и завершения
У водонапорной башни в сквере Ермакова
Когда и сколько длится?
Когда: С четверга по воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.