Что вы увидите
- Река Иртыш
- Ул. Чокана Валиханова
- Смотровая площадка
- Сибирский замок
Повод для участия в экскурсии 🧭 «Омский Арбат»:
- Полюбоваться Иртышом, вдохновляющим творческих людей
- Пройти по достопримечательностям на улице Чокана Валиханова
- Узнать о перипетиях жизни знаменитых омичей и тех, кого судьба связала с Омском
- Увидеть Сибирский замок
Что не входит
- Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 ул. Ч. Валиханова
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Увлечен И.
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