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Экскурсия «Соборное кольцо»

Увлечен И.
Увлечен И. – Гид из Омска
Экскурсия-прогулка по Соборной площади с посещением Свято-Успенского кафедрального собора, где переплелись прошлое и настоящее.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 750 ₽ за экскурсию

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Экскурсия «Соборное кольцо»
Экскурсия «Соборное кольцо»

Что вы увидите

  • Свято-Успенский кафедральный собор
  • Здание мужской гимназии
  • Здание фельдшерской школы
  • Дом Эльворти
  • Первый телецентр Омска
  • Общежитие переселенцев
  • Ольгинский приют
  • К/т Маяковский
  • Здание Казенной палаты и Губернского казначейства
  • Дом судебных установлений
  • Архиерейский дом и Духовная консистория
Кольцо – это своеобразный символ, по которому мы прошли круг истории 📖 за последнее столетие. Всего 9 памятников архитектуры, но они – яркий показатель изменений в государстве.

На экскурсии 🧭 вы увидите:

  • Здание мужской гимназии
  • Здание фельдшерской школы
  • Дом Эльворти
  • Первый телецентр Омска
  • Общежитие переселенцев
  • Ольгинский приют
  • К/т Маяковский
  • Здание Казенной палаты и Губернского казначейства
  • Дом судебных установлений
  • Архиерейский дом и Духовная консистория
  • Свято-Успенский кафедральный собор.
  • Завершится экскурсия ⛳ в кофейне «АнтикварЪ», где за чашечкой кофе можно будет насладиться предметами старины и на память об экскурсии приобрести сувенирные открытки с видами старого Омска.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Кофейня «АнтикварЪ» (чай, кофе, угощения, сувениры и др. )
  • Личные расходы
Начало
🚩 Дом Эльворти
Место завершения
🏁 Свято-Успенский кафедральный собор
Экскурсия «Соборное кольцо»
Экскурсия «Соборное кольцо»
Экскурсия «Соборное кольцо»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Увлечен И.
Увлечен И.
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