Что вы увидите
- Свято-Успенский кафедральный собор
- Здание мужской гимназии
- Здание фельдшерской школы
- Дом Эльворти
- Первый телецентр Омска
- Общежитие переселенцев
- Ольгинский приют
- К/т Маяковский
- Здание Казенной палаты и Губернского казначейства
- Дом судебных установлений
- Архиерейский дом и Духовная консистория
Кольцо – это своеобразный символ, по которому мы прошли круг истории 📖 за последнее столетие. Всего 9 памятников архитектуры, но они – яркий показатель изменений в государстве.
На экскурсии 🧭 вы увидите:
- Здание мужской гимназии
- Здание фельдшерской школы
- Дом Эльворти
- Первый телецентр Омска
- Общежитие переселенцев
- Ольгинский приют
- К/т Маяковский
- Здание Казенной палаты и Губернского казначейства
- Дом судебных установлений
- Архиерейский дом и Духовная консистория
- Свято-Успенский кафедральный собор.
- Завершится экскурсия ⛳ в кофейне «АнтикварЪ», где за чашечкой кофе можно будет насладиться предметами старины и на память об экскурсии приобрести сувенирные открытки с видами старого Омска.
Что не входит
- Кофейня «АнтикварЪ» (чай, кофе, угощения, сувениры и др. )
- Личные расходы
Место завершения
🏁 Свято-Успенский кафедральный собор
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Увлечен И.
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