Современный город 🏙️ — это экосистема, в которой созданы наиболее благоприятные условия для жизни, где человек должен быть не оторван от природы, а как бы растворен в ней.

Особым местом в Омске является территория Омского государственного аграрного университета им. П. А. Столыпина — первого вуза города, отражающая как историю 📖 развития города, так и процесс формирования его экосистемы.

Также у всех участников будет возможность посетить ботанический сад ОмГАУ с продолжением экскурсии 🧭 (за дополнительную плату).

Маршрут: Институтская пл. – ул. Сибаковская – ул. Горная – ул. Мира.