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Из города-сада в бетонные джунгли

Увлечен И.
Увлечен И. – Гид из Омска
Увлекательная прогулка 👣 по территории Аграрного университета им. П. А. Столыпина с посещением ботанического сада.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 750 ₽ за экскурсию

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Из города-сада в бетонные джунгли
Из города-сада в бетонные джунгли

Что вы увидите

  • Омский государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина
  • Ботанический сад ОмГАУ
Современный город 🏙️ — это экосистема, в которой созданы наиболее благоприятные условия для жизни, где человек должен быть не оторван от природы, а как бы растворен в ней.
Особым местом в Омске является территория Омского государственного аграрного университета им. П. А. Столыпина — первого вуза города, отражающая как историю 📖 развития города, так и процесс формирования его экосистемы.
Также у всех участников будет возможность посетить ботанический сад ОмГАУ с продолжением экскурсии 🧭 (за дополнительную плату).
Маршрут: Институтская пл. – ул. Сибаковская – ул. Горная – ул. Мира.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Посещение ботанического сада (100 руб/чел)
  • Личные расходы (еда, вода, сувениры и др. )
Начало
🚩 Институтская площадь
Место завершения
🏁 ул. Мира
Из города-сада в бетонные джунгли
Из города-сада в бетонные джунгли
Из города-сада в бетонные джунгли

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Увлечен И.
Увлечен И.
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