Омский государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина
Ботанический сад ОмГАУ
Современный город 🏙️ — это экосистема, в которой созданы наиболее благоприятные условия для жизни, где человек должен быть не оторван от природы, а как бы растворен в ней.
Особым местом в Омске является территория Омского государственного аграрного университета им. П. А. Столыпина — первого вуза города, отражающая как историю 📖 развития города, так и процесс формирования его экосистемы.
Также у всех участников будет возможность посетить ботанический сад ОмГАУ с продолжением экскурсии 🧭 (за дополнительную плату).
Маршрут: Институтская пл. – ул. Сибаковская – ул. Горная – ул. Мира.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Посещение ботанического сада (100 руб/чел)
Личные расходы (еда, вода, сувениры и др. )
Начало
🚩 Институтская площадь
Место завершения
🏁 ул. Мира
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.