«Маршрут № 8: от вокзала до «Полёта» расскажет пассажирам экскурсионного вагона о том, как остановка «Карлушка» стала площадью Серова, о засекреченном районе — 16-ом Военном городке, об индустриальном гиганте — ПО «Полёт». Кроме того, можно будет увидеть сохранившийся деревянный массив XIX века — Казачью слободу, 54-метровые Башни Сакена — один из символов Омска.
Трамвайное путешествие по городу длится около часа и проходит по маршруту от остановки «Котельникова» до ПО «Полет». Далее трамвай следует до остановки «Трамвайное депо» (район остановки цирка).
Экскурсанты в тёплом вагоне с большими панорамными окнами смогут без пробок и без вреда для экологии увидеть малознакомые уголки родного города.
За шум от стука колёса беспокоиться не стоит, так как во время экскурсии 🧭 каждому будут предоставлены индивидуальные радиогиды.
Важная информация:
НЕ ОПАЗДЫВАТЬ к началу экскурсии, время отправления трамвая строго определено — мы не сможем ждать всех.
Что входит
Путевая экскурсия
Входной билет в трамвай
Что не входит
Личные расходы
Начало
🚩 остановка «Котельникова», Омск
Место завершения
🏁 остановка ПО «Полет», Омск
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 26 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.