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Маршрут №8: от вокзала до «Полёта»

Увлечен И.
Увлечен И. – Гид из Омска
Приглашаем всех желающих на первую трамвайную экскурсию ⛳ по городу.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 26 человек

  • 450 ₽ за человека

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Маршрут №8: от вокзала до «Полёта»
Маршрут №8: от вокзала до «Полёта»

Что вы увидите

  • площадь Серова
  • 16-й Военный городок
  • ПО «Полёт»
  • Казачья слобода
  • 54-метровые Башни Сакена

Узнай Омск с другой стороны:

  • «Маршрут № 8: от вокзала до «Полёта» расскажет пассажирам экскурсионного вагона о том, как остановка «Карлушка» стала площадью Серова, о засекреченном районе — 16-ом Военном городке, об индустриальном гиганте — ПО «Полёт». Кроме того, можно будет увидеть сохранившийся деревянный массив XIX века — Казачью слободу, 54-метровые Башни Сакена — один из символов Омска.
  • Трамвайное путешествие по городу длится около часа и проходит по маршруту от остановки «Котельникова» до ПО «Полет». Далее трамвай следует до остановки «Трамвайное депо» (район остановки цирка).
  • Экскурсанты в тёплом вагоне с большими панорамными окнами смогут без пробок и без вреда для экологии увидеть малознакомые уголки родного города.
  • За шум от стука колёса беспокоиться не стоит, так как во время экскурсии 🧭 каждому будут предоставлены индивидуальные радиогиды.

Важная информация:

  • НЕ ОПАЗДЫВАТЬ к началу экскурсии, время отправления трамвая строго определено — мы не сможем ждать всех.
Что входит
  • Путевая экскурсия
  • Входной билет в трамвай
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 остановка «Котельникова», Омск
Место завершения
🏁 остановка ПО «Полет», Омск
Маршрут №8: от вокзала до «Полёта»
Маршрут №8: от вокзала до «Полёта»
Маршрут №8: от вокзала до «Полёта»
Маршрут №8: от вокзала до «Полёта»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 26 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Увлечен И.
Увлечен И.
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