В селе Камышловском, недалеко от Омска, находится известный дом, где продают мёд. Семья пчеловодов с многолетней историей приглашает вас на экскурсию. Вы увидите, как устроен улей, узнаете о видах мёда

и пчелиной жизни. Пчеловод расскажет о тонкостях работы на пасеке в разные сезоны. Завершится путешествие дегустацией сибирского мёда, собранного в Омской области. Приезжайте, чтобы погрузиться в мир пчёл и насладиться натуральным продуктом

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Большой маленький мир

Экскурсия проходит на пасеке в сопровождении профессионального пчеловода. Вы узнаете:

Как устроен улей

Откуда берётся мёд

Чем занимаются на пасеке

Какие существуют виды мёда

Как пасечники узнают, какой мёд принесла пчела

Круглый год — полно забот

На пчелиной пасеке есть чем заняться — и в тёплый сезон, и в холода. Летом и осенью вы увидите пчёл в естественной среде обитания и понаблюдаете за производственным процессом. А зимой и весной, пока крошки-трудяги спят, посмотрите фильм о циклах работы пасеки, изучите устройство улья и узнаете, какие инструменты используются.

Дегустация

В завершение программы вы попробуете несколько сортов мёда, собранных на просторах Омской области.

Организационные детали