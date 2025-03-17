В селе Камышловском, недалеко от Омска, находится известный дом, где продают мёд. Семья пчеловодов с многолетней историей приглашает вас на экскурсию. Вы увидите, как устроен улей, узнаете о видах мёда
5 причин купить эту экскурсию
- 🐝 Узнать о пчеловодстве
- 🍯 Попробовать сибирский мёд
- 🚗 Комфортная поездка
- 👨🏫 Экскурсия с профессионалом
- 🌿 Погружение в природу
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Пасека
Описание экскурсии
Большой маленький мир
Экскурсия проходит на пасеке в сопровождении профессионального пчеловода. Вы узнаете:
- Как устроен улей
- Откуда берётся мёд
- Чем занимаются на пасеке
- Какие существуют виды мёда
- Как пасечники узнают, какой мёд принесла пчела
Круглый год — полно забот
На пчелиной пасеке есть чем заняться — и в тёплый сезон, и в холода. Летом и осенью вы увидите пчёл в естественной среде обитания и понаблюдаете за производственным процессом. А зимой и весной, пока крошки-трудяги спят, посмотрите фильм о циклах работы пасеки, изучите устройство улья и узнаете, какие инструменты используются.
Дегустация
В завершение программы вы попробуете несколько сортов мёда, собранных на просторах Омской области.
Организационные детали
- Во время поездки вас будет сопровождать один из гидов нашей команды, на пасеке экскурсию проводит сотрудник предприятия
- Путешествие проходит на минивэне Honda Freed или TOYOTA Sienta
- В летний период не подходит для людей с аллергией на пчелиный яд
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Омске
Провели экскурсии для 198 туристов
Мы живём в Омске: любим этот город, много знаем о нём и готовы поделиться с вами знаниями. С удовольствием поможем убедиться в том, что здесь каждому найдётся что посмотреть и куда сходить.Задать вопрос
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