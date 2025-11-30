Групповая
до 20 чел.
Лучший выборСпектакль-променад в Пятигорске «Клад где-то здесь!»
Станьте героем спектакля в Пятигорске! Вас ждут загадки, шутки и атмосферные места, не связанные с Лермонтовым. Присоединяйтесь к приключению
Начало: У озера Провал
Расписание: в субботу в 15:00
Сегодня в 15:00
2 янв в 15:00
1000 ₽ за человека
Аудиогид
Дело №1: групповая экскурсия + аудиоспектакль в Пятигорске
Погрузиться в историю Гражданской войны и увидеть связанные с ней места в иммерсивном формате
Начало: У парка Цветник
Расписание: в воскресенье в 11:00
4 янв в 11:00
11 янв в 11:00
800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Авторская иммерсивная экскурсия «Герой нашего времени. Последняя глава»
Выпить кофе и заглянуть в будущее в той самой кофейне, где отдыхало всё водяное общество 19 века
2 янв в 20:00
3 янв в 20:00
от 15 000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна30 ноября 2025Экскурсия на одном дыхании! Веселая, интересная. Времени достаточно, маршрут «под горку», не утомительно. Рекомендую!
- ООльга8 ноября 2025Это было офигенно! Огромное спасибо за приятные эмоции и просто огромное удовольствие от этой прогулки
- ТТатьяна12 августа 2025Очень интересная и необычная экскурсия по Пятигорску. Рекомендую!!
- ООлег7 августа 2025Очень интересно, с юмором! Катя молодец!!!
- ННовикова27 июля 2025Время экскурсии пролетело незаметно, несмотря на жару, мы совершенно не устали, всю дорогу улыбались, а в конце нас ждал приятный сюрприз на память
- ААнна24 июля 2025Иммерсивный формат экскурсии - это нечто! Мне очень понравилась экскурсия, маршрут, экскурсовод. Голос ПП - отдельный восторг! Рада, что выбрала именно иммерсивку. Спасибо большое! Обязательно поделюсь со своими знакомыми такой находкой.
- ЮЮлия11 июля 2025Это очень свежий яркий формат для знакомства с городом! Мне понравилось. Красивый маршрут, интерактивная подача - всё как мы любим. Да и для местного жителя, мне кажется, будет интересно узнать какие-то пикантные нетривиальные истории о городе.
Рекомендую!
- ММария4 июля 2025Мы отдыхаем с семьей в Пятигорске 2-3 раза в год, приезжая на долгие выходные. Побывав на всех экскурсиях региона за
- ЮЮлия4 июля 2025Замечательная экскурсия. Прекрасное погружение в историю Пятигорска, через призму произведения Ильфа и Петрова "Двенадцать стульев". Спасибо, было интересно и нескучно!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Иммерсивные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в декабре 2025
Сейчас в Пятигорске в категории "Иммерсивные" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Пятигорске на 2026 год по теме «Иммерсивные», 9 ⭐ отзывов, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль