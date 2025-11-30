Мои заказы

Иммерсивные экскурсии в Пятигорске

Найдено 3 экскурсии в категории «Иммерсивные» в Пятигорске, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Спектакль-променад в Пятигорске «Клад где-то здесь!»
Пешая
1.5 часа
9 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Лучший выбор
Спектакль-променад в Пятигорске «Клад где-то здесь!»
Станьте героем спектакля в Пятигорске! Вас ждут загадки, шутки и атмосферные места, не связанные с Лермонтовым. Присоединяйтесь к приключению
Начало: У озера Провал
Расписание: в субботу в 15:00
Сегодня в 15:00
2 янв в 15:00
1000 ₽ за человека
Дело №1: групповая экскурсия + аудиоспектакль в Пятигорске
Пешая
2 часа
Аудиогид
Дело №1: групповая экскурсия + аудиоспектакль в Пятигорске
Погрузиться в историю Гражданской войны и увидеть связанные с ней места в иммерсивном формате
Начало: У парка Цветник
Расписание: в воскресенье в 11:00
4 янв в 11:00
11 янв в 11:00
800 ₽ за человека
Авторская иммерсивная экскурсия «Герой нашего времени. Последняя глава»
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Авторская иммерсивная экскурсия «Герой нашего времени. Последняя глава»
Выпить кофе и заглянуть в будущее в той самой кофейне, где отдыхало всё водяное общество 19 века
2 янв в 20:00
3 янв в 20:00
от 15 000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Иммерсивные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Спектакль-променад в Пятигорске «Клад где-то здесь!»;
  2. Дело №1: групповая экскурсия + аудиоспектакль в Пятигорске;
  3. Авторская иммерсивная экскурсия «Герой нашего времени. Последняя глава».
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное;
  2. Эльбрус;
  3. Парк Цветник;
  4. Гижгит;
  5. Эолова арфа;
  6. Озеро Провал;
  7. Черекская Теснина;
  8. Чегемские водопады;
  9. Перевал Гум-Баши;
  10. Академическая Галерея.
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в декабре 2025
Сейчас в Пятигорске в категории "Иммерсивные" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Пятигорске на 2026 год по теме «Иммерсивные», 9 ⭐ отзывов, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль