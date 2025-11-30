Т Татьяна Спектакль-променад в Пятигорске «Клад где-то здесь!» Экскурсия на одном дыхании! Веселая, интересная. Времени достаточно, маршрут «под горку», не утомительно. Рекомендую!

О Ольга Спектакль-променад в Пятигорске «Клад где-то здесь!» Это было офигенно! Огромное спасибо за приятные эмоции и просто огромное удовольствие от этой прогулки

Т Татьяна Спектакль-променад в Пятигорске «Клад где-то здесь!» Очень интересная и необычная экскурсия по Пятигорску. Рекомендую!!

О Олег Спектакль-променад в Пятигорске «Клад где-то здесь!» Очень интересно, с юмором! Катя молодец!!!

Н Новикова Спектакль-променад в Пятигорске «Клад где-то здесь!» Время экскурсии пролетело незаметно, несмотря на жару, мы совершенно не устали, всю дорогу улыбались, а в конце нас ждал приятный сюрприз на память

А Анна Спектакль-променад в Пятигорске «Клад где-то здесь!» Иммерсивный формат экскурсии - это нечто! Мне очень понравилась экскурсия, маршрут, экскурсовод. Голос ПП - отдельный восторг! Рада, что выбрала именно иммерсивку. Спасибо большое! Обязательно поделюсь со своими знакомыми такой находкой.

Ю Юлия Спектакль-променад в Пятигорске «Клад где-то здесь!» Это очень свежий яркий формат для знакомства с городом! Мне понравилось. Красивый маршрут, интерактивная подача - всё как мы любим. Да и для местного жителя, мне кажется, будет интересно узнать какие-то пикантные нетривиальные истории о городе.

Рекомендую!

М Мария Спектакль-променад в Пятигорске «Клад где-то здесь!» читать дальше несколько лет, я очень рада была обнаружить новый формат, тему и подачу. Иммерсив, погружение, неожиданный взгляд на город и события - мне все очень понравилось. Однозначно рекомендую всем, кто уже сходил/съездил на обзорные экскурсии по городу и хочет что-то интересное и нетривиальное. Достойный проект! Мы отдыхаем с семьей в Пятигорске 2-3 раза в год, приезжая на долгие выходные. Побывав на всех экскурсиях региона за