Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сахалина

Инопланетный Итуруп

Увидеть кипящие озёра, побродить по дымящемуся полю и полюбоваться валунами из застывшей лавы

За 4 дня на самом крупном и таинственном из Курильских островов вы погуляете по залитому лавой берегу Тихого океана, побродите по безлюдному пляжу с чёрным и белым песком, посмотрите на кратеры фумарольного поля и причудливые скалы.

Расслабитесь в термальных источниках у подножия вулкана и побываете в памятном для истории заливе Касатка. Едем туда, где встречаются море и океан, где спят вулканы и слышно только крики чаек и шелест волн.
Инопланетный Итуруп
Инопланетный Итуруп
Инопланетный Итуруп
Инопланетный Итуруп
Инопланетный Итуруп
Инопланетный Итуруп
Инопланетный Итуруп
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет. Данный маршрут не имеет категории сложности, но участники должны быть в хорошей физической форме и не иметь медицинских противопоказаний.

Экскурсии на Итурупе будут проходить на высокопроходимых джипах. При группе от 10 человек переезды запланированы на вахтовках.

Из-за неблагоприятных погодных условий или других непредвиденных обстоятельств программа может быть скорректирована. Также в случае изменения расписания авиарейсов посещение Итурупа может быть перенесено, при этом набор экскурсий останется таким же.

Билеты можно приобретать только после утверждения состава группы курирующим менеджером. Для вашего удобства рекомендуем покупать только возвратные билеты.

Мы настоятельно рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита.
На вакцинацию необходимо минимум 3 недели: вам нужно будет сделать 2 инъекции, одну — уже завтра, а вторую — через полмесяца. В течение года (перед началом сезона) сделаете третий укол. Далее нужно будет прививаться только раз в три года.

С собой вам понадобятся: лёгкий головной убор от солнца, кроссовки/вибрамы треккинговые непромокаемые (Gore-Tex) либо обработанные водоотталкивающим средством, сменная пара обуви, удобные спортивные сандалии с жёсткой фиксацией на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням, брюки спортивные, удобные для треккингов (2 пары). Также предпочтительно иметь непромокаемые брюки, особенно удобно на боковых молниях, чтобы при необходимости быстро надеть их поверх спортивных брюк. Они лёгкие и совсем не занимают места. Также нужны: удобная, лёгкая, ветро- и влагозащитная (!) куртка, свитер, флисовая кофта или подобная тёплая одежда, футболки с коротким и длинным рукавом с влагоотталкивающим свойством на треккинги, лёгкие х/б шорты/капри, футболки, купальный костюм, небольшое туристическое полотенце (быстросохнущее), небольшой рюкзак на 25-30 л для однодневных радиальных маршрутов. Обязательно иметь непромокаемый чехол на рюкзак, солнцезащитные очки, адаптированный для вас солнцезащитный крем с фактором защиты (SPF) не менее 30 единиц, бутылка пластиковая для воды на маршруты, перчатки, телескопические палки для пеших переходов (по желанию), фото- или видеоаппаратура, средства от комаров и клещей (по желанию).

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: В первый день тура встреча группы в городе Южно-Сахалинск (UUS) . Точное время будет сообщено дополнительно. Затем - групповой трансфер в аэропорт и внутренний перелёт из Южно-Сахалинска в Курильск. Билеты приобретаются заранее организаторами. В Курильске вас встретят у выхода из аэропорта. Далее - групповой трансфер в отель
Завершение: В последний день тура перелёт в Южно-Сахалинск. Вы можете остаться в аэропорту либо отправиться в гостиницу. Трансфер входит в стоимость. Трансфер из гостиницы в аэропорт - самостоятельный
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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