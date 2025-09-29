12 дней в Петербурге и Карелии — это тур вашей мечты! Вы побываете в самых разных уголках Карелии: на островах Кижи, Валаам, в горном парке «Рускеала», увидите Ладожские шхеры и
Описание тура
Большой тур для свободных туристов! Выбирайте только те экскурсии, которые нравятся вам! Вас ждут:
- гранд тур по Карелии и Петербургу! От Кронштадта до горного парка «Рускеала«, от Петропавловской крепости до Ладожских шхер;
- большой выбор дополнительных экскурсий: знаменитый музей-заповедник «Кижи», святой остров Валаам, на катере по Ладожским шхерам и к великолепным лесным водопадам;
- задорные развлечения с музыкой и угощениями от настоящих карелов;
- общение с добрейшими собаками ездовой породы хаски и северными оленями. Важная информация: Правила оплаты тура от организатора: Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Петергоф: Нижний парк
- Кронштадт
- Петропавловская крепость
- Царское село: Екатерининский дворец
- Фермерская усадьба
- Александро-Свирский монастырь
- Олонец: Музей карелов-ливвиков
- Деревня Киндасово
- Вулкан Гирвас
- Заповедник и водопад Кивач
- Питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции ТалвиУкко
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк «Рускеала»
- Летний сад
- Эрмитаж
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Сопровождение профессионального гида на протяжении 10 дней тура
- Проживание в Санкт-Петербурге (7 ночей)
- Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 2 ночи
- Проживание в отеле выбранной категории в регионе г. Сортавала (2 ночи)
- Входные билеты в Олонецкий музей
- Посещение древнего вулкана Гирвас
- Посещение водопада Кивач
- Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
- Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
- Посещение фирменного магазина при форелевом хозяйстве
- Посещение Александро-Свирского монастыря
- Экскурсионная поездка в Петергоф
- Экскурсия по Нижнему парку в Петергофе
- Экскурсионная поездка в Кронштадт
- Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Санкт-Петербургу
- Входные билеты в Эрмитаж
- Экскурсия по Эрмитажу
- Экскурсионная поездка в Царское село
- Входные билеты в Екатерининский дворец
- Экскурсия по Екатерининскому дворцу
- Экскурсия по Летнему саду
- Входные билеты в Петропавловскую крепость
- Экскурсия по Петропавловской крепости
- Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю с местным гидом
- Экскурсия по Олонецкому музею карелов-ливвиков
- Интерактивная программа в веселой деревне Киндасово
- Входные билеты в заповедник «Кивач»
- Входные билеты на территорию вулкана Гирвас
- Входные билеты в парк "Вотчина ТалвиУкко" и экскурсия "Северная сага"
- Входные билеты в горный парк «Рускеала»
- Экскурсия "Мраморный каньон" по горному парку "Рускеала" с аттестованным местным гидом
- Экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
- Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
Что не входит в цену
- Ж/д билеты на ретропоезд Рускеала - Сортавала
- По постановлению правительства, обязательный платёж за посещение объектов/n - "Белые мосты"/n - Валаам/n - "Ладожские шхеры"
- Экскурсия к древним водопадам (возможна отмена по погодным условиям): 2900 руб. /взр., 2400 руб./ребенок до 9 лет включительно
- Экскурсия по Ладожским шхерам на катере: 2900 руб. /чел
- Экскурсия на о. Валаам на метеоре с местным гидом из Сортавала (возможна отмена по погодным условиям): 6500 руб. /взр., 3250 руб. /дети до 12 лет, бесплатно - дети до 6 лет
- Цена для туров с отправлением на Валаам ПО СУББОТАМ в период с 01.06 по 31.08.2025, а также для туров с отправлением на Валаам 12.06.2025: 6900 руб. /взр., 3650 руб. /дети до 12 лет, дети до 6 лет - бесплатно
- Водная прогулка на катере с посещением Валаама и Ладожских шхер: 6500 руб. /взр., 3250 руб./дети до 9 лет включительно
- Экскурсия на о. Кижи на «Метеоре»: 6800 руб. /взр. 6300 руб./чел - студенты 17+ лет, пенсионеры, льготные категории граждан 4450 руб. / дети от 2 до 17 лет
- Комплексные обеды в туре: диапазон цен - 750-900 руб. /чел.
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 500 руб. /чел. дети до 7 лет - бесплатно дети от 7 до 14 лет - 400 руб. /чел., студенты (очн.) - 400 руб. /чел. пенсионеры - 400 руб. /чел.
- Активные развлечения в горном парке «Рускеала»: по ценам парка
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 10
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 11 дней 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Правила оплаты тура от организатора: Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
