2 в 1: Петербург и Летние хиты

12 дней в Петербурге и Карелии — это тур вашей мечты! Вы побываете в самых разных уголках Карелии: на островах Кижи, Валаам, в горном парке «Рускеала», увидите Ладожские шхеры и
лесные водопады. В Петербурге вы побываете в Петропавловской крепости, Летнем саду и в музее Эрмитаж. Также вы увидите знаменитые пригороды: Царское село, Петергоф и Кронштадт. Тур дает возможность выбирать экскурсии или брать свободные дни для отдыха!

Время начала: 11:00

Описание тура

Большой тур для свободных туристов! Выбирайте только те экскурсии, которые нравятся вам! Вас ждут:

  • гранд тур по Карелии и Петербургу! От Кронштадта до горного парка «Рускеала«, от Петропавловской крепости до Ладожских шхер;
  • большой выбор дополнительных экскурсий: знаменитый музей-заповедник «Кижи», святой остров Валаам, на катере по Ладожским шхерам и к великолепным лесным водопадам;
  • задорные развлечения с музыкой и угощениями от настоящих карелов;
  • общение с добрейшими собаками ездовой породы хаски и северными оленями. Важная информация: Правила оплаты тура от организатора: Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Петергоф: Нижний парк
  • Кронштадт
  • Петропавловская крепость
  • Царское село: Екатерининский дворец
  • Фермерская усадьба
  • Александро-Свирский монастырь
  • Олонец: Музей карелов-ливвиков
  • Деревня Киндасово
  • Вулкан Гирвас
  • Заповедник и водопад Кивач
  • Питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции ТалвиУкко
  • Водопады Ахвенкоски
  • Горный парк «Рускеала»
  • Летний сад
  • Эрмитаж
Что включено
  • Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Сопровождение профессионального гида на протяжении 10 дней тура
  • Проживание в Санкт-Петербурге (7 ночей)
  • Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 2 ночи
  • Проживание в отеле выбранной категории в регионе г. Сортавала (2 ночи)
  • Входные билеты в Олонецкий музей
  • Посещение древнего вулкана Гирвас
  • Посещение водопада Кивач
  • Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
  • Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
  • Посещение фирменного магазина при форелевом хозяйстве
  • Посещение Александро-Свирского монастыря
  • Экскурсионная поездка в Петергоф
  • Экскурсия по Нижнему парку в Петергофе
  • Экскурсионная поездка в Кронштадт
  • Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Санкт-Петербургу
  • Входные билеты в Эрмитаж
  • Экскурсия по Эрмитажу
  • Экскурсионная поездка в Царское село
  • Входные билеты в Екатерининский дворец
  • Экскурсия по Екатерининскому дворцу
  • Экскурсия по Летнему саду
  • Входные билеты в Петропавловскую крепость
  • Экскурсия по Петропавловской крепости
  • Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю с местным гидом
  • Экскурсия по Олонецкому музею карелов-ливвиков
  • Интерактивная программа в веселой деревне Киндасово
  • Входные билеты в заповедник «Кивач»
  • Входные билеты на территорию вулкана Гирвас
  • Входные билеты в парк "Вотчина ТалвиУкко" и экскурсия "Северная сага"
  • Входные билеты в горный парк «Рускеала»
  • Экскурсия "Мраморный каньон" по горному парку "Рускеала" с аттестованным местным гидом
  • Экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
  • Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты на ретропоезд Рускеала - Сортавала
  • По постановлению правительства, обязательный платёж за посещение объектов/n - "Белые мосты"/n - Валаам/n - "Ладожские шхеры"
  • Экскурсия к древним водопадам (возможна отмена по погодным условиям): 2900 руб. /взр., 2400 руб./ребенок до 9 лет включительно
  • Экскурсия по Ладожским шхерам на катере: 2900 руб. /чел
  • Экскурсия на о. Валаам на метеоре с местным гидом из Сортавала (возможна отмена по погодным условиям): 6500 руб. /взр., 3250 руб. /дети до 12 лет, бесплатно - дети до 6 лет
  • Цена для туров с отправлением на Валаам ПО СУББОТАМ в период с 01.06 по 31.08.2025, а также для туров с отправлением на Валаам 12.06.2025: 6900 руб. /взр., 3650 руб. /дети до 12 лет, дети до 6 лет - бесплатно
  • Водная прогулка на катере с посещением Валаама и Ладожских шхер: 6500 руб. /взр., 3250 руб./дети до 9 лет включительно
  • Экскурсия на о. Кижи на «Метеоре»: 6800 руб. /взр. 6300 руб./чел - студенты 17+ лет, пенсионеры, льготные категории граждан 4450 руб. / дети от 2 до 17 лет
  • Комплексные обеды в туре: диапазон цен - 750-900 руб. /чел.
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 500 руб. /чел. дети до 7 лет - бесплатно дети от 7 до 14 лет - 400 руб. /чел., студенты (очн.) - 400 руб. /чел. пенсионеры - 400 руб. /чел.
  • Активные развлечения в горном парке «Рускеала»: по ценам парка
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 10
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Правила оплаты тура от организатора: Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

