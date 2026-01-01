Новогодний коктейль. Тур в Санкт-Петербург на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург
«Екатерининский дворец – официальная летняя резиденция трех российских императоров, шедевр русского барокко, свидетель исторических решений и событий, дворцовых заговоров и интриг, многочисленных романов русских императриц…»
29 дек в 10:00
от 50 765 ₽ за человека
Новогодний коктейль. Тур в Санкт-Петербург на 6 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург
«Екатерининский дворец – официальная летняя резиденция трех российских императоров, шедевр русского барокко, свидетель исторических решений и событий, дворцовых заговоров и интриг, многочисленных романов русских императриц…»
29 дек в 10:00
30 дек в 10:00
от 46 335 ₽ за человека
Новогодний коктейль. Тур в Санкт-Петербург на 5 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург
«Екатерининский дворец – официальная летняя резиденция трех российских императоров, шедевр русского барокко, свидетель исторических решений и событий, дворцовых заговоров и интриг, многочисленных романов русских императриц…»
29 дек в 10:00
30 дек в 10:00
от 40 555 ₽ за человека
Новогодний коктейль. Тур в Санкт-Петербург на 4 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург
«Екатерининский дворец – официальная летняя резиденция трех российских императоров, шедевр русского барокко, свидетель исторических решений и событий, дворцовых заговоров и интриг, многочисленных романов русских императриц…»
29 дек в 10:00
30 дек в 10:00
от 34 425 ₽ за человека
Новогодний коктейль. Тур в Санкт-Петербург на 3 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург
«Екатерининский дворец – официальная летняя резиденция трех российских императоров, шедевр русского барокко, свидетель исторических решений и событий, дворцовых заговоров и интриг, многочисленных романов русских императриц…»
29 дек в 10:00
30 дек в 10:00
от 25 815 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Бары и ночная жизнь»
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