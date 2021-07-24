Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Севастополя

Фиолент и Балаклава — путешествие в мир волшебства

Посетить культовые достопримечательности и отыскать укромные уголки в окрестностях Севастополя

5
7 отзывов
Крым — место, где теряется счет времени.

Приглашаю в неспешное и невероятно живописное путешествие по его самым красивым и таинственным местам! Вы узнаете, за что крымчане так любят Балаклаву и как на ее склонах появилась крепость Чембало, раскроете легенды мыса Фиолент и очаруетесь волшебными морскими видами.
Фиолент и Балаклава — путешествие в мир волшебства
Фиолент и Балаклава — путешествие в мир волшебства
Фиолент и Балаклава — путешествие в мир волшебства
Фиолент и Балаклава — путешествие в мир волшебства
Фиолент и Балаклава — путешествие в мир волшебства
Фиолент и Балаклава — путешествие в мир волшебства
Фиолент и Балаклава — путешествие в мир волшебства
Фиолент и Балаклава — путешествие в мир волшебства
Фиолент и Балаклава — путешествие в мир волшебства
Фиолент и Балаклава — путешествие в мир волшебства
Фиолент и Балаклава — путешествие в мир волшебства

Что вас ожидает

Тайны Фиолента

Мы начнем путешествие с самого красивого и загадочного места Крыма, мыса Фиолент, и познакомим вас с его историей. Спустимся по тропинке в поисках каменного дракона, посетим удивительный грот Дианы — сквозную арку в скалах. Впереди вас ждут смотровые площадки, где вы насладитесь панорамами с высшей точки мыса, видами на скалы Орест и Пилад и Яшмовым пляжем.

Балаклава и крепость Чембало

По дороге в Балаклаву вас ждет карьер с ярко-голубой водой (мы раскроем секрет такого цвета), который приобретает форму сердца с одной единственно точки. Далее вы погуляете по набережной вдоль стройных рядов с лодочками, рыбаками и ласковыми котами, которые ждут рыбку рядом. В завершение подниметесь на крепость Чембало и впечатлитесь шикарной панорамой от мыса Айя до Фиолента с кружечкой травяного чая, что мы самостоятельно собираем в Крымских горах.

На десерт мы запланировали посещение одного аутентичного кафе, которое любят местные жители и пытаются отыскать туристы.

Организационные детали

  • Одежда и обувь должны быть удобными для ходьбы. В жаркую погоду возьмите головной убор.
  • Еда и напитки оплачиваются отдельно
  • Мы никуда не будем торопиться, ведь очень хотим, чтобы вы не просто увидели, но и прочувствовали красоту Крыма

Дополнительные опции

Программу экскурсии можно корректировать в переделах запланированного времени. По желанию можно:
— посетить музей подводных лодок в Балаклаве
— спуститься к пляжу на Гроте Дианы, чтобы искупаться в море
— выйти на прогулочном катере в море

🚩 Начало и место завершения: мы подбираем удобное для каждого путешественника
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ксения и Андрей
Ксения и Андрей
Привет, путешественник! Нас зовут Андрей и Ксения, и мы оба родом из Крыма. Всем сердцем любим место, где посчастливилось родиться, его прекрасную природу, невероятную энергию и тишину, богатую историю, красивые и такие знакомые с детства места. В наших экскурсиях мы сочетаем самые популярные и обязательные для посещения места с укромными уголками, которые известны лишь местным жителям. Делиться тем, что любишь — очень приятная и важная вещь. Этим мы и занимаемся в наших путешествиях с 2018 года. Мы всегда посоветуем где купить сувениры, выпить вкусный кофе, и угостим вас чаем из крымских трав, которые собираем и сушим сами. Вы — наш гость в Крыму, и мы постараемся сделать все, чтобы вы почувствовали себя здесь как дома.
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7 реальных отзывов от туристов

И
24 июля 2021
Спасибо за чудесную экскурсию в Балаклаву и мыс Фиолент с обаятельным, интеллигентным, пунктуальным, доброжелательным гидом Андреем. Захватывающие виды, отличные фото, прекрасный фитнес по горным тропкам. Очень рекомендую всем. Понравилось ребёнку 9 лет, хотя ей сложно угодить.
Д
22 июля 2021
Одни из самых красивых мест Крыма в сопровождении Андрея. Во время прогулки не было спешки, мы спокойно останавливались, любуясь местными красотами, которые действительно восхищают. Ну а для закрепления эффекта угощают вкусным чаем из крымских трав…
Всем рекомендую!
A
22 июля 2021
Спасибо большое за экскурсию! Удивительные по красоте места ! И виды, которые показывают ребята- супер.
А чай из трав -это прекрасный бонус к экскурсии.
Л
25 июня 2021
Уникальный маршрут, красивейшие места, замечательный Андрей, в завершении вкуснейшие чебуреки! Понравился индивидуальный подход и внимательный гид! Поскольку интересных мест в Крыму много- в следующий раз обязательно составим маршрут с Андреем. !
М
28 мая 2021
Андрей провел замечательную экскурсию! Места, которые он показал, сами никогда бы не нашли. Даже дождь и ветер не смогли испортить наше настроение. А когда Андрей угостил нас очень вкусным и ароматным чаем на смотровой площадкой над Балаклавой тучи ушли и вышло солнце. Чудеса! Волшебство!
Т
12 мая 2021
Мне очень понравилась экскурсия. Ксения открыла исключительной красоты, новые места в Крыму для меня, в которые я самостоятельно бы не добралась. Гид так построила программу, чтобы показать самые красивые места, часть из которых знают только местные. Мне очень понравился стиль и ритм экскурсии, это была приятная прогулка, без спешки, наполненная природными красотами и местным колоритом. Отдельное спасибо за новый гастрономический опыт - чебуреки с мидиями были исключительно вкусными. Ксения настолько любит родной край, что передаёт это чувство другим людям. Мне очень захотелось сходить с группой с ней в поход в следующий раз. Спасибо большое!
Н
25 апр 2021
Понравилась экскурсия. Забрали нас из отеля, Ксения много интересного и познавательного рассказала, ходили не спеша, чаем травяным угостили, и Фиолент попали во время заката, фото поснимали на ура. )
Ребята совсем нас не торопили (Ксения и водитель Андрей), оказались очень приятными, внимательными, заботились о нас, останавливались по нашей просьбе кое где, в общем день прошел на отлично. Впечатлило.
Рекомендую.
Спасибо вам, и ребятам!

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