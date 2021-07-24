Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Севастополя

Что вас ожидает

Тайны Фиолента

Мы начнем путешествие с самого красивого и загадочного места Крыма, мыса Фиолент, и познакомим вас с его историей. Спустимся по тропинке в поисках каменного дракона, посетим удивительный грот Дианы — сквозную арку в скалах. Впереди вас ждут смотровые площадки, где вы насладитесь панорамами с высшей точки мыса, видами на скалы Орест и Пилад и Яшмовым пляжем.

Балаклава и крепость Чембало

По дороге в Балаклаву вас ждет карьер с ярко-голубой водой (мы раскроем секрет такого цвета), который приобретает форму сердца с одной единственно точки. Далее вы погуляете по набережной вдоль стройных рядов с лодочками, рыбаками и ласковыми котами, которые ждут рыбку рядом. В завершение подниметесь на крепость Чембало и впечатлитесь шикарной панорамой от мыса Айя до Фиолента с кружечкой травяного чая, что мы самостоятельно собираем в Крымских горах.

На десерт мы запланировали посещение одного аутентичного кафе, которое любят местные жители и пытаются отыскать туристы.

Организационные детали

Одежда и обувь должны быть удобными для ходьбы. В жаркую погоду возьмите головной убор.

Еда и напитки оплачиваются отдельно

Мы никуда не будем торопиться, ведь очень хотим, чтобы вы не просто увидели, но и прочувствовали красоту Крыма

Дополнительные опции

Программу экскурсии можно корректировать в переделах запланированного времени. По желанию можно:

— посетить музей подводных лодок в Балаклаве

— спуститься к пляжу на Гроте Дианы, чтобы искупаться в море

— выйти на прогулочном катере в море