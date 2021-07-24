Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Севастополя

Мы начнем путешествие с самого красивого и загадочного места Крыма, мыса Фиолент, и познакомим вас с его историей. Спустимся по тропинке в поисках каменного дракона, посетим удивительный грот Дианы — сквозную арку в скалах. Впереди вас ждут смотровые площадки, где вы насладитесь панорамами с высшей точки мыса, видами на скалы Орест и Пилад и Яшмовым пляжем.
По дороге в Балаклаву вас ждет карьер с ярко-голубой водой (мы раскроем секрет такого цвета), который приобретает форму сердца с одной единственно точки. Далее вы погуляете по набережной вдоль стройных рядов с лодочками, рыбаками и ласковыми котами, которые ждут рыбку рядом. В завершение подниметесь на крепость Чембало и впечатлитесь шикарной панорамой от мыса Айя до Фиолента с кружечкой травяного чая, что мы самостоятельно собираем в Крымских горах.
На десерт мы запланировали посещение одного аутентичного кафе, которое любят местные жители и пытаются отыскать туристы.
Программу экскурсии можно корректировать в переделах запланированного времени. По желанию можно:
— посетить музей подводных лодок в Балаклаве
— спуститься к пляжу на Гроте Дианы, чтобы искупаться в море
— выйти на прогулочном катере в море