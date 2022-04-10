Очарование Фороса и древности Байдарской долины

От пещеры до зеленого оазиса, от храма до пляжа - в насыщенном путешествии из Севастополя

Индивидуальная
Открытый ветрам и утопающий в соснах Форос, чье побережье без устали тревожат волны — вас ждет самый южный курорт Крыма.

Программа разнообразная: вы увидите мегалиты и Скельскую пещеру по дороге через Байдарскую долину, побываете в Форосском храме, погуляете по райскому парку и отдохнете на пляже.

Узнаете историю этого края, насладитесь воздухом и сделаете фото-открытки.
Очарование Фороса и древности Байдарской долины
Очарование Фороса и древности Байдарской долины
Очарование Фороса и древности Байдарской долины
Очарование Фороса и древности Байдарской долины
Очарование Фороса и древности Байдарской долины
Очарование Фороса и древности Байдарской долины
Очарование Фороса и древности Байдарской долины
Очарование Фороса и древности Байдарской долины
Очарование Фороса и древности Байдарской долины
Очарование Фороса и древности Байдарской долины
Очарование Фороса и древности Байдарской долины
Очарование Фороса и древности Байдарской долины
Очарование Фороса и древности Байдарской долины
Очарование Фороса и древности Байдарской долины
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Что вас ожидает

Пейзажи и предания Байдарской долины

Через красивейшую часть этой долины мы отправимся в Форос. Здесь особые климат и рельеф, обширная история — расскажу обо всем. Подъедем к Скельским менгирам, таинственным мегалитам, и поговорим об их назначении. Неподалеку я покажу, где в прошлом стоял греческий храм. По желанию вы побываете в подземном царстве — в Скельской пещере рассмотрите причудливые сталактиты и сталагмиты.

Байдарский перевал — по следам Екатерины II

Мы повторим путь императрицы и приедем к перевалу, с высоты которого она любовалась Южным берегом Крыма. Не пропустим Байдарские ворота — памятник строителям первого шоссе полуострова. С верхней части ворот вы увидите и Байдарскую долину, и Форос.

Форосский храм

До появления замка Ласточкино гнездо в 1912 году символом Крыма был этот храм. Он расположен на высоте 412 м над уровнем моря, поэтому около храма побережье Фороса окажется у ваших ног! Эту святыню любят и почитают в Крыму: вы узнаете ее историю и увидите мозаики, созданные итальянским мастером Антонио Сальвиати.

Форосский парк и его фитотерапия

Этот зеленый оазис — бывшее имение Александра Кузнецова, который занимался продажей чая. Старинный парк располагает к неспешной прогулке: во время променада вы полюбуетесь постройками среди буйной растительности и розарием, насладитесь терпким хвойным ароматом.

Форосский пляж

Отдых под соснами у ласкового моря станет прекрасным финалом путешествия. Вы искупаетесь, позагораете и потографируете с пирса, где поселок Форос обрамляют горы, зеленые склоны и побережье, а над ними парит храм, как горящая свеча.

Организационные детали

  • Обратите внимание: стоимость указана за экскурсию на вашем автомобиле. Можно провести ее на нашем комфортном минивэне (до 8 человек, с микрофоном и кондиционером). Стоимость услуг водителя с машиной — 4800 руб.
  • Дополнительно оплачивается вход в Скельскую пещеру (по желанию): 500 руб. /взрослые, 400 руб. /дети до 12 лет
  • Для посещения пещеры надевайте удобную обувь и возьмите с собой теплые вещи (внутри 12-13°С). Летом также захватите купальные принадлежности.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около 5 км Балаклавского шоссе
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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