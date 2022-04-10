Что вас ожидает

Пейзажи и предания Байдарской долины

Через красивейшую часть этой долины мы отправимся в Форос. Здесь особые климат и рельеф, обширная история — расскажу обо всем. Подъедем к Скельским менгирам, таинственным мегалитам, и поговорим об их назначении. Неподалеку я покажу, где в прошлом стоял греческий храм. По желанию вы побываете в подземном царстве — в Скельской пещере рассмотрите причудливые сталактиты и сталагмиты.

Байдарский перевал — по следам Екатерины II

Мы повторим путь императрицы и приедем к перевалу, с высоты которого она любовалась Южным берегом Крыма. Не пропустим Байдарские ворота — памятник строителям первого шоссе полуострова. С верхней части ворот вы увидите и Байдарскую долину, и Форос.

Форосский храм

До появления замка Ласточкино гнездо в 1912 году символом Крыма был этот храм. Он расположен на высоте 412 м над уровнем моря, поэтому около храма побережье Фороса окажется у ваших ног! Эту святыню любят и почитают в Крыму: вы узнаете ее историю и увидите мозаики, созданные итальянским мастером Антонио Сальвиати.

Форосский парк и его фитотерапия

Этот зеленый оазис — бывшее имение Александра Кузнецова, который занимался продажей чая. Старинный парк располагает к неспешной прогулке: во время променада вы полюбуетесь постройками среди буйной растительности и розарием, насладитесь терпким хвойным ароматом.

Форосский пляж

Отдых под соснами у ласкового моря станет прекрасным финалом путешествия. Вы искупаетесь, позагораете и потографируете с пирса, где поселок Форос обрамляют горы, зеленые склоны и побережье, а над ними парит храм, как горящая свеча.

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