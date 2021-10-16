Что вас ожидает

Вы посетите самые красивые места Севастопольского меридиана, увидите наши берега с различных ракурсов, сделаете множество эффектных фото и раскроете историю этих мест. В программе экскурсии:

Бухта Ласпи — когда-то здесь сошел древний оползень, а сейчас это место называют «урочищем орхидей». Со смотровой площадки вы полюбуетесь изогнутой линией берега, окруженной скалами Ласпинского амфитеатра.

— когда-то здесь сошел древний оползень, а сейчас это место называют «урочищем орхидей». Со смотровой площадки вы полюбуетесь изогнутой линией берега, окруженной скалами Ласпинского амфитеатра. Форосский парк с 200-летней историей: вы поймете, чем уникален его ландшафт, узнаете, какие суммы на этот парк и имение потратил его владелец, чайный магнат Кузнецов — о его непростой судьбе также поговорим. По желанию, здесь же спустимся к пляжу.

с 200-летней историей: вы поймете, чем уникален его ландшафт, узнаете, какие суммы на этот парк и имение потратил его владелец, чайный магнат Кузнецов — о его непростой судьбе также поговорим. По желанию, здесь же спустимся к пляжу. Форосская церковь — еще одно детище Кузнецова: вы посетите храм 19-го века на скале на высоте 400 метров над уровнем моря.

— еще одно детище Кузнецова: вы посетите храм 19-го века на скале на высоте 400 метров над уровнем моря. Байдарский перевал и знаменитые Байдарские ворота , сооруженные в честь завершения строительства первой дороги Севастополь — Ялта. Здесь поговорим о том, как Екатерина II к Потемкину приезжала, и насладимся новыми прекрасными видами.

, сооруженные в честь завершения строительства первой дороги Севастополь — Ялта. Здесь поговорим о том, как Екатерина II к Потемкину приезжала, и насладимся новыми прекрасными видами. Скельская пещера , образовавшаяся миллионы лет назад — путь к ней лежит через живописную Байдарскую долину. Время здесь будто остановилось: вместе мы пройдем по подземным гротам и впечатлимся причудливыми пещерными образованиями.

, образовавшаяся миллионы лет назад — путь к ней лежит через живописную Байдарскую долину. Время здесь будто остановилось: вместе мы пройдем по подземным гротам и впечатлимся причудливыми пещерными образованиями. Мыс Фиолент — одно из самых загадочных мест Крыма, овеянное древними мифами и легендами — я обязательно расскажу их вам. А еще вспомним Пушкина и обсудим, где найти Лукоморье.

— одно из самых загадочных мест Крыма, овеянное древними мифами и легендами — я обязательно расскажу их вам. А еще вспомним Пушкина и обсудим, где найти Лукоморье. Балаклавская бухта — вы увидите ее с самого удачного ракурса, а по желанию сможете совершить прогулку на кораблике с выходом в открытое море.

Организационные детали

Трансфер входит в стоимость экскурсии

Для посещения Скельской пещеры желательно прихватить с собой что-то теплое

Дополнительные расходы

Отдельно оплачивается экскурсия в Скельскую пещеру (посещение по желанию): взрослые 500 руб., дети до 12 лет 400 руб., дети до 5 лет бесплатно