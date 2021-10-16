Путешествие по Севастопольскому меридиану

Бухта Ласпи, Форос, Байдарский перевал, Фиолент и Балаклава — собрать коллекцию крымских красот

5
7 отзывов
На море можно смотреть бесконечно: на экскурсии вы убедитесь в этом сами.

Вас ждет разнообразие ракурсов и пейзажей в окрестностях Севастополя — от бухты Ласпи до Балаклавской.

По желанию мы побываем в Скельской пещере и приглядимся к сталактитам-сталагмитам.

Я дополню природные локации историей этих мест, щедро поделюсь легендами и любопытными сюжетами.
Путешествие по Севастопольскому меридиану
Путешествие по Севастопольскому меридиану
Путешествие по Севастопольскому меридиану
Путешествие по Севастопольскому меридиану
Путешествие по Севастопольскому меридиану
Путешествие по Севастопольскому меридиану
Путешествие по Севастопольскому меридиану
Путешествие по Севастопольскому меридиану
Путешествие по Севастопольскому меридиану
Путешествие по Севастопольскому меридиану
Путешествие по Севастопольскому меридиану
Путешествие по Севастопольскому меридиану
Путешествие по Севастопольскому меридиану
Путешествие по Севастопольскому меридиану

Что вас ожидает

Вы посетите самые красивые места Севастопольского меридиана, увидите наши берега с различных ракурсов, сделаете множество эффектных фото и раскроете историю этих мест. В программе экскурсии:

  • Бухта Ласпи — когда-то здесь сошел древний оползень, а сейчас это место называют «урочищем орхидей». Со смотровой площадки вы полюбуетесь изогнутой линией берега, окруженной скалами Ласпинского амфитеатра.
  • Форосский парк с 200-летней историей: вы поймете, чем уникален его ландшафт, узнаете, какие суммы на этот парк и имение потратил его владелец, чайный магнат Кузнецов — о его непростой судьбе также поговорим. По желанию, здесь же спустимся к пляжу.
  • Форосская церковь — еще одно детище Кузнецова: вы посетите храм 19-го века на скале на высоте 400 метров над уровнем моря.
  • Байдарский перевал и знаменитые Байдарские ворота, сооруженные в честь завершения строительства первой дороги Севастополь — Ялта. Здесь поговорим о том, как Екатерина II к Потемкину приезжала, и насладимся новыми прекрасными видами.
  • Скельская пещера, образовавшаяся миллионы лет назад — путь к ней лежит через живописную Байдарскую долину. Время здесь будто остановилось: вместе мы пройдем по подземным гротам и впечатлимся причудливыми пещерными образованиями.
  • Мыс Фиолент — одно из самых загадочных мест Крыма, овеянное древними мифами и легендами — я обязательно расскажу их вам. А еще вспомним Пушкина и обсудим, где найти Лукоморье.
  • Балаклавская бухта — вы увидите ее с самого удачного ракурса, а по желанию сможете совершить прогулку на кораблике с выходом в открытое море.

Организационные детали

  • Трансфер входит в стоимость экскурсии
  • Для посещения Скельской пещеры желательно прихватить с собой что-то теплое

Дополнительные расходы

Отдельно оплачивается экскурсия в Скельскую пещеру (посещение по желанию): взрослые 500 руб., дети до 12 лет 400 руб., дети до 5 лет бесплатно

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на площади Нахимова
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Светлана
Светлана
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Светлана, я лицензированный гид-экскурсовод. Всю жизнь живу в Севастополе и очень люблю природу и историю своего края. С удовольствием познакомлю вас с самыми знаковыми и красивыми местами Севастополя и Крыма. Провожу экскурсии как индивидуальные, так и для организованных групп.
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7 реальных отзывов от туристов

Е
16 окт 2021
Большое спасибо Светлане за интереснейшую экскурсию! В один день увидели много мест. Особенно понравилась Балаклава.
В
28 сен 2021
Родителям очень-очень понравилась экскурсия и Светлана, как профессиональный гид с отличными знаниями истории и мест Крыма. Спасибо.
о
10 сен 2021
Очень познавательная и насыщенная экскурсия. Прекрасный гид, учтёт все ваши пожелания. Прекрасно знает историю города, факты и легенды. Получили большое наслаждение от поездки. Спасибо.
Татьяна
9 сен 2021
Замечательная экскурсия. Конечно, все это можно посмотреть в бюджетном варианте с групповой экскурсией. Но индивидуально, с интересным рассказом, с возможностью насладиться, не ограничивая себя во времени, красотой этих мест… Меня очень увлёк рассказ Светланы о посещении этих мест Пушкиным. Да и многое другое буду вспоминать просматривая красочные фото. Спасибо за экскурсию.
Н
8 сен 2021
Экскурсия по окрестностям Севастополя произвела неизгладимое яркое впечатление. Гид Светлана заботливо заняла нам место на бесплатной стоянке в центре Севастополя. Первой точкой стал мистический мыс Фиолент. Невероятно красивый вид на бухту и горы поразил нас. Рассказанные легенды со времён древней Греции и Тавриды подкрепили впечатление. Далее путь лежал в Балаклаву. Удивительная изогнутая бухта, спрятанная от назойливых взглядов, таит в себе многие исторические тайны и истории. Если бы не гид, мы бы не нашли точку, с которой бухта открывается во всей красоте. Форос встретил нас загадочным парком, спускающимся к морю. Но больше нас впечатлил храм на горе над парком и вид с его смотровой площадки. Путь от Фороса лежал по старой Воронцовской дороге, что окрасило нашу поездку особым образом. Покушать останавливались в татарском кафе с хорошим выбором нац
Блюд и приятным ценником. Закончил и путешествие в Скельских пещерах. Интересно, загадочно, познавательно, красиво. Очень рекомендую! Экскурсия насыщенная, но не утомительна
. гид интересно рассказывает, заботливая.
Наталья
6 сен 2021
Экскурсия очень понравилась, самые красивые места удалось посетить за один день, а фотографии будут приятными воспоминаниями не один год. Светлана- интересный собеседник, очень многое узнали о мифах, истории и природе Крыма. Всем рекомендуем!!!
Е
2 сен 2021
Шикарная экскурсия. Успели все что хотели- очень объемно, красиво и запоминающееся. Рассказ Светланы всю дорогу увлекал, ребенок 10 лет под впечатлением от Балаклавы читал на пути домой про холодную войну и нашла бункер- музей дома и попросила сводить. Спасибо огромное. 2 взрослых и ребенок 10 лет в восторге.

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