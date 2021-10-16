Экскурсия по окрестностям Севастополя произвела неизгладимое яркое впечатление. Гид Светлана заботливо заняла нам место на бесплатной стоянке в центре Севастополя. Первой точкой стал мистический мыс Фиолент. Невероятно красивый вид на бухту и горы поразил нас. Рассказанные легенды со времён древней Греции и Тавриды подкрепили впечатление. Далее путь лежал в Балаклаву. Удивительная изогнутая бухта, спрятанная от назойливых взглядов, таит в себе многие исторические тайны и истории. Если бы не гид, мы бы не нашли точку, с которой бухта открывается во всей красоте. Форос встретил нас загадочным парком, спускающимся к морю. Но больше нас впечатлил храм на горе над парком и вид с его смотровой площадки. Путь от Фороса лежал по старой Воронцовской дороге, что окрасило нашу поездку особым образом. Покушать останавливались в татарском кафе с хорошим выбором нац
Блюд и приятным ценником. Закончил и путешествие в Скельских пещерах. Интересно, загадочно, познавательно, красиво. Очень рекомендую! Экскурсия насыщенная, но не утомительна
. гид интересно рассказывает, заботливая.