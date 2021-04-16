Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Севастополя

Что вас ожидает

Путь через крымские долины

Около полутора часов дороги из Севастополя наполнятся дивными пейзажами. За окном предстанут виноградники Золотой балки, лесистые Бельбекская и Качинская долины, а также остатки средневекового города Мангуп на вершине горы ⛰️ в Каралезской долине. Попутно я начну рассказ о воинственных «крымцах», которые в своих боевых походах доходили до Москвы. Помогу вам разобраться в сплетениях истории на этой земле.

Столица ⭐️ Крымского ханства и пещерный город Чуфут-Кале

В Бахчисарае вы ощутите дух Востока, особенно в Ханском дворце. На экскурсии 🧭 по территории с музейным гидом узнаете о назначении построек, о воплощении идеи райского сада в земной архитектуре, о жизни крымских ханов и их гарема. Откроете легенды дворца и найдете «Фонтан ⛲ слёз», воспетый Пушкиным.

Наша вторая цель — впечатляющий город-крепость Чуфут-Кале в скальном ущелье. Исследуя его монументальные руины, мы поговорим о названии города и первых обитателях неприступного селения, о приходе караимов и упадке Чуфут-Кале. В завершение вы посетите скальный Успенский монастырь, основанный в 7 веке.

Организационные детали