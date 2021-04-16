Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Севастополя

Севастополь — Бахчисарай. Красивое путешествие в прошлое

Открыть историю и культуру Крымского ханства на фоне захватывающих пейзажей

5
2 отзыва
Борис
Борис – Гид из Севастополя
Вас ждет поэтичный город 🏙️ Бахчисарай, который помнит крымских ханов.

Сюда нас приведет дорога между гор ⛰️ в зеленых долинах.

В Бахчисарае вы погуляете по садам Ханского дворца и разберетесь в его устройстве, увидите гарем и бани.

Перенесетесь в Средние века в пещерной крепости Чуфут-Кале, посетите скальный монастырь — и за один день узнаете о быте и ментальности крымских татар.
Задать вопросОбычно отвечает за 9 ч.
Севастополь — Бахчисарай. Красивое путешествие в прошлое
Севастополь — Бахчисарай. Красивое путешествие в прошлое

Что вас ожидает

Путь через крымские долины
Около полутора часов дороги из Севастополя наполнятся дивными пейзажами. За окном предстанут виноградники Золотой балки, лесистые Бельбекская и Качинская долины, а также остатки средневекового города Мангуп на вершине горы ⛰️ в Каралезской долине. Попутно я начну рассказ о воинственных «крымцах», которые в своих боевых походах доходили до Москвы. Помогу вам разобраться в сплетениях истории на этой земле.

Столица ⭐️ Крымского ханства и пещерный город Чуфут-Кале
В Бахчисарае вы ощутите дух Востока, особенно в Ханском дворце. На экскурсии 🧭 по территории с музейным гидом узнаете о назначении построек, о воплощении идеи райского сада в земной архитектуре, о жизни крымских ханов и их гарема. Откроете легенды дворца и найдете «Фонтан ⛲ слёз», воспетый Пушкиным.

Наша вторая цель — впечатляющий город-крепость Чуфут-Кале в скальном ущелье. Исследуя его монументальные руины, мы поговорим о названии города и первых обитателях неприступного селения, о приходе караимов и упадке Чуфут-Кале. В завершение вы посетите скальный Успенский монастырь, основанный в 7 веке.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость. Экскурсия ⛳ проводится на комфортном автомобиле 🚘 Hyundai.
  • Дополнительные расходы:
    — билеты 🎫 в Ханский дворец (взрослые — 300 руб., дети — 50 руб., студенты и пенсионеры — 150 руб. ; включена экскурсия ⛳ с музейным гидом)
    — билеты 🎫 в крепость (150 руб. с человека + билет 🎫 для гида)
    — всё по желанию: обед в ресторане национальной татарской кухни, восточный кофе и дегустация крымских вин
Начало и место завершения
🚩 у места вашего проживания в Севастополе
Севастополь — Бахчисарай. Красивое путешествие в прошлое
Севастополь — Бахчисарай. Красивое путешествие в прошлое
Севастополь — Бахчисарай. Красивое путешествие в прошлое
Севастополь — Бахчисарай. Красивое путешествие в прошлое
Севастополь — Бахчисарай. Красивое путешествие в прошлое
Севастополь — Бахчисарай. Красивое путешествие в прошлое
Севастополь — Бахчисарай. Красивое путешествие в прошлое
Севастополь — Бахчисарай. Красивое путешествие в прошлое
Севастополь — Бахчисарай. Красивое путешествие в прошлое

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Борис
Борис
Приветствую вас, уважаемые путешественники! Провожу индивидуальные экскурсии по Севастопольской зоне и Южному берегу Крыма. К вашим услугам мой личный автомобиль Hyundai и гостиница. Экскурсиями и походами занимаюсь почти 20 лет. Это сам город с его достопримечательностями и первоклассными бухтами, включая Балаклаву и Херсонес. Это трекинг-маршруты по пещерным городам и монастырям средневековья, Бахчисарай и Чуфут-Кале, Большой каньон Крыма, горный массив Бойка, Мангуп-Кале. Заказывайте, всё будет хорошо!
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2 настоящих отзыва от туристов

16 апр 2021
Ездила 14. 04. 2021 в Бахчисарай с гидом Борисом. Замечательная экскурсия. Очень красивая поездка благодаря Борису, который тщательно продумывает дорогу и маршрут. По дороге Борис рассказывает о всех красотах природы и истории мест, останавливались в красивых местах чтобы сделать фото и насладится видом гор. Рекомендую экскурсию и конечно гида, потому что от него зависит и настроение, и общение, новые знания которые вы захотите получить. Прошу учесть что к сожалению дворец Бахчисарая до сих пор в ремонте, экспозицию всю увидеть не получится, но это тянется несколько лет и когда закончится не известно( пока можно осмотреть в основном 1 этаж). Но красота экскурсии компенсирует это. И монастырь и Чуфут-Кале стоят поездки, усилий забраться на вершину. Только на ногах должна быть надежная обувь, в дождь камни могут быть очень скользкими. Спасибо Борису и всем желаю ярких впечатлений.
9 апр 2021
Благодарим Бориса Геннадиевич за экскурсию! Это, правда, красивое путешествие: Борис вёз нас не по трассе, а по дорогам, петляющим между виноградников и скал, мимо исторических мест, дополняя красоты подробным и ясным рассказом. Бахчисарай, Успенский монастырь в скалах, Чуфут-Кале- всё это настолько впечатляет благодаря в том числе правильной подаче замечательного экскурсовода.

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