Еще несколько необычных экскурсий в Севастополе

Увидеть самые яркие места города и услышать его историю в компании профессионального гида

Сергей
Сергей – Гид из Севастополя
Я раскрою все этапы развития Севастополя и расскажу о его современной жизни.

Проведу вас по уютным улицам, набережным, бульварам и площадям.

Покажу главные достопримечательности 🏛️ и тайные уголки.

Сделаю все, чтобы Севастополь запомнился вам как гостеприимный, дружелюбный и красивый город 🏙️.
Задать вопросОбычно отвечает за 38 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-12 человек

  • 2 600 ₽ за экскурсию

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Севастополь для новичков
Севастополь для новичков

Что вас ожидает

От эллинов до наших дней
Знакомство с городом мы начнем с истории 📖 его основания. Вы узнаете, что было на месте современного Севастополя более 25 веков назад и почему Екатерина II выбрала именно эти бухты для базирования Черноморского флота. А также: как Севастополь с годами менялся и развивался, куда сбросили первые бомбы во время Великой Отечественной войны и как город 🏙️ готовился к обороне.

Севастополь — город 🏙️ русских моряков
Вы увидите главные памятники, здания и улицы, формирующие облик приморского города: белоснежную Графскую пристань, площадь Нахимова, Севастопольскую бухту и боевые корабли Черноморского флота. Погуляете по живописным бульварам: Матросскому и Приморскому. Рассмотрите усыпальницу адмиралов — Владимирский собор — и отыщете артефакты Крымской войны.

Организационные детали

Экскурсия ⛳ пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Севастополь для новичков
Севастополь для новичков
Севастополь для новичков
Севастополь для новичков

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Здравствуйте. Моё имя Сергей, мне 34 года. Я знакомлю путешественников с Крымом много лет. Провожу экскурсии по городам, дворцам и горам. Показываю как основные достопримечательности, так и нетуристические места. Надеюсь на скорую встречу с вами.
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