Еще несколько необычных экскурсий в Севастополе

Что вас ожидает

От эллинов до наших дней

Знакомство с городом мы начнем с истории 📖 его основания. Вы узнаете, что было на месте современного Севастополя более 25 веков назад и почему Екатерина II выбрала именно эти бухты для базирования Черноморского флота. А также: как Севастополь с годами менялся и развивался, куда сбросили первые бомбы во время Великой Отечественной войны и как город 🏙️ готовился к обороне.

Севастополь — город 🏙️ русских моряков

Вы увидите главные памятники, здания и улицы, формирующие облик приморского города: белоснежную Графскую пристань, площадь Нахимова, Севастопольскую бухту и боевые корабли Черноморского флота. Погуляете по живописным бульварам: Матросскому и Приморскому. Рассмотрите усыпальницу адмиралов — Владимирский собор — и отыщете артефакты Крымской войны.

Организационные детали

Экскурсия ⛳ пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.