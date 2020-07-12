1 отзыв оставили туристы

  1. Россия
  2. Севастополь
  3. Экскурсии

Средневековье в Крыму: пещерный Мангуп-Кале

Подъём по горным тропам, исследование руин многовекового города и погружение в историю

5
1 отзыв
Михаил
Михаил – Гид из Севастополя
Чем славится Крым (кроме природной красоты), так это следами исчезнувших цивилизаций — и Мангуп-Кале тому яркий пример.

Я проведу вас по ущельям к плато, где располагалась столица ⭐️ княжества Феодоро.

Вы прогуляетесь 👣 по территории бывшего города, рассмотрите сохранившиеся фрагменты построек и увлечётесь историей 📖 Крымского Средневековья.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Средневековье в Крыму: пещерный Мангуп-Кале
Средневековье в Крыму: пещерный Мангуп-Кале

Что вас ожидает

Мангуп-Кале: осколок Византии
Во время пешего маршрута мы поднимемся на высоту 584 метра и преодолеем 6 км горных троп. Подъём и спуск пройдут по ущельям, поэтому даже в солнечную погоду идти будет комфортно.

Добравшись до плато, мы начнём исследовать сохранившиеся постройки, от которых так и веет духом Средневековья. Вы осмотрите древние оборонительные стены и башни, рукотворные пещеры, высеченные в скалах, первобытные тюрьмы и казематы, церкви и главную достопримечательность 🏛️ Мангуп-Кале — средневековую цитадель. Кроме того, я покажу вам развалины самого крупного храма горного Крыма — Большой мангупской базилики. А ещё мы пройдемся по территории древнего кладбища — Караимского некрополя, где изучим надгробия с высеченными на древнем иврите эпитафиями.

Путевые заметки и глубокое погружение в историю 📖
По пути из Севастополя я познакомлю вас с жизнью края: расскажу о южном береге Крыма, об известных государственных дачах, примечательных посёлках. Вы узнаете, какие животные здесь обитают и что за интересные растения можно отыскать, прогуливаясь по местности. Уже на маршруте мы поговорим непосредственно о Крымском Средневековье и о том, какое значение имел Мангуп-Кале для горной части Крыма. Мои исторические заметки будут подкреплять не изменившиеся с тех пор ландшафт и виды на внутреннюю гряду Крымских гор ⛰️, а также, конечно, фрагменты построек — наследие византийской эпохи.

Организационные детали

• От Севастополя и обратно добираемся на моём легковом автомобиле 🚘 (входит в стоимость)
• Если вы не готовы идти по горным ⛰️ тропам до Мангуп-Кале, мы можем добраться от подножия на местном джипе (~1000 руб. )
• Дополнительные расходы: входной билет 🎫 в древний город 🏙️ (100 рублей), обед (по желанию)

Начало и место завершения
🚩 по договорённости
Средневековье в Крыму: пещерный Мангуп-Кале
Средневековье в Крыму: пещерный Мангуп-Кале
Средневековье в Крыму: пещерный Мангуп-Кале
Средневековье в Крыму: пещерный Мангуп-Кале
Средневековье в Крыму: пещерный Мангуп-Кале
Средневековье в Крыму: пещерный Мангуп-Кале
Средневековье в Крыму: пещерный Мангуп-Кале
Средневековье в Крыму: пещерный Мангуп-Кале
Средневековье в Крыму: пещерный Мангуп-Кале

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Михаил
Михаил
Меня зовут Михаил. Я занимаюсь организацией экскурсий и пеших походов по горному Крыму. Являюсь аттестованным экскурсоводом. Это моя основная работа. Хорошо знаю горные маршруты и увлечен историей своего края. По образованию я экономист, однако, как это нередко бывает, увлечения начинают постепенно охватывать всю сферу жизни и становятся основным смыслом и миссией деятельности человека. Горы всегда привлекали меня своей красотой и умиротворением. Я хочу поделиться с вами своей любовью к Крыму и его неповторимой природе, культуре и истории.
Напишите мне

1 отзыв оставили туристы

12 июл 2020
Интересная и познавательная экскурсия. На Мангуп-кале поднимались и спускались пешком. Трудновато, но преодолимо. Лучше идти с палками для трекинга. Наш гид Михаил прекрасно знает исторические аспекты и прекрасно вёл рассказ. А какие открываются виды !!! Выражаем благодарность за организацию экскурсии.

Еще несколько необычных экскурсий в Севастополе

Неизвестный Севастополь
2 500
3 часа
Неизвестный Севастополь
95 отзывов
Исследовать знаковые и скрытые места города на дружеской прогулке
Гордое имя Севастополя
2 600
2.5 часа
Гордое имя Севастополя
65 отзывов
Узнать о военной истории города и увидеть главные достопримечательности
Непарадный Севастополь
3 490
2.5 часа
Непарадный Севастополь
59 отзывов
Увидеть самые интересные места города и услышать о них увлекательные легенды
Бахчисарай – сердце Крымского ханства
3 640
6.5 часов
Бахчисарай – сердце Крымского ханства
52 отзыва
Прикоснуться к атмосфере Востока и познакомиться с историей крымских татар
Храм Солнца — место силы в Крымских горах
650
8 часов
Храм Солнца — место силы в Крымских горах
51 отзыв
Покорить вершину Ильяс Кая, загадать желание и устроить пикник на фоне горных пейзажей
Секретные места вулкана Фиолент
5 500
3 часа
Секретные места вулкана Фиолент
40 отзывов
Прокатиться по нетронутым местам Севастополя и запечатлеть их в сердце и на фото