Ilya проводит ещё 2 экскурсии

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Старинные усадьбы Севастополя

Открыть малоизвестные места в окрестностях города: живописные, мистические и древние

Ilya
Ilya – Гид из Севастополя
Вы посетите три загородных владения ушедших эпох, познакомитесь с их историей 📖 и узнаете о судьбе хозяев.

Вдохновитесь атмосферой романтичного парка в Хомутовой балке.

В усадьбе грека-винодела узнаете о тонкостях производства вина и увидите древние тарапаны (давильни).

А визит в дом адмирала Лазарева подарит незабываемые виды на бухты Фиолента.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Старинные усадьбы Севастополя
Старинные усадьбы Севастополя

Что вас ожидает

Усадьба в Хомутовой балке
Путешествие начнется с живописного места, где вдали от городской суеты расположилась усадьба бывшего градоначальника Севастополя начала 20 века. Здесь вы погрузитесь в атмосферу французского парка, а я расскажу, как создавалось красивое 🤩 дворянское имение, какие тайны оно скрывает и как сложилась судьба его владельца.

Античная Массандра
Так назвали усадьбу греческого винодела, куда вы отправитесь в следующей части программы. Прогуляетесь 👣 по древнему винзаводу, где сохранился огромный тарапан (давильня для винограда), вероятно, крупнейший в Крыму. Я покажу винные подвалы, миниатюрные давильни для выдавливания масла из виноградных косточек и мощные виноградные прессы. Расскажу о процессе изготовления вина и использовавшихся для этого технологиях. И проведу в подземелье, где хранились пифосы с вином 🍷. Кстати, само городище — второе по величине поселение после знаменитого Херсонеса!

Дом адмирала Лазарева
В завершение я отвезу вас в загородный дом флотоводца, адмирала Лазарева — к захватывающим дух видам, которые открываются с террас и обрывов на бухты мыса Фиолент. Здесь вы узнаете о выдающемся вкладе адмирала в развитие Севастополя и его знаменитых учениках, которых он воспитал. Также вы послушаете легенду о храме богини Девы, особо почитаемой таврами, населявшими южное побережье Крыма.

Организационные детали

Экскурсия ⛳ проходит на просторном внедорожнике.

Начало и место завершения
🚩 на проспекте генерала Острякова
Старинные усадьбы Севастополя
Старинные усадьбы Севастополя
Старинные усадьбы Севастополя
Старинные усадьбы Севастополя
Старинные усадьбы Севастополя

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ilya
Ilya
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Илья. Я увлекаюсь историей Крыма и Севастополя с детства. С удовольствием расскажу о богатом прошлом полуострова и покажу его прекрасные виды.
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Ilya проводит ещё 2 экскурсии

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