Василий проводит ещё 3 экскурсии

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Святыни Севастополя

Посетить древние монастыри и церкви, услышать их истории проникнуться атмосферой намоленных мест

Василий
Василий – Гид из Севастополя
Мы объедем известные христианские памятники в центре города и посетим труднодоступные храмы.

Монастырь на месте языческого храма, пещерные церкви, храм-пирамида и храм-усыпальница — я поделюсь любопытными деталями об их прошлом.

Вас ждут сюжеты о знаменитых святых, о защитниках города, и, конечно, морские пейзажи и живописные ракурсы.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏛История и архитектура
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 7 990 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Святыни Севастополя
Святыни Севастополя

Что вас ожидает

Георгиевский мужской монастырь на мысе Фиолент. 3 тысячи лет назад здесь стоял храм Артемиды, а после на этом месте святой Андрей Первозванный проповедовал Евангелие. Здесь бывали русские цари, поэты и художники, знаменитые политики — я расскажу истории 📖 этого монастыря, а вы полюбуетесь, как могучий мыс разрезает огромные волны.

Свято-Климентовский монастырь, Инкерман. Когда-то сюда ссылали неугодных в Римской империи — среди которых святой Климент, который своими руками вырубил один из трех пещерных храмов этой обители. Мы поднимемся на верхнее плато, увидим руины средневековой крепости Каламита и многочисленные пещеры.

Свято-Никольский храм. Это самый необычный храм в Севастополе: он оформлен в виде пирамиды и является монументом в честь защитников Севастополя. Вы узнаете, как и когда решили его возвести, и погрузитесь в события тех времен.

Владимирский собор на Центральном городском холме. Северные и южные его стороны украшают плиты с именами адмиралов, прах которых покоится в соборе: Лазарева, Корнилова, Истомина, Нахимова. Я объясню, почему здесь хотели увековечить крещение святого князя Владимира и как при строительстве храм превратился в усыпальницу адмиралов и памятник героям, павшим в Крымской войне.

Кому подойдет экскурсия ⛳

Эта программа будет интересна как паломникам, так и желающим посетить святые христианские места Крыма.

Организационные детали

Для экскурсии 🧭 выбирайте одежду, подходящую для посещения храмов.

Святыни Севастополя
Святыни Севастополя
Святыни Севастополя
Святыни Севастополя
Святыни Севастополя
Святыни Севастополя
Святыни Севастополя
Святыни Севастополя
Святыни Севастополя
Святыни Севастополя
Святыни Севастополя
Святыни Севастополя
Святыни Севастополя

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Василий
Василий
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Василий. Однажды приехав в Крым, я понял, что это лучшее место на Земле. Экскурсии для меня — это образ жизни и возможность увидеть, казалось бы, знакомые места по-новому. Я не буду загружать вас лишней информацией и сухими историческими фактами, но сделаю все возможное, чтобы вы прочувствовали душевность и красоту наших мест!
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Василий проводит ещё 3 экскурсии

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