Василий проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Георгиевский мужской монастырь на мысе Фиолент. 3 тысячи лет назад здесь стоял храм Артемиды, а после на этом месте святой Андрей Первозванный проповедовал Евангелие. Здесь бывали русские цари, поэты и художники, знаменитые политики — я расскажу истории 📖 этого монастыря, а вы полюбуетесь, как могучий мыс разрезает огромные волны.

Свято-Климентовский монастырь, Инкерман. Когда-то сюда ссылали неугодных в Римской империи — среди которых святой Климент, который своими руками вырубил один из трех пещерных храмов этой обители. Мы поднимемся на верхнее плато, увидим руины средневековой крепости Каламита и многочисленные пещеры.

Свято-Никольский храм. Это самый необычный храм в Севастополе: он оформлен в виде пирамиды и является монументом в честь защитников Севастополя. Вы узнаете, как и когда решили его возвести, и погрузитесь в события тех времен.

Владимирский собор на Центральном городском холме. Северные и южные его стороны украшают плиты с именами адмиралов, прах которых покоится в соборе: Лазарева, Корнилова, Истомина, Нахимова. Я объясню, почему здесь хотели увековечить крещение святого князя Владимира и как при строительстве храм превратился в усыпальницу адмиралов и памятник героям, павшим в Крымской войне.

Кому подойдет экскурсия ⛳

Эта программа будет интересна как паломникам, так и желающим посетить святые христианские места Крыма.

Организационные детали

Для экскурсии 🧭 выбирайте одежду, подходящую для посещения храмов.