Экскурсии на 1 день в Твери

Найдено 6 экскурсий в категории «На весь день» в Твери, цены от 6 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Торжок глазами Пушкина: поездка из Твери на вашем авто
Индивидуальная
7 часов
12 отзывов
Торжок через века: Пушкинская эпоха и древние храмы
Погрузитесь в эпоху Пушкина с экскурсией в Торжок. Откройте тайны старинных усадеб и храмов
Начало: В Твери, на площади князя Михаила Тверского
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
6 800 за всё до 4 чел.
Пушкинское кольцо Верхневолжья (на вашем авто)
Индивидуальная
10 часов
17 отзывов
Пушкинское кольцо Верхневолжья: экскурсия по местам Пушкина в Твери
Погрузитесь в мир истории и культуры, следуя путями Пушкина по живописным уголкам Тверской земли
Начало: У памятника Михаилу Тверскому
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Осташков и остров Столобный за 1 день! (на вашем авто)
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Осташков и остров Столобный: путешествие в сердце Селигера
Погрузитесь в атмосферу старинного Осташкова и посетите знаменитую Нило-Столобенскую пустынь за один день
Начало: У памятника князю Михаилу Тверскому
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.
Автомобильная экскурсия в Старицу и село Красное
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Старице и Красному: путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Старицы и села Красное. Узнайте о Свято-Успенском монастыре, редких архитектурных памятниках и тайнах старицких каменоломен
4 сен в 09:00
5 сен в 09:00
12 500 за всё до 7 чел.
Поездка в Старицу и Ржев из Твери на транспорте туристов
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Популярное предложение
Поездка в Старицу и Ржев из Твери на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
8 500 за всё до 5 чел.
Масонские сады Николая Львова (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
9 часов
Масонские сады Николая Львова (на вашем автомобиле)
Поразительные проекты и биография одного из самых ярких представителей Русского Просвещения
1 сен в 09:00
4 сен в 09:00
10 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    9 мая 2024
    Поездка в Старицу и Ржев из Твери на транспорте туристов
    Нам все очень понравилось. А посещение Мемориала- память на всю жизнь.
  • А
    Анастасия
    4 мая 2024
    Торжок глазами Пушкина: поездка из Твери на вашем авто
    Эта экскурсия покорила нас. Видно, что Галина влюблена в свою профессию! 7 заявленных часов(а по факту больше) пролетели на одном
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    дыхании. Исходя из наших пожеланий, Галина подстраивала маршрут. Очень светлый человек, с которым хочется отправиться ещё и на другие экскурсии. Мы в восторге!

  • А
    Алексей
    26 апреля 2024
    Осташков и остров Столобный за 1 день! (на вашем авто)
    Экскурсия прекрасно организована, проходит на одном дыхании. Узнали очень много интересного. Галина прекрасный экскурсовод, имеющий огромный опыт, знания по истории своего края. Рекомендую!!!
  • Ю
    Юлия
    25 апреля 2024
    Пушкинское кольцо Верхневолжья (на вашем авто)
    Получили огромное удовольствие от удивительной и необычной экскурсии. Спасибо огромное Галине! Благодаря ей мы посетили необыкновенные места, до которых бы
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    сами не добрались, услышали очень интересный рассказ о них. Экскурсия проведена с большой любовью к Тверской земле, которая передалась и нам.

  • И
    Ирина
    25 марта 2024
    Торжок глазами Пушкина: поездка из Твери на вашем авто
    Всё начинается с гида. Галина дружелюбный, милый человек, с которым очень приятно провести день. И, конечно же, она профессионал своего
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    дела. Очень много дала интересной информации, и по Твери, и Пушкину. Великолепный Торжок и Раёк- Знаменское произвели на нас огромное впечатление. Благодарность огромная от преподавателей Магнитогорской консерватории.

  • С
    Светлана
    7 ноября 2023
    Торжок глазами Пушкина: поездка из Твери на вашем авто
    хороший маршрут, замечательный гид, остались довольны
  • А
    Анна
    11 июля 2023
    Поездка в Старицу и Ржев из Твери на транспорте туристов
    Отличная возможность для туристов без своего транспорта комфортно посетить два города за один день. Профессиональный гид Лариса и надежный водитель. Спасибо вам!
  • О
    Ольга
    19 июня 2023
    Поездка в Старицу и Ржев из Твери на транспорте туристов
    Отличная экскурсия. Очень насыщенная. Старица прекрасна, волжские пейзажи выше всяких похвал. Ржев очень впечатлил. Экскурсовод отработала прекрасно, от начала поездки и до конца загружала нас информацией. Теперь надо всё переварить в голове. Водитель хороший, машина комфортабельная.
  • А
    Анна
    9 декабря 2022
    Пушкинское кольцо Верхневолжья (на вашем авто)
    Спасибо экскурсоводу Галине, очаровала профессорско - преподавательский состав, что обычно крайне трудно… Планируем еще…
  • А
    Анатолий
    25 августа 2022
    Автомобильная экскурсия в Старицу и село Красное
    Любовь - прирожденный гид. С редким качеством расположить одновременно и к месту, и к себе. Отсюда такой синергетический эффект, что
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    у вас остается ощущение - вы побывали в гостях у родственников на своей малой Родине. Она рассказывает так, как будто история нескольких столетий - это история ее семьи, И это помогает вашему погружению в материал, воображению себя в окружении персонажей, живших на этой земле сотни лет назад. А то, что вы прочли об этих местах и их героях до экскурсии, оживает как личное переживание. Любовь из той редкой категории гидов, которые создают притягательность места, Поэтому нам хочется снова вернуться на Тверскую землю. Огромная благодарность Любови за яркие впечатления, которые точно останутся в живых воспоминаниях.

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «На весь день»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Торжок глазами Пушкина: поездка из Твери на вашем авто
  2. Пушкинское кольцо Верхневолжья (на вашем авто)
  3. Осташков и остров Столобный за 1 день! (на вашем авто)
  4. Автомобильная экскурсия в Старицу и село Красное
  5. Поездка в Старицу и Ржев из Твери на транспорте туристов
Какие места ещё посмотреть в Твери
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Императорский путевой дворец
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Памятник Михаилу Тверскому
  5. Памятник Афанасию Никитину
  6. Набережная Степана Разина
  7. Городской сад
  8. Спасо-Преображенский собор
  9. Церковь Белая Троица
  10. Свято-Екатерининский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Твери в июне 2024
Сейчас в Твери в категории "На весь день" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 6 800 до 12 500. Туристы уже оставили гидам 57 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Тверь на 1 день, гиды Твери подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Тверь так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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