1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Торжок через века: Пушкинская эпоха и древние храмы
Погрузитесь в эпоху Пушкина с экскурсией в Торжок. Откройте тайны старинных усадеб и храмов
Начало: В Твери, на площади князя Михаила Тверского
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
6 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Пушкинское кольцо Верхневолжья: экскурсия по местам Пушкина в Твери
Погрузитесь в мир истории и культуры, следуя путями Пушкина по живописным уголкам Тверской земли
Начало: У памятника Михаилу Тверскому
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Осташков и остров Столобный: путешествие в сердце Селигера
Погрузитесь в атмосферу старинного Осташкова и посетите знаменитую Нило-Столобенскую пустынь за один день
Начало: У памятника князю Михаилу Тверскому
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Старице и Красному: путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Старицы и села Красное. Узнайте о Свято-Успенском монастыре, редких архитектурных памятниках и тайнах старицких каменоломен
4 сен в 09:00
5 сен в 09:00
12 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Популярное предложение
Поездка в Старицу и Ржев из Твери на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
8 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Масонские сады Николая Львова (на вашем автомобиле)
Поразительные проекты и биография одного из самых ярких представителей Русского Просвещения
1 сен в 09:00
4 сен в 09:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна9 мая 2024Нам все очень понравилось. А посещение Мемориала- память на всю жизнь.
- ААнастасия4 мая 2024Эта экскурсия покорила нас. Видно, что Галина влюблена в свою профессию! 7 заявленных часов(а по факту больше) пролетели на одном
- ААлексей26 апреля 2024Экскурсия прекрасно организована, проходит на одном дыхании. Узнали очень много интересного. Галина прекрасный экскурсовод, имеющий огромный опыт, знания по истории своего края. Рекомендую!!!
- ЮЮлия25 апреля 2024Получили огромное удовольствие от удивительной и необычной экскурсии. Спасибо огромное Галине! Благодаря ей мы посетили необыкновенные места, до которых бы
- ИИрина25 марта 2024Всё начинается с гида. Галина дружелюбный, милый человек, с которым очень приятно провести день. И, конечно же, она профессионал своего
- ССветлана7 ноября 2023хороший маршрут, замечательный гид, остались довольны
- ААнна11 июля 2023Отличная возможность для туристов без своего транспорта комфортно посетить два города за один день. Профессиональный гид Лариса и надежный водитель. Спасибо вам!
- ООльга19 июня 2023Отличная экскурсия. Очень насыщенная. Старица прекрасна, волжские пейзажи выше всяких похвал. Ржев очень впечатлил. Экскурсовод отработала прекрасно, от начала поездки и до конца загружала нас информацией. Теперь надо всё переварить в голове. Водитель хороший, машина комфортабельная.
- ААнна9 декабря 2022Спасибо экскурсоводу Галине, очаровала профессорско - преподавательский состав, что обычно крайне трудно… Планируем еще…
- ААнатолий25 августа 2022Любовь - прирожденный гид. С редким качеством расположить одновременно и к месту, и к себе. Отсюда такой синергетический эффект, что
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «На весь день»
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