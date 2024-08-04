Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Угличе, цены от 4 300 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Красивая прогулка по Волге с личным гидом
На катере
16 отзывов
30 минут
Водная прогулка
В тренде
Индивидуальная экскурсия по Угличу на частном катере
Насладитесь индивидуальной экскурсией по Волге на частном катере в Угличе. Узнайте интересные факты о городе и его истории, наслаждаясь видами и отдыхом
Начало: В парке Победы
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
от 4 300 за всё до 3 чел.
По волжской глади вдоль Углича, или Венеция рядом
На катере
скидка
10%
124 отзыва
30 минут
Водная прогулка
По волжской глади вдоль Углича, или Венеция рядом
Углич особенно прекрасен с воды! Познакомьтесь с историей церквей, кремля и ГЭС, наслаждаясь природой на индивидуальной экскурсии
Начало: В центре города
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
58005 220 за всё до 5 чел.
Этно-поездка в Мартыново «В гости к кацкарям» (на вашем автомобиле)
8 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Этно-поездка в Мартыново «В гости к кацкарям»
Погрузитесь в уникальную культуру кацкарей и откройте для себя тайны Углича на индивидуальной экскурсии
Начало: На Успенской площади
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    4 августа 2024
    По волжской глади вдоль Углича, или Венеция рядом
    Остались очень довольны, великолепный гид Надежда, рассказала много и интересно, красивые виды на город. Комфортный катер, капитан Денис профессионал своего дела. Время пронеслось незаметно. Спасибо!
    Остались очень довольны, великолепный гид Надежда, рассказала много и интересно, красивые виды на город. Комфортный катерОстались очень довольны, великолепный гид Надежда, рассказала много и интересно, красивые виды на город. Комфортный катерОстались очень довольны, великолепный гид Надежда, рассказала много и интересно, красивые виды на город. Комфортный катерОстались очень довольны, великолепный гид Надежда, рассказала много и интересно, красивые виды на город. Комфортный катерОстались очень довольны, великолепный гид Надежда, рассказала много и интересно, красивые виды на город. Комфортный катер
  • Е
    Елена
    28 июля 2024
    По волжской глади вдоль Углича, или Венеция рядом
    Очень понравилась экскурсия «По волжской глади»! Интересные факты, отличная прогулка. Благодаря Надежде посетили чудотворную икону. Всё супер!
  • А
    Анастасия
    27 июля 2024
    По волжской глади вдоль Углича, или Венеция рядом
    Большое спасибо за экскурсию! Были с двумя подростками, которых порой трудно заинтересовать, но даже они получили большое удовольствие. Очень интересно
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    Надежда рассказывает о городе и исторических событиях. Отдельно хочется отметить капитана и аккуратность вождения катера. Экскурсия с воды открывает город и его окрестности совсем с другой стороны.

    Большое спасибо за экскурсию! Были с двумя подростками, которых порой трудно заинтересовать, но даже они получили
  • Н
    Наталья
    12 июля 2024
    Красивая прогулка по Волге с личным гидом
    Спасибо Анастасии и Денису (это наш капитан). Информативно, не занудно, интересно. Вода летом в жаркий день - волшебство. Прокатились с
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    ветерком, услышали и про Кремль, и про ГЭС, и про канал. Любовались прекрасными видами города с воды. Искупались на дальнем пляже. Организация хорошая, все вовремя. Выше всяких похвал!

    Спасибо Анастасии и Денису (это наш капитан). Информативно, не занудно, интересно. Вода летом в жаркий деньСпасибо Анастасии и Денису (это наш капитан). Информативно, не занудно, интересно. Вода летом в жаркий деньСпасибо Анастасии и Денису (это наш капитан). Информативно, не занудно, интересно. Вода летом в жаркий день
  • Т
    Татьяна
    22 июня 2024
    Этно-поездка в Мартыново «В гости к кацкарям» (на вашем автомобиле)
    Мы очень благодарны Анне за интереснейшую экскурсию по Угличу и поездку к кацкарям. Было интересно всем: и взрослым, и детям
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    (даже мой неугомонный 8-летка внимательно слушал и многое из того, что рассказывала Анна, запомнил). Ну а у кацкарей вообще у детей был восторг! Когда ещё бы они покормили гусей, корову, овец и козла), поели бы приготовленные в настоящей русской печке блюда и побывали в деревенской избе!

  • А
    Анастасия
    9 июня 2024
    Красивая прогулка по Волге с личным гидом
    Все очень понравилось!
    Все очень понравилось!Все очень понравилось!Все очень понравилось!Все очень понравилось!Все очень понравилось!Все очень понравилось!Все очень понравилось!
  • Е
    Елена
    16 февраля 2024
    Этно-поездка в Мартыново «В гости к кацкарям» (на вашем автомобиле)
    Отличная экскурсия. Рекомендую Анну как отличного гида. Очень понравилось. И зимой в селе есть своё великолепие.
    Отличная экскурсия. Рекомендую Анну как отличного гида. Очень понравилось. И зимой в селе есть своё великолепиеОтличная экскурсия. Рекомендую Анну как отличного гида. Очень понравилось. И зимой в селе есть своё великолепиеОтличная экскурсия. Рекомендую Анну как отличного гида. Очень понравилось. И зимой в селе есть своё великолепиеОтличная экскурсия. Рекомендую Анну как отличного гида. Очень понравилось. И зимой в селе есть своё великолепиеОтличная экскурсия. Рекомендую Анну как отличного гида. Очень понравилось. И зимой в селе есть своё великолепие
  • К
    Кира
    12 ноября 2023
    Этно-поездка в Мартыново «В гости к кацкарям» (на вашем автомобиле)
    Экскурсия очень понравилась! Анна очень интересный рассказчик! Всегда готова поддержать беседу и ответить на все интересующие вопросы!) Побольше бы таких гидов! Получили массу удовольствия! Рекомендуем) Спасибо!!!
  • Е
    Елена
    21 августа 2023
    Красивая прогулка по Волге с личным гидом
    Прекрасная прогулка для семей с детьми - чтобы заинтересовать городом ненавязчиво и без долгих рассказов обо всех окрестных церквях. Посмотрели
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    на ГЭС с воды, рассмотрели Кремль и храм Димитрия, а потом поехали купаться с ветерком! Чудесно провели время. Но надо учитывать, что удовольствие не из дешевых, если брать несколько часов.

Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Угличе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Красивая прогулка по Волге с личным гидом
  2. По волжской глади вдоль Углича, или Венеция рядом
  3. Этно-поездка в Мартыново «В гости к кацкарям» (на вашем автомобиле)
Какие места ещё посмотреть в Угличе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Угличский Кремль
  2. Самое главное
  3. Спасо-Преображенский собор
  4. Церковь Димитрия на Крови
  5. Кремль
  6. Палаты угличских князей
  7. Успенская площадь
  8. Воскресенский монастырь
  9. Богоявленский монастырь
  10. Угличская ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Угличу в августе 2024
Сейчас в Угличе в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 4 300 до 5 220 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 148 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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