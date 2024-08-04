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(даже мой неугомонный 8-летка внимательно слушал и многое из того, что рассказывала Анна, запомнил). Ну а у кацкарей вообще у детей был восторг! Когда ещё бы они покормили гусей, корову, овец и козла), поели бы приготовленные в настоящей русской печке блюда и побывали в деревенской избе!