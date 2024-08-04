30 минут
Водная прогулка
В трендеИндивидуальная экскурсия по Угличу на частном катере
Насладитесь индивидуальной экскурсией по Волге на частном катере в Угличе. Узнайте интересные факты о городе и его истории, наслаждаясь видами и отдыхом
Начало: В парке Победы
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
от 4 300₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
30 минут
Водная прогулка
По волжской глади вдоль Углича, или Венеция рядом
Углич особенно прекрасен с воды! Познакомьтесь с историей церквей, кремля и ГЭС, наслаждаясь природой на индивидуальной экскурсии
Начало: В центре города
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
58005 220₽ за всё до 5 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Этно-поездка в Мартыново «В гости к кацкарям»
Погрузитесь в уникальную культуру кацкарей и откройте для себя тайны Углича на индивидуальной экскурсии
Начало: На Успенской площади
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина4 августа 2024Остались очень довольны, великолепный гид Надежда, рассказала много и интересно, красивые виды на город. Комфортный катер, капитан Денис профессионал своего дела. Время пронеслось незаметно. Спасибо!
- ЕЕлена28 июля 2024Очень понравилась экскурсия «По волжской глади»! Интересные факты, отличная прогулка. Благодаря Надежде посетили чудотворную икону. Всё супер!
- ААнастасия27 июля 2024Большое спасибо за экскурсию! Были с двумя подростками, которых порой трудно заинтересовать, но даже они получили большое удовольствие. Очень интересно
- ННаталья12 июля 2024Спасибо Анастасии и Денису (это наш капитан). Информативно, не занудно, интересно. Вода летом в жаркий день - волшебство. Прокатились с
- ТТатьяна22 июня 2024Мы очень благодарны Анне за интереснейшую экскурсию по Угличу и поездку к кацкарям. Было интересно всем: и взрослым, и детям
- ААнастасия9 июня 2024Все очень понравилось!
- ЕЕлена16 февраля 2024Отличная экскурсия. Рекомендую Анну как отличного гида. Очень понравилось. И зимой в селе есть своё великолепие.
- ККира12 ноября 2023Экскурсия очень понравилась! Анна очень интересный рассказчик! Всегда готова поддержать беседу и ответить на все интересующие вопросы!) Побольше бы таких гидов! Получили массу удовольствия! Рекомендуем) Спасибо!!!
- ЕЕлена21 августа 2023Прекрасная прогулка для семей с детьми - чтобы заинтересовать городом ненавязчиво и без долгих рассказов обо всех окрестных церквях. Посмотрели
Ответы на вопросы от путешественников по Угличу в категории «Нескучные экскурсии»
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