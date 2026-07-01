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Музыкально-гастрономическое знакомство с Владикавказом
Прогуляйтесь по историческим улицам Владикавказа, насладитесь архитектурой и завершите день зажигательной шоу-программой с осетинским застольем
Начало: В центре города
3 июл в 16:00
9 июл в 16:00
3000 ₽ за человека
Билеты
Аланский вечер: этническое шоу с ужином и дегустацией
Познакомиться с осетинскими традициями, кухней, музыкой и танцами во Владикавказе
Начало: В ресторане «Старый замок»
«Аланские танцы и традиционная музыка»
Сегодня в 18:30
3 июл в 19:30
2600 ₽ за билет
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Музыкальные теплоходы»
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