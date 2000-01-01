Салачик - первая столица Крымского ханства (Зинджерли медресе, дюрбе Хаджи- Гирея, раскопки городской бани)
" долина трех религий" - Марьям-Дере
Успенский монастырь
кладбище Газы -Мансур
пещерный город Чуфут-Кале
Иософатова долина.
Что увидим и где побываем:
Согласно традициям татарского дома- знакомство с Бахчисараем мы начнем с чашечки ароматного кофе, затем познакомимся с главной резиденцией крымских ханов – Бахчисарайским дворцом, с бытом и культурой его обитателей. Узнаем где сердце дворца, как жили жены гарема, увидим знаменитый и такой не привычный для европейца сельсебиль - знаменитый « Фонтан ⛲ слез». Узнаем как строили татары свои жилища и как изготавливали черепицу.
В Салачике предстоит знакомство с уникальным ландшафтом, красоту и достоинство которого оценили наши предки, а также прикоснемся к самым древним мусульманским постройкам на территории Крыма: Зинжирли-медресе, дюрбе Хаджи–Гирея, побываем на раскопках средневековой городской бани и узнаем как она устроена.
Перед подъемом предусмотрен обед /доп. расходы в стоимость не включены/
Подъем в долину Марьям–Дере – священную долину трех религий – начнется с посещения Успенского монастыря и самого древнего храма, вырубленного прямо в скале, далее путь пройдет через священное мусульманское кладбище Газы-Мансур по древней дороге в крепость «Чуфут-Кале», где ждут необыкновенной красоты виды, пещеры и знакомство с культурой и историей 📖 караимов- последних жителей «Воздушной крепости». В заключении посетим священную для караимов дубовую рощу –Балта Теймез и побываем в Иософатовой долине – долине мертвых.
Внимание! Экскурсию ⛳ можно заказать из разных городов Южного побережья (Алушты, Ялты и окрестностей). О стоимости трасфера уточняйте дополнительно у гида.
Что входит
Услуги гида.
Что не входит
Транспорт гида оплачивается дополнительно -10000 руб
входные билеты (Бахчисарайский дворец -350 руб/взр., Салачик -300 руб. /взр., Чуфут-Кале -250 руб. /взр. (льготным категориям -студенты, пенсионеры и т. д. - скидки при наличии документов) стоянка авто (если личный транспорт) -300 руб. обед.
Начало
🚩 По договоренности
Место завершения
🏁 по договоренности
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.