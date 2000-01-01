Что увидим и где побываем:

Согласно традициям татарского дома- знакомство с Бахчисараем мы начнем с чашечки ароматного кофе, затем познакомимся с главной резиденцией крымских ханов – Бахчисарайским дворцом, с бытом и культурой его обитателей. Узнаем где сердце дворца, как жили жены гарема, увидим знаменитый и такой не привычный для европейца сельсебиль - знаменитый « Фонтан ⛲ слез». Узнаем как строили татары свои жилища и как изготавливали черепицу.

В Салачике предстоит знакомство с уникальным ландшафтом, красоту и достоинство которого оценили наши предки, а также прикоснемся к самым древним мусульманским постройкам на территории Крыма: Зинжирли-медресе, дюрбе Хаджи–Гирея, побываем на раскопках средневековой городской бани и узнаем как она устроена.

Перед подъемом предусмотрен обед /доп. расходы в стоимость не включены/

Подъем в долину Марьям–Дере – священную долину трех религий – начнется с посещения Успенского монастыря и самого древнего храма, вырубленного прямо в скале, далее путь пройдет через священное мусульманское кладбище Газы-Мансур по древней дороге в крепость «Чуфут-Кале», где ждут необыкновенной красоты виды, пещеры и знакомство с культурой и историей 📖 караимов- последних жителей «Воздушной крепости». В заключении посетим священную для караимов дубовую рощу –Балта Теймез и побываем в Иософатовой долине – долине мертвых.

Внимание! Экскурсию ⛳ можно заказать из разных городов Южного побережья (Алушты, Ялты и окрестностей). О стоимости трасфера уточняйте дополнительно у гида.