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Бахчисарай — экзотика крымского Востока

5
7 отзывов
Юлия Д.
Юлия Д. – Гид из Ялты
Добро пожаловать в столицу Крымского ханства! На протяжении двух веков Бахчисарай сохранял статус столицы ⭐️ ханства.

Сейчас это провинциальный город 🏙️.

Но в нем все еще сохранилась красота ханских дворцов.

Здесь до сих пор можно прочувствовать то, каким был Крым несколько веков назад.

Я вам покажу Ханский дворец, первую столицу ханства и святые места полуострова.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 6 300 ₽ за экскурсию

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Бахчисарай — экзотика крымского Востока
Бахчисарай — экзотика крымского Востока

Что вы увидите

  • Бахчисарайский дворец
  • Салачик - первая столица Крымского ханства (Зинджерли медресе, дюрбе Хаджи- Гирея, раскопки городской бани)
  • " долина трех религий" - Марьям-Дере
  • Успенский монастырь
  • кладбище Газы -Мансур
  • пещерный город Чуфут-Кале
  • Иософатова долина.

Что увидим и где побываем:

  • Согласно традициям татарского дома- знакомство с Бахчисараем мы начнем с чашечки ароматного кофе, затем познакомимся с главной резиденцией крымских ханов – Бахчисарайским дворцом, с бытом и культурой его обитателей. Узнаем где сердце дворца, как жили жены гарема, увидим знаменитый и такой не привычный для европейца сельсебиль - знаменитый « Фонтан ⛲ слез». Узнаем как строили татары свои жилища и как изготавливали черепицу.
  • В Салачике предстоит знакомство с уникальным ландшафтом, красоту и достоинство которого оценили наши предки, а также прикоснемся к самым древним мусульманским постройкам на территории Крыма: Зинжирли-медресе, дюрбе Хаджи–Гирея, побываем на раскопках средневековой городской бани и узнаем как она устроена.
Перед подъемом предусмотрен обед /доп. расходы в стоимость не включены/
Подъем в долину Марьям–Дере – священную долину трех религий – начнется с посещения Успенского монастыря и самого древнего храма, вырубленного прямо в скале, далее путь пройдет через священное мусульманское кладбище Газы-Мансур по древней дороге в крепость «Чуфут-Кале», где ждут необыкновенной красоты виды, пещеры и знакомство с культурой и историей 📖 караимов- последних жителей «Воздушной крепости». В заключении посетим священную для караимов дубовую рощу –Балта Теймез и побываем в Иософатовой долине – долине мертвых.
Внимание! Экскурсию ⛳ можно заказать из разных городов Южного побережья (Алушты, Ялты и окрестностей). О стоимости трасфера уточняйте дополнительно у гида.
Что входит
  • Услуги гида.
Что не входит
  • Транспорт гида оплачивается дополнительно -10000 руб
  • входные билеты (Бахчисарайский дворец -350 руб/взр., Салачик -300 руб. /взр., Чуфут-Кале -250 руб. /взр. (льготным категориям -студенты, пенсионеры и т. д. - скидки при наличии документов) стоянка авто (если личный транспорт) -300 руб. обед.
Начало
🚩 По договоренности
Место завершения
🏁 по договоренности
Бахчисарай — экзотика крымского Востока
Бахчисарай — экзотика крымского Востока
Бахчисарай — экзотика крымского Востока
Бахчисарай — экзотика крымского Востока
Бахчисарай — экзотика крымского Востока

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Юлия Д.
Юлия Д.
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7 отзывов оставили туристы

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