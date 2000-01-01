Иван проводит ещё 1 экскурсию

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Горы, вода и сыр!

Удивиться необычной природе, полюбоваться водопадом Джур-Джур и оценить сыры Крыма — поездка из Ялты

Иван
Иван – Гид из Ялты
Крым — это впечатляющее разнообразие, в чем вы убедитесь во время нашего большого путешествия.

Вы не только полюбуетесь живописными видами, но и попробуете Крым на вкус, ведь мы начнем и закончим сыром :) Сфотографируем причудливые скалы у моря 🌊 и столбы горы ⛰️ Демерджи, послушаем шум водопада и поговорим об особенностях этого края.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 12 999 ₽ за экскурсию

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Горы, вода и сыр!
Горы, вода и сыр!

Что вас ожидает

Сырные скалы и храм-маяк на берегу моря
Только недавно они стали привлекать внимание путешественников, а ведь это место в поселке Малореченское без преувеличения уникальное. Вы рассмотрите фактурные скалы, напоминающие дырявый сыр — такими их сделали волны и ветер. Отличные фото обеспечены! Рядом стоит изящный храм Николая Чудотворца, самый высокий в Крыму. С его смотровой площадки насладимся морскими пейзажами и по желанию зайдем внутрь.

Водопад Джур-Джур и гора Демерджи: красота и тайна
Добраться до водопада можно на внедорожнике (за доплату) или пешком — 1 км по пыльной дороге, зато потом по тропе через зеленый буковый лес 🌳, где часто снимали советские сказки. И затем вас ждет Джур-Джур, полноводный даже жарким летом. Если захотите, также искупаетесь в каскадах горной реки.

Путешествие продолжится к подножию горы ⛰️ Демерджи с россыпью оригинальных каменных фигур на склонах. На прогулке 👣 около скального массива вы узнаете, как образовались каменные изваяния и что общего у Демерджи с горой Монсеррат недалеко от Барселоны.

Дегустация на горной сыроварне
Финал путешествия будет вкусным: на сыроварне с видом на долину города Алушта вы попробуете 6-7 видов крымских сыров. Здесь же вам предложат замечательное красное вино 🍷 из винограда, выращенного на западе полуострова.

Организационные детали

Удобная спортивная обувь и головные уборы — лучшие друзья этой экскурсии 🧭

Транспорт

  • Экскурсия ⛳ проводится на комфортном транспорте: легковом автомобиле 🚘 Volkswagen Jetta или минивэне Ford Tourneo Custom
  • Если вы на своем автомобиле 🚘, то экскурсия ⛳ будет стоить 6500 руб.

Дополнительные расходы

  • Дегустация в горной сыроварне: сыры — 700 руб. с человека, сыры и вино 🍷 — 1200руб. с человека
  • Аренда внедорожника к водопаду (по желанию; пешком также дойти возможно) — 2000 руб. (до 5 человек)
Горы, вода и сыр!
Горы, вода и сыр!
Горы, вода и сыр!
Горы, вода и сыр!
Горы, вода и сыр!
Горы, вода и сыр!
Горы, вода и сыр!
Горы, вода и сыр!
Горы, вода и сыр!
Горы, вода и сыр!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Иван
Иван
Здравствуйте, друзья! Спасибо за ваш интерес. Меня зовут Иван, я аттестованный экскурсовод и гид-переводчик, стаж — с 2002 года. Провожу экскурсии по Крыму на собственном комфортабельном транспорте — микроавтобусе Ford Tourneo и легковом Volkswagen Jetta. Обращайтесь — будет интересно!
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Иван проводит ещё 1 экскурсию

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