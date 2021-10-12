Что вас ожидает

Непарадная Ялта

В Ялте за каждым углом таятся все новые и новые чудеса, которыми я хочу поделиться с вами. Вы услышите легенды дворца графа Мордвинова и усадьбы Уч-Чам, принадлежавшей зловещей княгине Барятинской. Рассмотрите здание гестапо на улице Свердлова и узнаете о страданиях Семена Надсона, породивших Серебряный век русской поэзии.

Городские тайны

Вы посетите Мемориальное кладбище, оцените «православную готику» храма Святого Иоанна Златоуста и раскроете его особую роль в истории Ялты. А еще я расскажу о предназначении часовни Святителя Николая Мирликийского, темных грезах Леси Украинки и пожарах в театре им. Чехова. Апофеозом экскурсии станет концерт органной музыки в Ялтинском костеле.

Организационные детали

Дополнительные расходы: благотворительный взнос за концерт органной музыки (по желанию).