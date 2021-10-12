Инсайдер-тур по таинственным улицам и бульварам города с посещением концерта органной музыки

4.9
12 отзывов
Ялта — место, залитое солнечным светом.

Но чем ярче свет, тем более густые тени он отбрасывает.

Приглашаю исследовать скрытую, «затененную» сторону города — загадочную и пронзительно красивую.

Вы погрузитесь в легенды дворцов и особняков, узнаете о театральных пожарах и увидите здание гестапо.

А еще побываете на Мемориальном кладбище и послушаете органную музыку в костеле.
Готическая Ялта
Готическая Ялта
Готическая Ялта
Готическая Ялта
Готическая Ялта
Готическая Ялта
Готическая Ялта
Готическая Ялта
Готическая Ялта

Что вас ожидает

Непарадная Ялта

В Ялте за каждым углом таятся все новые и новые чудеса, которыми я хочу поделиться с вами. Вы услышите легенды дворца графа Мордвинова и усадьбы Уч-Чам, принадлежавшей зловещей княгине Барятинской. Рассмотрите здание гестапо на улице Свердлова и узнаете о страданиях Семена Надсона, породивших Серебряный век русской поэзии.

Городские тайны

Вы посетите Мемориальное кладбище, оцените «православную готику» храма Святого Иоанна Златоуста и раскроете его особую роль в истории Ялты. А еще я расскажу о предназначении часовни Святителя Николая Мирликийского, темных грезах Леси Украинки и пожарах в театре им. Чехова. Апофеозом экскурсии станет концерт органной музыки в Ялтинском костеле.

Организационные детали

Дополнительные расходы: благотворительный взнос за концерт органной музыки (по желанию).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе санатория Министерства обороны
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Анатолий
Анатолий
Здравствуйте. Меня зовут Анатолий, я кандидат наук в области социологии. Давно интересуюсь психогеографией: постижением души места через свободный дрейф в городском пространстве. А живу я в Ялте — и безнадежно в нее влюблен. С радостью поделюсь ее тайными местами!
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12 реальных отзывов от туристов

А
12 окт 2021
Очень познавательная экскурсия с посещением нетуристических уголков города, завершающая прекрасным концертом органной музыки! Огромное спасибо Анатолию за возможность увидеть Ялту с новой стороны!
Н
11 окт 2021
При выборе экскурсии прежде всего руководствовался необычной темой названия. Были сомнения, что экскурсия будет интересна! В итоге 3 часа интересной лекции и необычных мест Ялты! Невзрачные, откровенно непричесанные места Ялты оказались намного интереснее ее популярных туристических мест. Рекомендую экскурсию всем любознательным туристам!
Н
7 окт 2021
Экскурсия понравилась, кто любит заброшенные дворцы, здания со своей историей, легендами, мифами и не любит туристических полных народу троп….. то вам сюда. Гид Анатолий - молодой человек, знающий свое дело, хорошо рассказывает, интересно, на все вопросы найдет ответ.
Татьяна
29 сен 2021
Отличная прогулка для тех, кто любит неочевидные места, заброшки и красивые виды. Очень приятный органный концерт в костеле в конце.
Т
20 сен 2021
Были на экскурсии 13 сентября, очень понравилось! Прекрасная экскурсия - отличный маршрут по необычным местам, много информации, и исторической, и о современной жизни, гид Анатолий великолепный рассказчик! 3 часа на одном дыхании, а после - концерт органной музыки в католическом храме, что может быть лучше на отдыхе? Очень рекомендую!
И
20 сен 2021
Экскурсия интересная, побольше бы объектов для показа, даже не обязательно готических. Гид очень интересно и содержательно провел экскурсию. Большое спасибо!
Ольга
17 сен 2021
В какой-то момент до экскурсии, я уже хотела отказаться от неё, но все-таки собрались и пошли, и… Не Пожалела! Отличная экскурсия! Отличный гид! Все интеллигентно, с разумным юмором, маршрут достаточно протяженный, но прошли на одном дыхании. Спасибо гиду Анатолию за запоминающийся день.
М
16 сен 2021
Нетрадиционный (в хорошем смысле слова) взгляд на Ялту - осень познавательно и интересно. Спасибо Анатолию!
О
25 авг 2021
Ходили с сыном, очень понравилось. Были в совершено нетуристической Ялте большую часть времени. Кто любит прогулки, рассказы и нотки авантюризма) окончание экскурсии - органный концерт.
Е
16 авг 2021
Экскурсия очень интересная и информативная, Анатолий очень интересно рассказывает. Необычная для южного города тематика, но на сто процентов соответствует описанию. Отличный выбор для любителей нестандартной подачи истории города.
К
6 авг 2021
Очень хорошая экскурсия, однозначно рекомендуем!
А
12 июня 2021
Очень понравилась экскурсия с Анатолием. Было интересно посмотреть и послушать истории, связанные с памятниками прошедших времён! Прогулки по тихим не туристическим улочкам Ялты оставили приятные впечатления! Анатолий смог увлечь историей города, настоящий мастер своего дела! И замечательным завершением вечера стал органный концерт в готическом католическом храме! Однозначно советую данную экскурсию!

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