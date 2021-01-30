2 отзыва оставили туристы

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Храм Солнца: трекинг к месту силы

Исследовать одну из красивейших локаций горного Крыма и встретить закат на вершине Ильяс-Кая

5
2 отзыва
Илья
Илья – Гид из Ялты
Наш путь лежит к Храму Солнца — мистическому месту, окруженному легендами, горными ⛰️ вершинами и пейзажами Байдарской долины.

Приготовьтесь пополнить коллекцию любимых панорам Крыма, встретить закат на вершине Ильяс-Кая и прикоснуться к камням природного феномена, чтобы попросить совета и зарядиться энергией.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • В горы
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • От 4 000 ₽ за экскурсию

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Храм Солнца: трекинг к месту силы
Храм Солнца: трекинг к месту силы

Что вас ожидает

Трекинг сквозь Байдарские ворота
Мы отправимся в путь по старой севастопольской трассе 19 века, минуем Байдарские ворота и по лесной тропинке начнем восхождение на гору Челеби. Во времена царской России здесь добывали исландский шпат — я расскажу о свойствах минерала, который нередко используется в оптических приборах. По дороге вам откроются впечатляющие панорамы южного побережья Крыма и легендарной Байдарской долины.

Закат у Храма Солнца
По плато и через видовые площадки мы пойдем дальше, к Храму Солнца, который выстроен в форме круга и имеет несколько названий, одно из которых — Чертовы Пальцы. Особенно захватывающий вид на крымское место силы откроется с горы ⛰️ Ильяс-Кая. Здесь или на вершине Деликли-Бурун мы встретим красочный закат, проводив солнце ☀️ за мыс Айя. А еще вы увидите железную тропу, крымскую виа-феррата, которую предпочитают любители экстрима.

Секреты места силы
Храм Солнца стал местом паломничества путешественников не только благодаря великолепным горным ⛰️ панорамам. Придя сюда с позитивным настроем и чистым сердцем, вы получите ответы на интересующие вопросы и почти осязаемый прилив сил. От себя отмечу, что испытываю особенную легкость во время подъема к Храму и горе Ильи. Мы рассмотрим главный камень-сердцевину, где оставляют подношения и дары путешественники, и круг Солнца: говорят это место способно обновить человека, очистить его энергетику и исполнить желания. Правда ли это? Кто знает, но я уверен, что каждому стоит пройти такой обряд.

Организационные детали

  • Протяженность пешеходного маршрута 13 км. К месту старта участники добираются самостоятельно.
  • С собой необходимо взять пару перекусов и 1. 5 литра воды на человека
  • В дождь или плохую погоду проведение экскурсии 🧭 небезопасно, поэтому она по согласованию переносится или отменяется
  • Если проход на гору Ильяс-Кая окажется перекрыт из-за военных учений, мы встретим закат на Деликли-Бурун
Начало и место завершения
🚩 на остановке трассы Ялта-Севастополь
Храм Солнца: трекинг к месту силы
Храм Солнца: трекинг к месту силы
Храм Солнца: трекинг к месту силы
Храм Солнца: трекинг к месту силы
Храм Солнца: трекинг к месту силы
Храм Солнца: трекинг к месту силы
Храм Солнца: трекинг к месту силы
Храм Солнца: трекинг к месту силы
Храм Солнца: трекинг к месту силы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Илья
Илья
Экскурсии для вас проведет гид-фотограф Илья, путешественник с богатым опытом пеших походов по горному Крыму. С 2017 года профессионально занимаюсь походами и экскурсиями по горам Крыма.
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2 отзыва оставили туристы

30 янв 2021
Были на экскурсии 24 января. Отличная получилась прогулка. С погодой повезло. Илья - очень профессиональный и внимательный гид. Много интересного рассказал о треккинге в Крыму, дал ценные советы, напоил вкусным чаем. Шли в нормальном темпе, не торопясь. Тропа местами сложная, но вполне проходимая. Виды изумительные. Очень рекомендую.
16 дек 2020
-- Свой отпуск в декабре я решила провести на южном побережье Крыма. Хотела изучить, посмотреть и понять этот край. И вселенная мне помогла! Здесь я встретила удивительного человека, профессионала своего дела, опытного гида, проводника Илью! Илья на этапе подготовки разработал нам маршрут, согласно физическим особенностям и возможностям. И вот мы уже идём к Храму Солнца! В походе Илья помогает увидеть и услышать эту красоту, почувствовать всей душой, даже попробовать !! ( чай с крымскими травами, приготовленный Ильей, придавал сил подниматься выше и выше - и вот мы уже на Ильяс -Кая), а дальше Храм Солнца, и задуманные мечты, которые обязательно будут сбываться! Кроме того Илья талантливейший фотограф, с его фотографиями переживаешь эмоции восторга и любви к Крыму вновь и вновь. Илья не просто проводник, гид- он в первую очередь «проводник» тепла и любви к Крыму! Илья, спасибо тебе за незабываемый трекинг. Моя рекомендация для путешественников-хотите полюбить Крым-посмотрите на него с Ильей!!

Илья проводит ещё 4 экскурсии

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