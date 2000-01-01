Что вас ожидает:Наш маршрут проходит по хребту Иограф и Узенбашской тропе. По Иографу в древние времена была проложена добротная дорога, связывавшая Южный берег Крыма с северными предгорьями, в первую очередь селами Кучук-Узеньбаш и Биюк-Узеньбаш, отсюда и её название — Узеньбашская. По этой тропе когда-то ходили и прихожане небольшого храма, находившегося в пещере под уступом скалы на самой кромке плато.

Итак, по хребту Иограф проложена старинная дорога, называемая Узеньбашской. Она имеет ряд крутых поворотов и серпантинов, часть её отрезков вырублены в скальном грунте, опасные места на крутых склонах укреплены мощными стенами-крепидами, а ширина полотна зачастую позволило бы проехать легковому автомобилю.

Поднимаемся на ялтинскую яйлу, и пройдемся вдоль кромки, с красивейшим панорамным видом на весь амфитеатр гор ⛰️. Ялтинская Яйла невероятно красива в любое время года, мы пройдем только часть. Доходим до спуска по Ставрикайской тропе. Он достаточно крутой, но спуститься все таки можно, со всех сторон открываются невероятные виды на скалы.

Посещаем гору Ставри-Кая, и спускаемся вниз по Боткинской тропе, посещая по пути водопады реки Яузлар. Ставри-Кая мощный, похожий на башню утёс, скала с крутыми обрывами на север, восток и юг. Вершина слегка округлена. Расположена в 2 км от западной окраины Ялты. Высота 663 м. Название имеет смешанное греко-тюркское происхождение: ставрос — «крест» в переводе с греческого (он некогда стоял и сейчас восстановлен на этой скале), кая — «скала» в переводе с крымкотатарского.

Что взять с собой, снаряжение:• Рюкзак не менее 15 л и более. В зависимости от ваших потребностей;