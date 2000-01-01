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Хребет Иограф, пещера Иограф, Ялтинская Яйла

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1 отзыв
Анна Ц.
Анна Ц. – Гид из Ялты
Мы поднимемся на красивейшую гору Большой Ялты Хребет Иограф, пройдемся по Ялтинскому плато и спустимся по Ставрикайской тропе с невероятно красивыми 🤩 видами.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 500 ₽ за человека

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Хребет Иограф, пещера Иограф, Ялтинская Яйла
Хребет Иограф, пещера Иограф, Ялтинская Яйла

Что вы увидите

  • Хребет Иограф
  • Узенбашская тропа
  • Ялтинская Яйла
  • Ставри-Кая
Что вас ожидает:Наш маршрут проходит по хребту Иограф и Узенбашской тропе. По Иографу в древние времена была проложена добротная дорога, связывавшая Южный берег Крыма с северными предгорьями, в первую очередь селами Кучук-Узеньбаш и Биюк-Узеньбаш, отсюда и её название — Узеньбашская. По этой тропе когда-то ходили и прихожане небольшого храма, находившегося в пещере под уступом скалы на самой кромке плато.
Итак, по хребту Иограф проложена старинная дорога, называемая Узеньбашской. Она имеет ряд крутых поворотов и серпантинов, часть её отрезков вырублены в скальном грунте, опасные места на крутых склонах укреплены мощными стенами-крепидами, а ширина полотна зачастую позволило бы проехать легковому автомобилю.
Поднимаемся на ялтинскую яйлу, и пройдемся вдоль кромки, с красивейшим панорамным видом на весь амфитеатр гор ⛰️. Ялтинская Яйла невероятно красива в любое время года, мы пройдем только часть. Доходим до спуска по Ставрикайской тропе. Он достаточно крутой, но спуститься все таки можно, со всех сторон открываются невероятные виды на скалы.
Посещаем гору Ставри-Кая, и спускаемся вниз по Боткинской тропе, посещая по пути водопады реки Яузлар. Ставри-Кая мощный, похожий на башню утёс, скала с крутыми обрывами на север, восток и юг. Вершина слегка округлена. Расположена в 2 км от западной окраины Ялты. Высота 663 м. Название имеет смешанное греко-тюркское происхождение: ставрос — «крест» в переводе с греческого (он некогда стоял и сейчас восстановлен на этой скале), кая — «скала» в переводе с крымкотатарского.
Что взять с собой, снаряжение:• Рюкзак не менее 15 л и более. В зависимости от ваших потребностей;
  • Ваши личные лекарства;
  • Ложка, кружка, миска;
  • Источник зарядки телефона, если есть и если нужен (Powerbank) и кабели;
  • Обязательно налобный фонарик и комплект батареек;
  • Лёгкие перчатки, и головной убор (по погоде);
  • Солнцезащитные очки и крем, если вам это нужно;
  • Термос или литровая ёмкость с водой по вашему усмотрению;
  • Одежда по сезону и хорошая обувь для пересеченной местности. Вечером температура может опуститься до 5℃;
  • Полноценный перекус на обед. На ваше усмотрение;
  • Средство от клещей, комаров и др. ;
  • Термос или литровая ёмкость с водой по вашему усмотрению. Важная информация:• Рекомендован для подготовленных туристов;
  • Протяженность 16 км. Сложность выше среднего
Что входит
  • Работа инструктора
  • Посещение видовых площадок на маршруте
  • Посещение водопада реки Яузлар.
Что не входит
  • Автобус в Ялту (летом 300 руб. )
  • Обед
  • Фото и видеосъемка.
Начало и место завершения
🚩 ул. Московская, 8, Ялта
Хребет Иограф, пещера Иограф, Ялтинская Яйла
Хребет Иограф, пещера Иограф, Ялтинская Яйла
Хребет Иограф, пещера Иограф, Ялтинская Яйла
Хребет Иограф, пещера Иограф, Ялтинская Яйла

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Анна Ц.
Анна Ц.
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