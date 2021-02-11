1 отзыв оставили туристы

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Пешая экскурсия на гору Ай-Петри

Подняться на самую известную высоту Крыма, а по пути исследовать местные красоты

5
1 отзыв
Илья
Илья – Гид из Ялты
Ай-Петри покорит ваше сердце, как и многие другие: с ее вершины вам откроются панорамы моря 🌊 и Ялты, с запада — вид на гору Кошка, а с востока — мистический Аю-Даг.

Живописным маршрутом, через ущелья и смотровые, я выведу вас к водопаду Учан-Су и расскажу о необычных скалах Таракташа.

А еще сделаю снимки нашего путешествия!
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • В горы
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • От 5 000 ₽ за экскурсию

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Пешая экскурсия на гору Ай-Петри
Пешая экскурсия на гору Ай-Петри

Что вас ожидает

Самый красочный маршрут
Именно пешая прогулка 👣 позволит увидеть всю красоту Крымских гор! На пути нам встретятся любопытные ущелья, водопад Учан-Су и смотровые площадки, где вы сделаете панорамные фотографии 📸. Пройдем и мимо столетнего водозабора, заберемся на гору Шишко и увидим фантастические скалы Таракташского гребня. И, наконец, подойдем к главной цели путешествия — горе Ай-Петри.

Высота 1234 метра
Уже на вершине горы ⛰️, помимо захватывающих видов, вас ждут не менее захватывающие дух развлечения: при желании можно проверить себя и пройти по подвесным мосткам. Либо же с ветерком прокатиться на зиплайне вниз, к канатной станции. А после, вдоволь насладившись пейзажами с горы ⛰️, мы начнем спуск с горы ⛰️ к трассе — он займет не более двух часов.

Кому подойдет экскурсия ⛳

Подготовленным туристам: есть длительные и крутые подъемы и спуски, общая длина маршрута — 20 км.

Организационные детали

  • Трансфер к началу маршрута не предусмотрен — мы добираемся общественным транспортом
  • Дополнительно оплачивается посещение Ялтинского горно-лесного заповедника (150 руб. с человека + за гида)
  • По желанию отдельно оплачивается прогулка 👣 по мостикам (500 рублей) или канатная дорога вниз (400 рублей)
  • После экскурсии 🧭 я вышлю вам около 20-30 общих фотографий без обработки
  • Обратите внимание: летом, в засушливое время, поток водопада Учан-Су сильно уменьшается
  • В дождь или плохую погоду проведение экскурсии 🧭 небезопасно, поэтому она по согласованию переносится или отменяется
Начало и место завершения
🚩 в Ялте
Пешая экскурсия на гору Ай-Петри
Пешая экскурсия на гору Ай-Петри
Пешая экскурсия на гору Ай-Петри
Пешая экскурсия на гору Ай-Петри
Пешая экскурсия на гору Ай-Петри
Пешая экскурсия на гору Ай-Петри
Пешая экскурсия на гору Ай-Петри
Пешая экскурсия на гору Ай-Петри
Пешая экскурсия на гору Ай-Петри
Пешая экскурсия на гору Ай-Петри

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Илья
Илья
Экскурсии для вас проведет гид-фотограф Илья, путешественник с богатым опытом пеших походов по горному Крыму. С 2017 года профессионально занимаюсь походами и экскурсиями по горам Крыма.
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1 отзыв оставили туристы

11 фев 2021
Потрясающая экскурсия была, виды просто шикарные. Одному без проводника было бы сложно конечно, тропа на вершине совершенно не протоптана. Илье огромное спасибо за интересную беседу о Крыме, горах, тропах... за вкусный горячий травяной чай, который был очень актуален когда забирались на Ай Петри)Обязательно еще раз обращусь к Илье когда соберусь отправиться в поход в горы!

Илья проводит ещё 4 экскурсии

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