1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Самый красочный маршрут

Именно пешая прогулка 👣 позволит увидеть всю красоту Крымских гор! На пути нам встретятся любопытные ущелья, водопад Учан-Су и смотровые площадки, где вы сделаете панорамные фотографии 📸. Пройдем и мимо столетнего водозабора, заберемся на гору Шишко и увидим фантастические скалы Таракташского гребня. И, наконец, подойдем к главной цели путешествия — горе Ай-Петри.

Высота 1234 метра

Уже на вершине горы ⛰️, помимо захватывающих видов, вас ждут не менее захватывающие дух развлечения: при желании можно проверить себя и пройти по подвесным мосткам. Либо же с ветерком прокатиться на зиплайне вниз, к канатной станции. А после, вдоволь насладившись пейзажами с горы ⛰️, мы начнем спуск с горы ⛰️ к трассе — он займет не более двух часов.

Кому подойдет экскурсия ⛳

Подготовленным туристам: есть длительные и крутые подъемы и спуски, общая длина маршрута — 20 км.

Организационные детали