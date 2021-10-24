По следам легенд — Демерджи и Долина привидений

Покорить вершину Аленга, впечатлиться потрясающими видами и получить яркие фото

5
1 отзыв
Приготовьтесь исследовать, пожалуй, самые живописные и таинственные горы Крыма — без толпы туристов, как на Ай-Петри.

Мы пройдем через Долину привидений, Солнечную поляну и скалы-близнецы, выйдем на Демерджи-яйлу и, если повезет, встретим пасущихся лошадей.

С вершины Аленга и со смотровых южной Демерджи полюбуемся горными массивами и Алуштинской долиной.

А попутно я расскажу, какие легенды и события окружают эти места.
По следам легенд — Демерджи и Долина привидений
По следам легенд — Демерджи и Долина привидений
По следам легенд — Демерджи и Долина привидений
По следам легенд — Демерджи и Долина привидений
По следам легенд — Демерджи и Долина привидений
По следам легенд — Демерджи и Долина привидений
По следам легенд — Демерджи и Долина привидений
По следам легенд — Демерджи и Долина привидений
По следам легенд — Демерджи и Долина привидений
По следам легенд — Демерджи и Долина привидений
По следам легенд — Демерджи и Долина привидений
По следам легенд — Демерджи и Долина привидений
По следам легенд — Демерджи и Долина привидений
По следам легенд — Демерджи и Долина привидений
По следам легенд — Демерджи и Долина привидений

Что вас ожидает

Поход в горы

Каков будет наш маршрут? Через Долину приведений мы поднимемся к Солнечной поляне — забавно, что в ночное время ее же называют «Лунной». Здесь часто пасутся кони: если хотите, возьмите с собой яблоки и покормите их. Далее через скалу Екатерины или же напрямик, по тропинке через скальник Чомачай, выйдем к горе Аленга и покорим ее вершину. Здесь, на склонах южной Демерджи, открываются виды, от которых захватывает дух.

Легенды Крымских гор

Мы поговорим о природе и истории этого края, о том, какие дары Демереджи стоит включить в «Гастрономическую карту Крыма». Вы также услышите легенды этого места: тут и мистика в Долине Привидений, и сюжет о скале Екатерины, и легенда про Ивана да Марью, и история о кузнеце, ковавшем на горе мечи для вражеской армии. А раз так много легенд — значит, действительно есть на что посмотреть.

📸 С радостью сделаю ваши качественные фотографии на фоне крымских красот. Девушкам можно взять с собой красочные наряды.

Кому подойдет экскурсия

Маршрут рассчитан на подготовленных туристов, подъем через Долину привидений непростой. Длина маршрута — от 12 километров.

Организационные детали

  • После экскурсии я вышлю вам около 20-30 общих фотографий нашего похода без обработки
  • В дождь или плохую погоду проведение экскурсии небезопасно, поэтому она по согласованию переносится или отменяется
  • Надевайте удобную обувь (рекомендую кроссовки с хорошим протектором). Шлепанцы, сандалии, кеды и тапочки не подходят для этого маршрута.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в Ялте
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Илья
Илья
Экскурсии для вас проведет гид-фотограф Илья, путешественник с богатым опытом пеших походов по горному Крыму. С 2017 года профессионально занимаюсь походами и экскурсиями по горам Крыма.
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1 реальный отзыв

Алёна
24 окт 2021
Маршрут не из легких, но он того стоит! Золото, багрянец, бронза листьев на фоне сверкающей глади моря. Таинственная дымка и могучий полет орлов!
Плюс интересный рассказ Ильи и супер поддержка💪🏻
Хочется вернуться снова и пройти новыми тропами)

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