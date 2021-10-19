Рассвет и фотосессия на горе Ай-Петри

Встретить начало дня на вершине и получить снимки на фоне крымских панорам

4.9
9 отзывов
Из Ялты мы отправимся к знаменитой горе с потрясающими видами.

Совершим легкий треккинг к зубцам Ай-Петри, прогуляемся по плато и сделаем красивые фотографии.

А после я отвезу вас к другим смотровым площадкам и Черепашьему озеру, которые подарят новые декорации для снимков.
Рассвет и фотосессия на горе Ай-Петри
Рассвет и фотосессия на горе Ай-Петри
Рассвет и фотосессия на горе Ай-Петри
Рассвет и фотосессия на горе Ай-Петри
Рассвет и фотосессия на горе Ай-Петри
Рассвет и фотосессия на горе Ай-Петри
Рассвет и фотосессия на горе Ай-Петри
Рассвет и фотосессия на горе Ай-Петри

Что вас ожидает

Лучший вид на восход солнца

Рано-рано утром я встречу вас у места вашего проживания. По горному серпантину мы поднимемся к верхней станции канатной дороги. Здесь вас ждет несложная прогулка к вершине — не более получаса. И вот перед нами потрясающая панорама в лучах рассветного солнца. Пока вы любуетесь открывшейся картиной на Южный берег Крыма, я сделаю несколько кадров на фоне короны Ай-Петри.

Другие фототочки

После прогуляемся по Ай-петринскому плато. А на обратном пути в Ялту мы заедем на смотровую «Шишко» и увидим новые ракурсы. Заглянем в Серебряную беседку, построенную ко встрече Николая II: отсюда вам откроется обзор на Ялтинский амфитеатр. Я также отвезу вас к Черепашьему озеру и пофотографирую вас в этой локации.

Организационные детали

  • Трансфер входит в стоимость тура
  • В течение 3 недель после поездки я вышлю вам ссылку на Яндекс. диск (до 25 снимков)
  • С собой рекомендую взять перекус на завтрак
  • Одевайтесь потеплее: утром в горах холодно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Никита
Никита
Я — гид-фотограф, руководитель тургруппы. Влюблен в природу родного края. Со мной вы посетите красивые места Крыма, получите незабываемые положительные эмоции об отдыхе и профессиональные кадры на память и для публикации в соцсетях.
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9 реальных отзывов от туристов

Н
19 окт 2021
Потрясающая экскурсия! Никита - влюблённый в свое дело человек, это чувствуется сразу! Поднялись на гору, заняли удобное место, где и виды открываются изумительные, и от ветра можно спрятаться. Помимо профессиональных фотографий, которые, я уверена, будут супер, Никита дал мне несколько дельных советов по фото композиции, за что ему отдельное спасибо. Очень довольна поездкой и точно буду брать другие туры у Никиты, когда приеду в следующий раз!
Екатерина
10 окт 2021
Очень благодарны Никите за прекрасную экскурсию! В связи с пасмурной погодой, мы буквально поймали рассвет) По пути совершенно случайно встретили зайчика и косуль. Кто любит живую природу, поймет мои чувства. Никита замечательный проводник, походник, человек, с которым чувствуешь себя уверенно и спокойно все путешествие. Посетили и серебряную беседку, и черепашье озеро. Своих фотографий пока не видели, но, уверена, что будет отлично! Всем любителям гор, природы и красивых фотографий рекомендуем данную поездку!
Г
30 сен 2021
Идея встретить рассвет оказалась более чем удачной. Как сказал Никита "каждый рассвет уникален". Так что, желаю встретить каждому свой рассвет
Дарья
18 сен 2021
замечательная экскурсия)Никита-очень хороший гид, прекрасный фотограф и интересный рассказчик)показал шикарный вид на рассвет на самых вакантных местах:))очень довольны! Жаль, что уезжаем на днях, так бы обратились бы снова!
Татьяна
5 сен 2021
Здравствуйте 👋 с удовольствием напишу отзыв об этой экскурсии. Только самые положительные эмоции остались у нас после этой поездки. Море впечатлений. Очень интересно. Никита молодец. Уверена, что с другим экскурсоводом было бы скучно. Отличный собеседник и профессиональный фотограф, который любит свою работу. Спасибо ему огромное! Да это насыщенный и энергичный отдых. Не всем легко забраться на самый верх горы, потом спуститься. Но мы любим ходить и ребёнок 12 лет вообще не устал. Везде доступная дорога. Если вы любите активный отдых, то это лёгкая прогулка с нереальной красотой.
А
30 авг 2021
Очень понравилась экскурсия! Невероятные впечатления
Н
25 авг 2021
Мы немного нестандартно вернулись - после Учан-Су, поехали не в Ялту домой, а обратно на АйПетри, чтобы вернуться на фуникулере. Было отлично;))). И стало понятно, что идея ехать на АйПетри в рассвет - отличное решение. Никита молодец, очень тактичен и умеренно экстремален. Фотки думаю будут отличные. Пока не видели.
Н
7 авг 2021
Очень необычное впечатление, встать в 3 утра, подняться на машине по тёмному серпантину, затем 200 м пешком по лесистому склону и оказаться в красивейшем месте на вершине Ай-Петри. Фото мы пока не получили, но, думаю, будет красиво. Никита вежливый и внимательный, помогал расположиться на склоне для фото.
У нас не оказалось сил для посещения достопримечательностей на спуске, но впечатлений итак много.
Н
15 июля 2021
Потрясающая красивая экскурсия. Виды открываются изумительные. Гид Никита пунктуальный, внимательный, хороший собеседник и потрясающий фотограФ. Рекомендую.

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