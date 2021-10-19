Что вас ожидает

Лучший вид на восход солнца

Рано-рано утром я встречу вас у места вашего проживания. По горному серпантину мы поднимемся к верхней станции канатной дороги. Здесь вас ждет несложная прогулка к вершине — не более получаса. И вот перед нами потрясающая панорама в лучах рассветного солнца. Пока вы любуетесь открывшейся картиной на Южный берег Крыма, я сделаю несколько кадров на фоне короны Ай-Петри.

Другие фототочки

После прогуляемся по Ай-петринскому плато. А на обратном пути в Ялту мы заедем на смотровую «Шишко» и увидим новые ракурсы. Заглянем в Серебряную беседку, построенную ко встрече Николая II: отсюда вам откроется обзор на Ялтинский амфитеатр. Я также отвезу вас к Черепашьему озеру и пофотографирую вас в этой локации.

Организационные детали