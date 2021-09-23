Старинные дворцы и легендарный Гурзуф за 1 день!

Посетить самые живописные уголки Южного берега Крыма и узнать его историю в душевной компании

5
2 отзыва
Приглашаем в насыщенное и потрясающе красивое путешествие по Крымскому полуострову! Вы полюбуетесь Воронцовским и Массандровским дворцами, восхититесь прилегающими к ним парками и услышите занимательные факты о царских особах.

Кроме того, погуляете по курортному поселку Гурзуф, где бывали Пушкин и Чехов.
Старинные дворцы и легендарный Гурзуф за 1 день!
Старинные дворцы и легендарный Гурзуф за 1 день!
Старинные дворцы и легендарный Гурзуф за 1 день!
Старинные дворцы и легендарный Гурзуф за 1 день!
Старинные дворцы и легендарный Гурзуф за 1 день!
Старинные дворцы и легендарный Гурзуф за 1 день!
Старинные дворцы и легендарный Гурзуф за 1 день!
Старинные дворцы и легендарный Гурзуф за 1 день!
Старинные дворцы и легендарный Гурзуф за 1 день!
Старинные дворцы и легендарный Гурзуф за 1 день!
Старинные дворцы и легендарный Гурзуф за 1 день!

Что вас ожидает

Очаровательный Гурзуф

Поселок Гурзуф — родина знаменитого детского лагеря Артек. Вы пройдете по улочкам Старого города и осмотрите дачу Чехова, где он провел пять счастливых лет. А также увидите гору Медведь, скалы Адалары и Пушкинский грот. Заглянете в живописный парк и отыщете дом Ришелье, в котором в 1820 году жил Пушкин. Мы расскажем, какие легенды связаны с этими местами, в каких художественных произведениях упоминается Гурзуф и в чем секрет его популярности.

Воронцовский и Массандровский дворцы

Территория Воронцовского дворца запомнится вам старинным замком, великолепным парком, необычными деревьями и величественными львами-охранниками. Мы раскроем, какие интересные события здесь происходили и какие известные люди бывали. Далее отправимся в Массандровский дворец — еще одну «визитную карточку» полуострова. Вы исследуете парк в английском стиле, расшифруете архитектурные особенности дворца и раскроете, почему его называют «крымским Версалем».

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Осмотр внутреннего убранства дворцов по желанию. Стоимость билетов в каждый из дворцов — 400 р. взрослые, 200 р. дети.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Mariia
Mariia
Привет! Мы — дружная команда гидов в Крыму. С радостью покажем вам лучшие пляжи, смотровые площадки, дворцы нашего волшебного полуострова и расскажем о нем нескучные факты. Надеемся на скорую встречу с вами.
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2 настоящих отзыва от туристов

Е
23 сен 2021
Спасибо, гиду! Не смотрела на часы)) Получили все, что можно было получить от трипа. Включая заезд на вкусный обед. Попутешествовали по эпохам неторопливо. Насладились историей, архитектурой и прекрасной природой. Мария- очень вежливвй и заботливый гид!
М
16 сен 2021
Мария очень ответственная и приятная девушка.
До начала экскурсии постоянно была на связи, подъехала к гостинице, проводила тоже до нее.
Большое спасибо! Хорошая интересная экскурсия и возможность пофотографироваться

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