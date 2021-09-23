Что вас ожидает

Очаровательный Гурзуф

Поселок Гурзуф — родина знаменитого детского лагеря Артек. Вы пройдете по улочкам Старого города и осмотрите дачу Чехова, где он провел пять счастливых лет. А также увидите гору Медведь, скалы Адалары и Пушкинский грот. Заглянете в живописный парк и отыщете дом Ришелье, в котором в 1820 году жил Пушкин. Мы расскажем, какие легенды связаны с этими местами, в каких художественных произведениях упоминается Гурзуф и в чем секрет его популярности.

Воронцовский и Массандровский дворцы

Территория Воронцовского дворца запомнится вам старинным замком, великолепным парком, необычными деревьями и величественными львами-охранниками. Мы раскроем, какие интересные события здесь происходили и какие известные люди бывали. Далее отправимся в Массандровский дворец — еще одну «визитную карточку» полуострова. Вы исследуете парк в английском стиле, расшифруете архитектурные особенности дворца и раскроете, почему его называют «крымским Версалем».

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