Еще несколько необычных экскурсий в Ялте

Вера – Гид из Ялты

В 1787 году Екатерина Великая совершила большое полугодовое путешествие из Петербурга в Крым.



Вы перенесетесь в те времена и посетите места, в которые она заезжала: Севастополь, пещерные храмы Инкермана, Байдарскую долину и Ханский дворец в Бахчисарае.



Услышите о ее впечатлениях и раскроете, почему императрица назвала свою поездку «Путь на пользу».