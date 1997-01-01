Еще несколько необычных экскурсий в Ялте

Таврический вояж Екатерины II

Проехать по следам императрицы и увидеть Крым с разных ракурсов

Вера
Вера – Гид из Ялты
В 1787 году Екатерина Великая совершила большое полугодовое путешествие из Петербурга в Крым.

Вы перенесетесь в те времена и посетите места, в которые она заезжала: Севастополь, пещерные храмы Инкермана, Байдарскую долину и Ханский дворец в Бахчисарае.

Услышите о ее впечатлениях и раскроете, почему императрица назвала свою поездку «Путь на пользу».
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 6 300 ₽ за экскурсию

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Таврический вояж Екатерины II
Таврический вояж Екатерины II

Что вас ожидает

Крым сквозь столетия
Мы проедем часть бывшего дорожного тракта, по которому следовал поезд Екатерины II. В программе экскурсии:

  • Байдарская долина — вы насладитесь живописными видами и осмотрите менгиры, аналог английского Стоунхенджа.
  • Севастополь — я покажу морские бухты, старинные здания и Екатерининскую пристань, позже переименованную в Графскую. А также расскажу, как город 🏙️ изменился за 235 лет.
  • Инкерман — именно здесь императрица впервые увидела боевые корабли Черноморского флота и побывала в пещерном монастыре, основанном Святым Климентом.
  • Ханский дворец — известно, что Екатерина II ощутила себя в нем как в «сказке 1001 ночи» и даже посвятила Бахчисараю стихотворение. Вы рассмотрите изящную восточную архитектуру и узнаете историю 📖 дворца.

Обратный путь мы проделаем частично по другой дороге: через долины горных рек и небольшие возвышенности, по которым в 18 веке двигались кареты царского поезда.

Организационные детали

  • Цена указана за экскурсию ⛳ на вашем транспорте. Также я могу провести ее на своем автомобиле 🚘, доплата составит 6000 рублей.
  • Дополнительные расходы (по желанию): еда и напитки, вход в Ханский дворец — 300 рублей взрослые, 200 рублей дети; морская прогулка 👣 в Севастополе (30 минут) — 500 рублей взрослые, 300 рублей дети
Таврический вояж Екатерины II
Таврический вояж Екатерины II
Таврический вояж Екатерины II
Таврический вояж Екатерины II
Таврический вояж Екатерины II
Таврический вояж Екатерины II
Таврический вояж Екатерины II
Таврический вояж Екатерины II
Таврический вояж Екатерины II
Таврический вояж Екатерины II

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Вера
Вера
Меня зовут Вера, я работаю гидом всю жизнь, для меня это состояние души. Провожу экскурсии на самые разнообразные темы. Раскрываю их в легкой для восприятия манере, доступно и увлекательно. Приезжайте, в Крым, мы всегда рады гостям!
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