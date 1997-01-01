Еще несколько необычных экскурсий в Ялте

Крым сквозь столетия Мы проедем часть бывшего дорожного тракта, по которому следовал поезд Екатерины II. В программе экскурсии:
Байдарская долина — вы насладитесь живописными видами и осмотрите менгиры, аналог английского Стоунхенджа.
Севастополь — я покажу морские бухты, старинные здания и Екатерининскую пристань, позже переименованную в Графскую. А также расскажу, как город 🏙️ изменился за 235 лет.
Инкерман — именно здесь императрица впервые увидела боевые корабли Черноморского флота и побывала в пещерном монастыре, основанном Святым Климентом.
Ханский дворец — известно, что Екатерина II ощутила себя в нем как в «сказке 1001 ночи» и даже посвятила Бахчисараю стихотворение. Вы рассмотрите изящную восточную архитектуру и узнаете историю 📖 дворца.
Обратный путь мы проделаем частично по другой дороге: через долины горных рек и небольшие возвышенности, по которым в 18 веке двигались кареты царского поезда.
Организационные детали
Цена указана за экскурсию ⛳ на вашем транспорте. Также я могу провести ее на своем автомобиле 🚘, доплата составит 6000 рублей.
Дополнительные расходы (по желанию): еда и напитки, вход в Ханский дворец — 300 рублей взрослые, 200 рублей дети; морская прогулка 👣 в Севастополе (30 минут) — 500 рублей взрослые, 300 рублей дети
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Вера, я работаю гидом всю жизнь, для меня это состояние души. Провожу экскурсии на самые разнообразные темы. Раскрываю их в легкой для восприятия манере, доступно и увлекательно. Приезжайте, в Крым, мы всегда рады гостям!