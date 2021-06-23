Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ялты

Треккинг по заповедным тропам мыса Айя

Влюбиться в живописные пейзажи самого высокого мыса на полуострове и узнать его легенды

5
2 отзыва
Вы пройдете по склонам одного из крупнейших и нетронутых заповедников Крыма, увидите смену вдохновляющих пейзажей и подышите естественными эфирными маслами.

Осмотрите с красивых ракурсов балаклавскую гавань, встретите старинные фортификации.

А также поразитесь преданиям и мистическим историям, связанным с мысом.
Треккинг по заповедным тропам мыса Айя
Треккинг по заповедным тропам мыса Айя
Треккинг по заповедным тропам мыса Айя
Треккинг по заповедным тропам мыса Айя
Треккинг по заповедным тропам мыса Айя
Треккинг по заповедным тропам мыса Айя
Треккинг по заповедным тропам мыса Айя
Треккинг по заповедным тропам мыса Айя
Треккинг по заповедным тропам мыса Айя
Треккинг по заповедным тропам мыса Айя
Треккинг по заповедным тропам мыса Айя
Треккинг по заповедным тропам мыса Айя
Треккинг по заповедным тропам мыса Айя
Треккинг по заповедным тропам мыса Айя
Треккинг по заповедным тропам мыса Айя

Что вас ожидает

Особенный уголок Крыма
Вы откроете места, восхитительные в любое время года и в любую погоду. Гуляя по живописным тропинкам, надышитесь целебным морским воздухом, дополненным ароматами сосен и можжевельников. Послушаете рассказы о древних эпохах, многочисленные легенды о доисторических чудищах и подземных поселениях и даже уфологические истории.

Нетронутая балаклавская природа
По ходу маршрута вы встретите совершенно разные пейзажи. С нескольких ракурсов увидите балаклавскую гавань, руины древней итальянской крепости и оборонительные укрепления начала 20 века с наблюдательным пунктом «Бочка смерти». Оцените виды на мыс Фиолент и Носорог. Насладитесь бескрайними просторами Чёрного моря. И пройдете вдоль береговой полосы легендарных пляжей — Инжир, Золотой и Серебряный, где проходили съемки фильмов «Дикари» и «Дом Солнца».

☕ После пешеходной части маршрута я приглашу прогуляться по набережной Балаклавы, где за чашечкой кофе вы дополните впечатления от дня, столь богатого на красоты, морским колоритом места.

Организационные детали

  • Поход средней сложности, доступный для детей. Протяжённость маршрута 12 км, поэтому отсутствие проблем со здоровьем — важное условие участия.
  • Темп небыстрый: с остановками, рассказом и временем на фотографии. Моя первоочередная цель — это ваша безопасность.
  • Если не будет шторма на море, маршрут по желанию участников можно упростить. От любого из пляжей можно добраться до Балаклавы на катере — это сократит расстояние на 5 км.
🚩 Начало и место завершения: Любой адрес от Ялты до Севастополя
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Михаил
Михаил
Меня зовут Михаил. Я занимаюсь организацией экскурсий и пеших походов по горному Крыму. Являюсь аттестованным экскурсоводом. Это моя основная работа. Хорошо знаю горные маршруты и увлечен историей своего края. По образованию я экономист, однако, как это нередко бывает, увлечения начинают постепенно охватывать всю сферу жизни и становятся основным смыслом и миссией деятельности человека. Горы всегда привлекали меня своей красотой и умиротворением. Я хочу поделиться с вами своей любовью к Крыму и его неповторимой природе, культуре и истории.
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2 настоящих отзыва от туристов

Г
23 июня 2021
Маршрут с очень красивыми видами, вдали от толп отдыхающих - лучшие фотографии всего отпуска действительно с этого дня. Мы - абсолютно не спортивные люди без опыта походов вообще - закончили день с чувством приятной усталости. Михаил очень хороший гид-инструктор, разбирается в истории этих мест, правильно подстраивает темп под участников. На всём протяжении маршрута кристально чистый лесной либо морской воздух, которым можно дышать бесконечно. Однозначно рекомендую.
А
17 мая 2021
Мы не искушенные треккингом туристы, но любим все новое и неизвестное. Прогулка с Михаилом была комфортной, в меру сложной, но мы провели время с удовольствием. Маршрут интересный и разный: сначала идем по верхнему уровню мыса Айя, постепенно спускаясь в сосновую рощу, затем к пляжу, а потом вдоль моря обратно. Примечательно, что в пути меняется и ландшафт и пейзаж: то каменистые тропы в окружении можжевельников, затем они как-то незаметно сменяются лиственными деревьями и кустарниками, потом сосновый бор и хвоя под ногами, а вдоль моря уже и камни, лысоватые скалистые породы. .. Рассказ свой Михаил начинает еще по пути на маршрут, в машине: что проезжаем, этимологию названий мест и населенных пунктов, обсуждаем историю происхождения тех или иных достопримечательностей Крыма, вдоль которых едем. А в пешем пути интересны ремарки о растениях, о том, как возникали горы, как растут сосны и тп. Одним словом, если вам действительно интересно погрузиться в атмосферу не только культуры, но и природы Крыма, то рекомендую этот маршрут и гида)

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🎩Индивидуальные👣Пешком🧒Для детей🏆Активный отдых🏡Выездные#Балаклава

Михаил проводит ещё 1 экскурсию

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