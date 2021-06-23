Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ялты

Что вас ожидает

Особенный уголок Крыма

Вы откроете места, восхитительные в любое время года и в любую погоду. Гуляя по живописным тропинкам, надышитесь целебным морским воздухом, дополненным ароматами сосен и можжевельников. Послушаете рассказы о древних эпохах, многочисленные легенды о доисторических чудищах и подземных поселениях и даже уфологические истории.

Нетронутая балаклавская природа

По ходу маршрута вы встретите совершенно разные пейзажи. С нескольких ракурсов увидите балаклавскую гавань, руины древней итальянской крепости и оборонительные укрепления начала 20 века с наблюдательным пунктом «Бочка смерти». Оцените виды на мыс Фиолент и Носорог. Насладитесь бескрайними просторами Чёрного моря. И пройдете вдоль береговой полосы легендарных пляжей — Инжир, Золотой и Серебряный, где проходили съемки фильмов «Дикари» и «Дом Солнца».

☕ После пешеходной части маршрута я приглашу прогуляться по набережной Балаклавы, где за чашечкой кофе вы дополните впечатления от дня, столь богатого на красоты, морским колоритом места.

Организационные детали