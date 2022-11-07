Три дворца Ливадийский, Воронцовский и Ласточкино гнездо c прогулкой на теплоходе

Авто-пешеходно-морская экскурсия. Маршрут путешествия проложен по живописнейшей части Южного берега Крыма

Авто-пешеходно-морская экскурсия. Маршрут путешествия проложен по живописнейшей части Южного берега Крыма.

Перед взором гостей города окажутся замечательные образцы усадебной архитектуры, выполненные в различных стилях широко известными зодчими.
Три дворца Ливадийский, Воронцовский и Ласточкино гнездо c прогулкой на теплоходе
Три дворца Ливадийский, Воронцовский и Ласточкино гнездо c прогулкой на теплоходе
Три дворца Ливадийский, Воронцовский и Ласточкино гнездо c прогулкой на теплоходе
Три дворца Ливадийский, Воронцовский и Ласточкино гнездо c прогулкой на теплоходе
Три дворца Ливадийский, Воронцовский и Ласточкино гнездо c прогулкой на теплоходе
Три дворца Ливадийский, Воронцовский и Ласточкино гнездо c прогулкой на теплоходе
Ближайшие даты:
7
ноя
8
ноя
9
ноя
10
ноя
11
ноя
12
ноя
13
ноя
Ещё
даты

Что вас ожидает 🤩

  • Ливадийский дворец
  • Воронцовский дворец
  • Ласточкино гнездо
  • Воронцовский парк
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • По самым известным дворцам Крыма.
  • После того как император Александр I в 1825 году приобрел земли Ореанды, самые знатные и богатые люди России начинают строить свои летние резиденции на Южном берегу Крыма. Нам повезло, несмотря на войны, история сохранила для нас удивительные дворцы — Ливадийский, Воронцовский дворец, а так же Ласточкино гнездо — один из главных символов Крыма.
  • Самый роскошный из дворцов — царский в Ливадии, мы увидим первым. Среди роскоши зелени парка он поражает своей первозданной белизной, легкостью и ажуром постройки. Далее тонущий в парке перед нами предстанет загадочный Воронцовский дворец в Алупке. Мы посмотрим дворец снаружи,а затем посетим основную экспозицию—парадные залы. Все сохранилось 170 лет! Экскурсовод покажет Вам свои любимые уголки Романтического парка, великолепные поляны и озера с лебедями.
  • После небольшого переезда в Мисхор, мы спускаемся на берег моря и любуемся скульптурой Русалочки. Садимся на теплоход и 40 минут вдоль побережья (видим замок Ласточкино гнездо с моря) идем в Ялту, где на набережной заканчивается экскурсия. Кто хочет, от Мисхора в нашем автобусе (без теплохода) может вернуться в Ялту.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Мы просим внести предоплату при бронировании, только в этом случае за вами закрепляется места в автобусе. Остаток наличными при посадке. Посадка экскурсантов без предоплаты производится при наличии свободных мест в автобусе.

Ежедневно в 11:00, 14:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Трансфер
Что не входит
  • Входные платы:
  • Воронцовский дворец — 450 руб. /взрослый, 250 руб. /студенты, дети (16-18 лет) пенсионеры, 70 руб. /ребенок (до 16 лет)
  • Замок Ласточкино гнездо —100 руб. /взрослый и 50 руб. /дети (до 18 лет) и пенсионеры. Вход на территорию + 100 руб. /взрослый вход внутрь замка
  • Питание
  • Морская прогулка — 600 руб. /взрослый и 500 руб. /дети, до 6 лет — бесплатно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Садовая улица, 12 / 2К3, Ялта
Завершение: Ялтинская набережная
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00, 14:30
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
  • Для посадки вам важно знать номер автобуса. Номер автобуса и его марку вы получить в СМС за 1-2 часа до посадки.
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ялты

👥Групповые🚌На автобусе🏡Выездные☀️На весь деньВоронцовский дворец🗽Популярные места🏰Дворцы, замки и особнякиЛивадийский дворецЛасточкино гнездоЭкскурсии по дворцам КрымаВодные развлеченияНабережнаяНа теплоходе

Похожие туры в Ялте

Дворцы и замки Южного берега Крыма: Алупка, Ливадия, Ласточкино гнездо
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Юлия
Юлия
Нет отзывов
Дворцы и замки Южного берега Крыма: Алупка, Ливадия, Ласточкино гнездо
Южный берег Крыма каждый год притягивает к себе тысячи туристов
по договоренности
Сегодня
Завтра
9 ноя
10 ноя
7 800 за всё до 5 чел.
Комплекс дворцов Южного берега Крыма
6 часов
🚌 На автобусе
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4.6
36 отзывов
Комплекс дворцов Южного берега Крыма
Отправляйтесь в путешествие по знаменитым дворцово-парковым комплексам Южного берега Крыма
г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
Завтра
9 ноя
10 ноя
11 ноя
от 1 250 за 1 человека
Дворцы и парки Южного берега Крыма с индивидуальным гидом
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Иван
Иван
Нет отзывов
Дворцы и парки Южного берега Крыма с индивидуальным гидом
На этой экскурсии мы сможем увидеть основные дворцы Крыма
Ваш отель
Сегодня
Завтра
9 ноя
10 ноя
18 000 за всё до 4 чел.
На авто по самым красивым местам Южного берега
4.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Мария
Мария
Нет отзывов
На авто по самым красивым местам Южного берега
Приглашаем вас прокатиться по Южному берегу Крыма с ветерком
Заберем вас из отеля
6 000 за всё до 3 чел.
Из Ялты - в Ливадийский и Воронцовский дворцы
5.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Альбина
Альбина
5
6 отзывов
Из Ялты - в Ливадийский и Воронцовский дворцы
Посетить роскошные имения, полюбоваться замком Ласточкино гнездо и узнать о Южном береге Крыма
Сегодня
Завтра
9 ноя
10 ноя
7 500 за всё до 3 чел.
Курортная Алупка, Ливадийский дворец и замок Ласточкино гнездо
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Юлия
Юлия
5
94 отзыва
Курортная Алупка, Ливадийский дворец и замок Ласточкино гнездо
Путешествие по южному побережью Крыма
Завтра
10 ноя
11 ноя
12 ноя
7 800 за всё до 5 чел.
Дворцовое богатство Крыма, 6 дворцов за 1 день (из Ялты)
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
4.6
5 отзывов
Дворцовое богатство Крыма, 6 дворцов за 1 день (из Ялты)
Несколько веков назад императорские особы и аристократия облюбовали южный берег Крыма
Ваш отель / апартаменты в городе Ялта
10 000 за всё до 4 чел.
Идиллический Южный берег Крыма
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Алена
Алена
4.9
9 отзывов
Идиллический Южный берег Крыма
Ливадийский дворец, Ай-Петри, Черепашье озеро и другие чудесные места на авто-пешеходной экскурсии
1 дек
2 дек
3 дек
4 дек
6 500 за всё до 4 чел.
На авто в Массандровский и Воронцовский дворцы
3.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Мария
Мария
5
2 отзыва
На авто в Массандровский и Воронцовский дворцы
Мы прогуляемся по территории Массандровского дворца, обойдем западный и восточный фасады
Заберем вас из отеля
4 900 за всё до 3 чел.
На машине по Южному берегу: Воронцовский дворец, Храм в облаках и гора Кошка
5.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 2 чел.
Организатор экскурсии Мария
Мария
5
5 отзывов
На машине по Южному берегу: Воронцовский дворец, Храм в облаках и гора Кошка
Динамичное и увлекательное путешествие по самым захватывающим местам Южного Крыма
по договоренности
Завтра
9 ноя
10 ноя
11 ноя
9 500 за всё до 2 чел.
Ласточкино гнездо - Мисхор - Ай-Петри
9 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
до 19 чел.
Организатор экскурсии Ялтинское
Ялтинское
Нет отзывов
Ласточкино гнездо - Мисхор - Ай-Петри
В нашем маршруте собраны самые знаменитые достопримечательности Крыма
г. Ялта, остановка «ул. Садовая» около д. 12
1 800 за 1 человека
Контрасты южного берега Крыма
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
Нет отзывов
Контрасты южного берега Крыма
Я заберу вас на машине из вашего отеля
Ваш отель / апартаменты
7 500 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ялте. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Ялте
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ