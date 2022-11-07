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Описание
Что вас ожидает:
По самым известным дворцам Крыма.
После того как император Александр I в 1825 году приобрел земли Ореанды, самые знатные и богатые люди России начинают строить свои летние резиденции на Южном берегу Крыма. Нам повезло, несмотря на войны, история сохранила для нас удивительные дворцы — Ливадийский, Воронцовский дворец, а так же Ласточкино гнездо — один из главных символов Крыма.
Самый роскошный из дворцов — царский в Ливадии, мы увидим первым. Среди роскоши зелени парка он поражает своей первозданной белизной, легкостью и ажуром постройки. Далее тонущий в парке перед нами предстанет загадочный Воронцовский дворец в Алупке. Мы посмотрим дворец снаружи,а затем посетим основную экспозицию—парадные залы. Все сохранилось 170 лет! Экскурсовод покажет Вам свои любимые уголки Романтического парка, великолепные поляны и озера с лебедями.
После небольшого переезда в Мисхор, мы спускаемся на берег моря и любуемся скульптурой Русалочки. Садимся на теплоход и 40 минут вдоль побережья (видим замок Ласточкино гнездо с моря) идем в Ялту, где на набережной заканчивается экскурсия. Кто хочет, от Мисхора в нашем автобусе (без теплохода) может вернуться в Ялту.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Мы просим внести предоплату при бронировании, только в этом случае за вами закрепляется места в автобусе. Остаток наличными при посадке. Посадка экскурсантов без предоплаты производится при наличии свободных мест в автобусе.
Ежедневно в 11:00, 14:30
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Трансфер
Что не входит
Входные платы:
Воронцовский дворец — 450 руб. /взрослый, 250 руб. /студенты, дети (16-18 лет) пенсионеры, 70 руб. /ребенок (до 16 лет)
Замок Ласточкино гнездо —100 руб. /взрослый и 50 руб. /дети (до 18 лет) и пенсионеры. Вход на территорию + 100 руб. /взрослый вход внутрь замка
Питание
Морская прогулка — 600 руб. /взрослый и 500 руб. /дети, до 6 лет — бесплатно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Садовая улица, 12 / 2К3, Ялта
Завершение: Ялтинская набережная
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00, 14:30
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
Для посадки вам важно знать номер автобуса. Номер автобуса и его марку вы получить в СМС за 1-2 часа до посадки.
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.