Попробуйте себя в скалолазании! Преодолейте отвесные скалы, крутые стены и подъёмы, и покорите вершину Ильяс Кая по самой длинной в России Виа-феррате. Вы получите непередаваемые впечатления и эмоции от восхождения, крутейшие снимки, которые украсят ваш фотоальбом. В завершении приключения Вас ждёт настоящий альпинистский обед, который приготовит инструктор на огне прямо в горах!
Виа-ферраты — способ скалолазания, получающий всё большее распространение, благодаря своей безопасности и не требующий специальной подготовки. Теперь практически любой желающий может получить те эмоции и впечатления, которые раньше были доступны только опытным и хорошо снаряжённым скалолазам.
Via Ferrata в переводе дословно означает «железная тропа». Вбитые в скалу стальные скобы дают надёжную опору для рук и ног, а параллельно идущий стальной трос используют для крепления страховочного устройства. Мы используем сертифицированное скалолазное снаряжение, что гарантирует безопасное прохождение маршрута. Инструктор постоянно контролирует соблюдение техники безопасности и всегда готов прийти на помощь в затруднительных ситуациях.
Варианты маршрутов:
- 1) Упрощённый – отмечен зелёным цветом на карте. Подойдёт новичкам, детям от 12 лет, возрастным туристам. Большая часть трассы проходит по участкам с незначительным углом крутизны, имеет непродолжительный отвесный участок.
- 2) Сложный – отмечен оранжевым цветом на карте. Подойдёт туристам с 18 лет, имеющим хорошую физическую форму. Набор высоты происходит по почти отвесной стенке, далее следует участок отдыха с гротами и еще один скальный участок.
- 3) Полный – оранжевый+зеленый на карте. Подойдёт туристам в отличной форме, потребует выносливости и физической силы. Объединяет в себе оба предыдущих варианта, максимально красивый и интересный, но наиболее трудозатратный.
- Выбирайте свой вариант смелее, а инструктор подскажет и поможет! Если в Вашей компании туристы с разным уровнем подготовки, мы организуем так, что Вы начнёте из разных точек и вновь объединитесь во время скалолазания.