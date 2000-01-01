Виа-феррата в Крыму: скалолазание, доступное каждому

Попробуйте себя в скалолазании! Преодолейте отвесные скалы, крутые стены и подъёмы, и покорите...

Попробуйте себя в скалолазании! Преодолейте отвесные скалы, крутые стены и подъёмы, и покорите вершину Ильяс Кая по самой длинной в России Виа-феррате.

Вы получите непередаваемые впечатления и эмоции от восхождения, крутейшие снимки, которые украсят ваш фотоальбом.

В завершении приключения Вас ждёт настоящий альпинистский обед, который приготовит инструктор на огне прямо в горах!
Виа-феррата в Крыму: скалолазание, доступное каждому
Виа-феррата в Крыму: скалолазание, доступное каждому
Виа-феррата в Крыму: скалолазание, доступное каждому
Виа-феррата в Крыму: скалолазание, доступное каждому
Виа-феррата в Крыму: скалолазание, доступное каждому
Виа-феррата в Крыму: скалолазание, доступное каждому
Виа-феррата в Крыму: скалолазание, доступное каждому

Что вы увидите 🤩

  • Виа-феррата
  • Ильяс Кая
  • Скала Парус
  • Хребет Деликли-бурун
  • Храм Солнца
  • Дача Горбачева
  • Мыс Сарыч
Попробуйте себя в скалолазании! Преодолейте отвесные скалы, крутые стены и подъёмы, и покорите вершину Ильяс Кая по самой длинной в России Виа-феррате. Вы получите непередаваемые впечатления и эмоции от восхождения, крутейшие снимки, которые украсят ваш фотоальбом. В завершении приключения Вас ждёт настоящий альпинистский обед, который приготовит инструктор на огне прямо в горах!
Виа-ферраты — способ скалолазания, получающий всё большее распространение, благодаря своей безопасности и не требующий специальной подготовки. Теперь практически любой желающий может получить те эмоции и впечатления, которые раньше были доступны только опытным и хорошо снаряжённым скалолазам.
Via Ferrata в переводе дословно означает «железная тропа». Вбитые в скалу стальные скобы дают надёжную опору для рук и ног, а параллельно идущий стальной трос используют для крепления страховочного устройства. Мы используем сертифицированное скалолазное снаряжение, что гарантирует безопасное прохождение маршрута. Инструктор постоянно контролирует соблюдение техники безопасности и всегда готов прийти на помощь в затруднительных ситуациях.

Варианты маршрутов:

  • 1) Упрощённый – отмечен зелёным цветом на карте. Подойдёт новичкам, детям от 12 лет, возрастным туристам. Большая часть трассы проходит по участкам с незначительным углом крутизны, имеет непродолжительный отвесный участок.
  • 2) Сложный – отмечен оранжевым цветом на карте. Подойдёт туристам с 18 лет, имеющим хорошую физическую форму. Набор высоты происходит по почти отвесной стенке, далее следует участок отдыха с гротами и еще один скальный участок.
  • 3) Полный – оранжевый+зеленый на карте. Подойдёт туристам в отличной форме, потребует выносливости и физической силы. Объединяет в себе оба предыдущих варианта, максимально красивый и интересный, но наиболее трудозатратный.
  • Выбирайте свой вариант смелее, а инструктор подскажет и поможет! Если в Вашей компании туристы с разным уровнем подготовки, мы организуем так, что Вы начнёте из разных точек и вновь объединитесь во время скалолазания.
🚩 Начало и место завершения: Остановка Ласпи на Южно-Бережном шоссе
 Что входит
  • Комплект сертифицированного страховочного снаряжения
  • Работа инструктора на маршруте
  • Полноценный туристический обед на вершине.
 Что не входит
  • Проезд к точке встречи и обратно.
Важная информация
  • Остановка Ласпи, Южно-Бережное Шоссе
  • Вас будет встречать гид в ярко-желтой футболке с логотипом нашего клуба "Это Горы. "
  • Собираемся к 8:00 утра около большой бетонной остановки, которая стоит на ближней к горам стороне дороги. Если едете со стороны Севастополя, то надо перейти дорогу (есть пешеходный переход).
  • С собой необходимо взять солнцезащитный крем SPF30 или больше, одежду по погоде, головной убор, удобную спортивную обувь с ребристой подошвой, бутылку воды 1, 5 - 2 литра и рюкзачок, в который это всё можно сложить.
  • Если автобус задержался в пути или вы на автомобиле попали в пробку
  • обязательно позвоните +7 (987) 943-95-94
Время проведения: По пятницам и субботам в 8:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Олег А.
Олег А.
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