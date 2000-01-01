Попробуйте себя в скалолазании! Преодолейте отвесные скалы, крутые стены и подъёмы, и покорите вершину Ильяс Кая по самой длинной в России Виа-феррате. Вы получите непередаваемые впечатления и эмоции от восхождения, крутейшие снимки, которые украсят ваш фотоальбом. В завершении приключения Вас ждёт настоящий альпинистский обед, который приготовит инструктор на огне прямо в горах!

Виа-ферраты — способ скалолазания, получающий всё большее распространение, благодаря своей безопасности и не требующий специальной подготовки. Теперь практически любой желающий может получить те эмоции и впечатления, которые раньше были доступны только опытным и хорошо снаряжённым скалолазам.

Via Ferrata в переводе дословно означает «железная тропа». Вбитые в скалу стальные скобы дают надёжную опору для рук и ног, а параллельно идущий стальной трос используют для крепления страховочного устройства. Мы используем сертифицированное скалолазное снаряжение, что гарантирует безопасное прохождение маршрута. Инструктор постоянно контролирует соблюдение техники безопасности и всегда готов прийти на помощь в затруднительных ситуациях.

Варианты маршрутов: