Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ялты

Влюбиться в Крым за 1 день

Максимально насыщенное автомобильное путешествие по самым красивым местам Южного берега

5
9 отзывов
В теплой компании вы отправитесь исследовать, без сомнения, лучшую часть полуострова.

Увидите знаменитые природные красоты и инстаграмные места, побалуете себя шампанским и посетите рыбный ресторанчик.

Познакомитесь с самобытной историей и атмосферой Балаклавы.

А вечером встретите закат на незабываемой панорамной площадке.
Влюбиться в Крым за 1 день
Влюбиться в Крым за 1 день
Влюбиться в Крым за 1 день
Влюбиться в Крым за 1 день
Влюбиться в Крым за 1 день
Влюбиться в Крым за 1 день
Влюбиться в Крым за 1 день
Влюбиться в Крым за 1 день
Влюбиться в Крым за 1 день
Влюбиться в Крым за 1 день
Влюбиться в Крым за 1 день
Влюбиться в Крым за 1 день
Влюбиться в Крым за 1 день
Влюбиться в Крым за 1 день
Влюбиться в Крым за 1 день
Влюбиться в Крым за 1 день
Влюбиться в Крым за 1 день
Влюбиться в Крым за 1 день
Влюбиться в Крым за 1 день
Влюбиться в Крым за 1 день
Влюбиться в Крым за 1 день
Влюбиться в Крым за 1 день
Влюбиться в Крым за 1 день

Что вас ожидает

Ах, этот Южный берег.

Мы прокатим вас по горным склонам к скалистым бухтам, покажем храм в облаках, отвезём в «те самые места из Instagram», где вы сделаете живописные снимки и выпьете местного шампанского с видом на голубое озеро в форме сердца. В нашей программе также знаменитый пляж Баунти, грот Дианы, мыс Лермонтова и главные смотровые площадки мыса Фиолент.

Колоритная Балаклава со все сторон

После насыщенной прогулки вы отправитесь в живописную бухту с богатой историей. Подкрепившись, по желанию, в одном из местных рыбных ресторанчиков, продолжим исследовать этот уголок полуострова, в котором так удивительно сочетается дух античности и итальянский колорит. Вы узнаете, почему бухту называли секретной и какое наследие оставили в этих местах генуэзцы, поговорим о греческих поселениях и известных личностях, живших здесь. Мы покажем древнюю крепость Чембало, а еще вы сможете прокатиться на катере или посетить музей подводных лодок.

🌅 Завершим день красиво, встретив закат на смотровой с шикарным видом на бухту.

Организационные детали

  • Дополнительные траты — билет в музей подводных лодок и прогулка на катере (опционально)
  • Если хотите что-то добавить или изменить в маршруте — пишите, учтем ваши пожелания:)
🚩 Начало и место завершения: по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Мария
Мария
Привет! Мы — ваша команда гидов в Крыму. Хотите увидеть его глазами местных и влюбиться в полуостров всего за один день? Поехали с нами! Мы покажем самые живописные места родного края и отвезём в локации, о которых мало кто знает из обычных путешественников. Никаких заученных банальных экскурсий — с нами вы отправляетесь в полноценное путешествие и узнаёте только самое интересное. Спойлер: будет круто!:)
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9 реальных отзывов от туристов

Иванна
21 сен 2021
Супер! Девочки показали очень красивые места Крыма. Мы очень довольны. Сделали множество фотографий. Море впечатлений! Гиды просто молодцы!
Оксана
17 сен 2021
Замечательный день, проведённый в компании очаровательных девушек. Светлана и Мария-вы лучшие. Атмосфера поездки очень хорошая. Много рассказов о ЮБК, столько смотровых площадок и видовых мест-это просто восторг. Приятным дополнение-отличные фото о поездке. Спасибо вам!
L
11 сен 2021
Нас возили две Светы. Одна Света оказалась прекрасным спокойным водителем. Гид Светлана - приятнейшая девушка, тактичный собеседник, супер рассказчик и фотограф.

Двое из нас троих впервые были на этом побережье, и поэтому маршрут идеально подошёл: Форосская церковь, прогулка в Балаклаве, невероятный мыс Фиолент, грот Дианы в закатных лучах и много других живописнейших чудесных мест.
Экскурсия была скорректирована под наши пожелания, так как мы не брали катер и водную прогулку в Балаклаве.
Прекрасные фотографии получили в тот же вечер, за что огромное спасибо.
Всем рекомендуем эту экскурсию
М
4 сен 2021
Просто невозможно не влюбиться в Крым за 1 день, когда экскурсию по южному берегу проводят две совершенно очаровательные, образованные, лёгкие в общении, позитивные и очень любящие свой родной край девушки - Мария и Светлана! Замечательная экскурсия, наполненная интересными фактами, с легкостью и любовью переданными гидами. Светлана и Мария делают все, чтобы поездка была максимально комфортной, предлагают на выбор варианты, где можно вкусно поесть, посмотреть красивые виды, сделать отличные фото.
8 часов пролетели легко и незаметно.
Благодарю Марию и Светлану за чудесную экскурсию; и отдельно спасибо Марии - за комфортное управлением автомобилем, Светлане - за замечательные фото на профессиональный фотоаппарат.
Экскурсию однозначно рекомендую.
М
23 авг 2021
Нашим гидом была Светлана. Экскурсия очень понравилась! Прежде всего, своей не академичностью, а свободной и понятной подачей материала. По нашей просьбе в маршрут включили смотровую площадку на Ласточкино гнездо! С первых минут рассказа Светлана увлекает интересными фактами о местности и её истории. Маршрут построен хорошо, включает в себя действительно красивые и интересные локации. Для заядлых пользователей Instagram - самое то! В Балаклаве взяли посещение подземного музейного комплекса - грандиозное сооружение, интерактивные экспозиции, сделано всё на очень хорошем современном уровне. Кто интересуется историей и техникой - обязательно посетите!
Е
13 авг 2021
Влюбились в Крым навсегда! Благодаря прекрасным гидам Светлане и Марии. Получилось увлекательное, познавательное путешествие с потрясающей красоты видами! На память остался комплимент от девочек в виде замечательной фотосессии. Наши экскурсоводы были очень внимательны, откликались на любые просьбы. А ещё нас возили на обед в чудесную кафешку с «Офигенными» чебуреками. Офигенность подтверждаем! Девочкам желаем успехов! Спасибо!
В
20 июля 2021
Экскурсия интересная, познакомились с потрясающими видами, не смотря на знакомые места, спутницы оказались комфортными в общении, интересными собеседницами, замечательно рассказывающие о природе края, останавливались в красивых местах, получили удовольствие. Спасибо за проведенную экскурсию.
Е
2 июля 2021
Спасибо девочкам за чудесно проведенное время в свой день рождения и отличные фотографии! Красивейшие места, ненавязчивый рассказ, морская прогулка, вкусный обед и закат на Фиоленте с бокалом шампанского… Впрочем, за "девочек" извиняюсь, более правильно сказать "интеллигентных молодых барышень", с которыми приятно поговорить))
И
13 июня 2021
Нашими гидами были Мария и Света! Они предложили различные варианты путешествия. Мы выбрали то, что еще не видели в Крыму. В середине экскурсии организовали прогулку на катере из Балаклавы к месту съемок "Дикарей" с купанием в открытом море. Когда мы вернулись на причал нас ждал вкусный обед в "Избушке рыбака", кторый тоже обеспечили девченки. Потом была погоня за солнцем, чтобы успеть посмотреть закат на пляже Баунти, где открыли бутылку шампанского, заботливо предоставленную девушками. Еще одним бонусом стали фотографии из поездки на цифровую камеру. В итоге честная пятерка!

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