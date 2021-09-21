Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ялты

Что вас ожидает

Ах, этот Южный берег.

Мы прокатим вас по горным склонам к скалистым бухтам, покажем храм в облаках, отвезём в «те самые места из Instagram», где вы сделаете живописные снимки и выпьете местного шампанского с видом на голубое озеро в форме сердца. В нашей программе также знаменитый пляж Баунти, грот Дианы, мыс Лермонтова и главные смотровые площадки мыса Фиолент.

Колоритная Балаклава со все сторон

После насыщенной прогулки вы отправитесь в живописную бухту с богатой историей. Подкрепившись, по желанию, в одном из местных рыбных ресторанчиков, продолжим исследовать этот уголок полуострова, в котором так удивительно сочетается дух античности и итальянский колорит. Вы узнаете, почему бухту называли секретной и какое наследие оставили в этих местах генуэзцы, поговорим о греческих поселениях и известных личностях, живших здесь. Мы покажем древнюю крепость Чембало, а еще вы сможете прокатиться на катере или посетить музей подводных лодок.

🌅 Завершим день красиво, встретив закат на смотровой с шикарным видом на бухту.

Организационные детали