5 отзывов оставили туристы

Программа

За два часа прогулки мы подымемся по Саве мимо всех мостов до самого нового из них, моста на Ади и сплаваем по Дунаю до Земуна и вернемся около Великого Ратного острова. Я расскажу их истории 📖 и легенды. По вашему желанию мы можем причалить к одному из “сплавов” — кафе. Речная жизнь Белграда — важная и неотделимая его часть.

Отдельного внимания заслуживает ночная прогулка 👣 на катере. Белград не зря считается одной из клубных столиц Европы. С воды вы сможете в полной мере оценить это утверждение, когда увидите множество ночных клубов на дебаркадерах, а после прогулки отправиться в любой из них.

Организационные детали