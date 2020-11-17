5 отзывов оставили туристы

За два часа прогулки мы подымемся по Саве мимо всех мостов до самого нового из них, моста на Ади и сплаваем по Дунаю до Земуна и вернемся около Великого Ратного острова. Я расскажу их истории 📖 и легенды. По вашему желанию мы можем причалить к одному из “сплавов” — кафе. Речная жизнь Белграда — важная и неотделимая его часть.
Отдельного внимания заслуживает ночная прогулка 👣 на катере. Белград не зря считается одной из клубных столиц Европы. С воды вы сможете в полной мере оценить это утверждение, когда увидите множество ночных клубов на дебаркадерах, а после прогулки отправиться в любой из них.
Организационные детали
Место встречи — на площадке перед ТЦ “Ушче”, смотрите на схеме в фотографиях.
Обязательно возьмите с собой теплую одежду. Даже летом на реке прохладно. Особенно ближе к вечеру.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 4 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Мы две подруги: Вита и Татьяна. В Сербии живем с 2012 и 2013 года, соответственно. Влюблены в эту страну и особенно в ее столицу Белград и готовы приоткрыть его секреты гостям города. Меня зовут Вита. Считаю, что лучший способ увидеть красоты Сербии и ощутить дух Балкан - это прокатиться по живописным дорогам на мотоцикле. Свобода и ветер. Меня зовут Татьяна. Я исследую самые потаенные уголки Белграда и коллекционирую удивительные истории о его жителях.
Очень понравилась экскурсия. Огромная благодарность Татьяне, которая рассказала много интересного об истории и обычаях, а так же ответила на возникшие вопросы. Погода выдалась хорошая, впечатления чудесные.
Екатерина
28 авг 2019
Татьяна - очень интересный рассказчик, гид и человек! 3 часа пролетели незаметно, было очень увлекательно, и в тоже время, расслабляюще. Однозначно рекомендую, проучите незабываемые эмоции и впечатления!
Алина
22 июл 2019
Экскурсия была заказана и забронирована мной в спешке перед самой поездкой. Практически в 5 утра я внесла взнос за бронь, а в 7 был самолет в Белград. Экскурсовод Татьяна внимательно отнеслась к сбору на экскурсию, подробно объяснила, где будет ждать меня. Сама экскурсия приятна, еще бы, вечером после дня, проведенного на солнце, прокатиться и охладиться на катере, да еще узнать столько нового и необычного о Белграде. Это истории о реках, прибрежных территориях, которые в прошлом были отделены друг от друга реками, а теперь связаны воедино. В ходе экскурсии узнала новые районы и местечки в Белграде, которые стоит посетить в дальнейшем.
Андрей
15 июл 2019
Мы в восторге от экскурсии! Гид Татьяна не просто профессионал своего дела, но и душевный собеседник! Местный колорит настолько впечатлил, что это в сердце навсегда! Отдельное спасибо капитану катера! В конце экскурсии посетили ресторанчик на пристани, где не меньше впечатлились кухней и радушием хозяев!
Марина
19 мая 2017
Путешествуя по Сербии и находясь в Белграде, воспользовались возможностью увидеть этот замечательный город со стороны двух рек Савы и Дуная. В этом нам помогла Вита Потоцкая. Вся прогулка прошла на высшем уровне! Погода, рассказ экскурсовода, общение произвели очень приятное впечатление. Кроме того, что мы получили информацию по истории города и значении этих двух рек, мы узнали много о повседневной жизни сербов их обычаях. К концу нашей прогулки появилось ощущение, что побывали в гостях у добрых друзей. Очень рекомендуем тем, кто помимо фактов и информации, ценит человеческое общение.