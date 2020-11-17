5 отзывов оставили туристы

Между Европой и Балканами. Реки и мосты Белграда на катере

Взглянуть на город с борта небольшого катера и погрузиться в расслабленный отдых на воде

5
5 отзывов
Вита и Татьяна
Вита и Татьяна – представитель из Белграда
Во все времена жизнь столицы ⭐️ Сербии Белграда была тесно переплетена с рекой.

А точнее с двумя: Савой и Дунаем.

Древний город 🏙️ был основан на месте, где Сава впадает в Дунай и становится второй после Волги по длине рекой в Европе.

Предлагаю взглянуть на Белград с борта небольшого катера и, слушая мои рассказы о городе, погрузиться в расслабленный отдых на воде.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Между Европой и Балканами. Реки и мосты Белграда на катере
Между Европой и Балканами. Реки и мосты Белграда на катере

Программа

За два часа прогулки мы подымемся по Саве мимо всех мостов до самого нового из них, моста на Ади и сплаваем по Дунаю до Земуна и вернемся около Великого Ратного острова. Я расскажу их истории 📖 и легенды. По вашему желанию мы можем причалить к одному из “сплавов” — кафе. Речная жизнь Белграда — важная и неотделимая его часть.

Отдельного внимания заслуживает ночная прогулка 👣 на катере. Белград не зря считается одной из клубных столиц Европы. С воды вы сможете в полной мере оценить это утверждение, когда увидите множество ночных клубов на дебаркадерах, а после прогулки отправиться в любой из них.

Организационные детали

  • Место встречи — на площадке перед ТЦ “Ушче”, смотрите на схеме в фотографиях.
  • Обязательно возьмите с собой теплую одежду. Даже летом на реке прохладно. Особенно ближе к вечеру.
Между Европой и Балканами. Реки и мосты Белграда на катере
Между Европой и Балканами. Реки и мосты Белграда на катере
Между Европой и Балканами. Реки и мосты Белграда на катере
Между Европой и Балканами. Реки и мосты Белграда на катере
Между Европой и Балканами. Реки и мосты Белграда на катере
Между Европой и Балканами. Реки и мосты Белграда на катере
Между Европой и Балканами. Реки и мосты Белграда на катере
Между Европой и Балканами. Реки и мосты Белграда на катере

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Вита и Татьяна
Вита и Татьяна
Мы две подруги: Вита и Татьяна. В Сербии живем с 2012 и 2013 года, соответственно. Влюблены в эту страну и особенно в ее столицу Белград и готовы приоткрыть его секреты гостям города. Меня зовут Вита. Считаю, что лучший способ увидеть красоты Сербии и ощутить дух Балкан - это прокатиться по живописным дорогам на мотоцикле. Свобода и ветер. Меня зовут Татьяна. Я исследую самые потаенные уголки Белграда и коллекционирую удивительные истории о его жителях.
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5 отзывов оставили туристы

17 ноя 2020
Очень понравилась экскурсия. Огромная благодарность Татьяне, которая рассказала много интересного об истории и обычаях, а так же ответила на возникшие вопросы. Погода выдалась хорошая, впечатления чудесные.
28 авг 2019
Татьяна - очень интересный рассказчик, гид и человек! 3 часа пролетели незаметно, было очень увлекательно, и в тоже время, расслабляюще. Однозначно рекомендую, проучите незабываемые эмоции и впечатления!
22 июл 2019
Экскурсия была заказана и забронирована мной в спешке перед самой поездкой. Практически в 5 утра я внесла взнос за бронь, а в 7 был самолет в Белград. Экскурсовод Татьяна внимательно отнеслась к сбору на экскурсию, подробно объяснила, где будет ждать меня. Сама экскурсия приятна, еще бы, вечером после дня, проведенного на солнце, прокатиться и охладиться на катере, да еще узнать столько нового и необычного о Белграде. Это истории о реках, прибрежных территориях, которые в прошлом были отделены друг от друга реками, а теперь связаны воедино. В ходе экскурсии узнала новые районы и местечки в Белграде, которые стоит посетить в дальнейшем.
15 июл 2019
Мы в восторге от экскурсии! Гид Татьяна не просто профессионал своего дела, но и душевный собеседник! Местный колорит настолько впечатлил, что это в сердце навсегда! Отдельное спасибо капитану катера! В конце экскурсии посетили ресторанчик на пристани, где не меньше впечатлились кухней и радушием хозяев!
19 мая 2017
Путешествуя по Сербии и находясь в Белграде, воспользовались возможностью увидеть этот замечательный город со стороны двух рек Савы и Дуная. В этом нам помогла Вита Потоцкая. Вся прогулка прошла на высшем уровне! Погода, рассказ экскурсовода, общение произвели очень приятное впечатление. Кроме того, что мы получили информацию по истории города и значении этих двух рек, мы узнали много о повседневной жизни сербов их обычаях. К концу нашей прогулки появилось ощущение, что побывали в гостях у добрых друзей. Очень рекомендуем тем, кто помимо фактов и информации, ценит человеческое общение.

Вита и Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

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