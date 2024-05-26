Не хотите терять время на прохождение иммиграционного контроля? Начните свой отдых с комфортом! Без очередей вас проведут через таможенную службу, если вы только прилетели, и предоставят доступ в бизнес-зал с
5 причин купить этот билет
- 🚀 Ускоренное прохождение иммиграционного контроля
- 🍹 Доступ в бизнес-зал с угощениями и напитками
- 👶 Бесплатно для детей до 2 лет
- ✈️ Удобство и комфорт в аэропорту Суварнабхуми
- 💼 Отличное обслуживание и индивидуальное сопровождение
Что можно увидеть
- Бизнес-зал Miracle First Class
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 00:15, 00:30, 00:45, 01:00, 01:15, 01:30, 01:45, 02:00, 02:15, 02:30, 02:45, 03:00, 03:15, 03:30, 03:45, 04:00, 04:15, 04:30, 04:45, 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00, 20:15, 20:30, 20:45, 21:00, 21:15, 21:30, 21:45, 22:00, 22:15, 22:30, 22:45, 23:00, 23:15, 23:30, 23:45
Описание билета
Что вас ожидает
Это уникальный сервис индивидуального сопровождения в аэропорту Суварнабхуми! Наш представитель встретит вас и организует ускоренное прохождение контроля иммиграционной службы, чтобы вы могли быстро и легко перейти к следующему этапу вашего путешествия.
Также мы предлагаем доступ в бизнес-зал Miracle First Class, где вас ждут все удобства (угощения и напитки, в том числе алкоголь, включены в стоимость). Здесь вы сможете расслабиться, отдохнуть и насладиться отличным обслуживанием, пока ожидаете свой рейс.
Организационные детали
- Дети до 2 лет допускаются бесплатно
- Услуга не распространяется на владельцев паспортов Таиланда или Индии и недоступна для внутренних рейсов
ежедневно в 00:00, 00:15, 00:30, 00:45, 01:00, 01:15, 01:30, 01:45, 02:00, 02:15, 02:30, 02:45, 03:00, 03:15, 03:30, 03:45, 04:00, 04:15, 04:30, 04:45, 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00, 20:15, 20:30, 20:45, 21:00, 21:15, 21:30, 21:45, 22:00, 22:15, 22:30, 22:45, 23:00, 23:15, 23:30 и 23:45
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Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Бизнес-зал
|$30
|Фаст Трек
|$70
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту Суварнабхуми
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 00:00, 00:15, 00:30, 00:45, 01:00, 01:15, 01:30, 01:45, 02:00, 02:15, 02:30, 02:45, 03:00, 03:15, 03:30, 03:45, 04:00, 04:15, 04:30, 04:45, 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00, 20:15, 20:30, 20:45, 21:00, 21:15, 21:30, 21:45, 22:00, 22:15, 22:30, 22:45, 23:00, 23:15, 23:30 и 23:45
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваш гид в Бангкоке
Провёл экскурсии для 23 туристов
Приветствую вас! Я сертифицированный инструктор по сап-сёрфингу. Пока все озёра России покрыты льдом, исследую бухты и пещеры Андаманского моря на сапах. С удовольствием научу вас обращаться с веслом и проведу по лучшим маршрутам Пхукета и других островов. Также организую фаст трек в аэропорту Бангкока.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Кира
26 мая 2024
Воспользовалась услугой фаст-трек в аэропорту Бангкока, и осталась ооочень довольна! С этой услугой все формальности прошла быстренько и без напряга.
Когда я прилетела, меня сразу встретил милый парень, который помог с
Когда я прилетела, меня сразу встретил милый парень, который помог с
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