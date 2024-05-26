Не хотите терять время на прохождение иммиграционного контроля? Начните свой отдых с комфортом! Без очередей вас проведут через таможенную службу, если вы только прилетели, и предоставят доступ в бизнес-зал с

удобствами, если ждёте свой рейс. Это уникальный сервис индивидуального сопровождения в аэропорту Суварнабхуми. Представитель встретит вас и организует ускоренное прохождение контроля иммиграционной службы, чтобы вы могли быстро и легко перейти к следующему этапу вашего путешествия. Также предлагается доступ в бизнес-зал Miracle First Class, где вас ждут все удобства, включая угощения и напитки, в том числе алкоголь. Здесь вы сможете расслабиться, отдохнуть и насладиться отличным обслуживанием, пока ожидаете свой рейс. Дети до 2 лет допускаются бесплатно. Услуга не распространяется на владельцев паспортов Таиланда или Индии и недоступна для внутренних рейсов

Описание билета

Что вас ожидает

Это уникальный сервис индивидуального сопровождения в аэропорту Суварнабхуми! Наш представитель встретит вас и организует ускоренное прохождение контроля иммиграционной службы, чтобы вы могли быстро и легко перейти к следующему этапу вашего путешествия.

Также мы предлагаем доступ в бизнес-зал Miracle First Class, где вас ждут все удобства (угощения и напитки, в том числе алкоголь, включены в стоимость). Здесь вы сможете расслабиться, отдохнуть и насладиться отличным обслуживанием, пока ожидаете свой рейс.

Организационные детали