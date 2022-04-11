Что вас ожидает

Пляжи Пхи-Пхи, которые подойдут именно вам

В южной части островов вы посетите смотровую площадку с фантастическим видом на окрестности. А далее мы предложим вам на выбор несколько пляжей с разной концепцией отдыха. В любом из вариантов предполагается широкий спектр водных развлечений.

Если вы путешествуете с детьми, мы отвезем вас на идеальный мелководный пляж .

. Подберем отличные места с музыкой и барами для тех, кто хочет провести время весело и активно.

для тех, кто хочет провести время весело и активно. Если вам захочется, напротив, посетить уединенные уголки и романтично встретить закат на берегу, отправимся на Laem Tong Bay или другие подходящие пляжи.

и романтично встретить закат на берегу, отправимся на или другие подходящие пляжи. Понаблюдать за уходящими в круизы лодочками, а также позагорать на белоснежном песке вы сможете на Ao Ton Sai, самом известном пляже острова Пхи-Пхи-Дон.

острова Пхи-Пхи-Дон. А за приключенческим духом мы предложим отправиться на «дикий» пляж Loh Moo Dee Beach с высокими пальмами и широкой пологой песчаной лагуной.

Пешеходные тропы, колоритная деревушка и прогулка на лодке

Кроме пляжей, мы посоветуем пройти по одному из наиболее впечатляющих пеших маршрутов — к мысу Laem Tong. Этот путь полностью погрузит вас в буйную красоту тайской флоры и отставит море ярких снимков. В деревне Тансай вы обнаружите экзотические сувениры и познакомитесь с искусными работами местных ремесленников. А еще здесь настоящий рай для любителей органической косметики и изделий из отменного шелка. Чуть позже вы отправитесь в плавание вдоль островов на арендованной персональной лодке. Морское путешествие подарит незабываемые пейзажи причудливых скал, заросших тропической зеленью, узких гротов и пещер острова Пхи-Пхи Лей.

Вкусы и ароматы Пхи-Пхи

На островах немыслимое количество кафе и ресторанов. Мы посоветуем наши любимые заведения, где вы сможете отведать морские деликатесы: гигантские креветки, всевозможные виды рыбы, фантастические омары на гриле и кальмары. Также мы с радостью подскажем, какие фирменные национальные яства стоит попробовать — среди них куриный суп с лапшой, свежие салаты, мясные блюда, рис, тушеный в ананасе, и многое другое.

Вечером на Пхи-Пхи начинается новая жизнь, с пляжными дискотеками, огненными шоу и шумными барами. Рядом с любым крупным пляжем находится множество заведений, которые мы посоветуем, исходя из ваших предпочтений.

Организационные детали

Как добраться от вашего отеля на Пхукете до пирса Rassada Pier

— На байке или авто самостоятельно. Арендованный транспорт вы сможете оставить на пирсе, на парковке до вашего возвращения.

— Общественным транспортом. С Каты и Карона можно добраться на открытых синих автобусах до Пхукет Тауна (40 бат/человека), а там пересесть на тук-тук или такси до пирса.

— Трансфер или такси. С этим вам помогут на ресепшене вашего отеля (дорога в одну сторону обойдется в 500-800 бат). Либо мы можем отправить за вами минивен (200 бат).