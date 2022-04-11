Идеальный день на Пхи-Пхи: тур из Пхукета

Отдохнуть на лучших пляжах, прогуляться по джунглям, покататься на лодочке и изучить подводный мир

Индивидуальная
Куда едут с Пхукета за белоснежными пляжами, впечатляющим подводным миром и буйной красотой тропиков? Конечно, на Пхи-Пхи — место для самых разных концепций досуга: от уединенного отдыха с романтичными закатами до приключенческих маршрутов по джунглям.

Чтобы провести день в идеальном для вас формате, важно не растеряться в изобилии вариантов.

С этим мы поможем! Составим оптимальную программу, предложим на выбор отличные пляжи, покажем лучшие панорамы, покатаем на лодочке вдоль островов и отвезем в самобытную деревушку.

А еще посоветуем наше любимое заведение с национальными блюдами и морскими деликатесами.
Идеальный день на Пхи-Пхи: тур из Пхукета
Идеальный день на Пхи-Пхи: тур из Пхукета
Идеальный день на Пхи-Пхи: тур из Пхукета
Идеальный день на Пхи-Пхи: тур из Пхукета
Идеальный день на Пхи-Пхи: тур из Пхукета
Идеальный день на Пхи-Пхи: тур из Пхукета
Идеальный день на Пхи-Пхи: тур из Пхукета
Идеальный день на Пхи-Пхи: тур из Пхукета
Идеальный день на Пхи-Пхи: тур из Пхукета
Идеальный день на Пхи-Пхи: тур из Пхукета
Идеальный день на Пхи-Пхи: тур из Пхукета
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Пляжи Пхи-Пхи, которые подойдут именно вам

В южной части островов вы посетите смотровую площадку с фантастическим видом на окрестности. А далее мы предложим вам на выбор несколько пляжей с разной концепцией отдыха. В любом из вариантов предполагается широкий спектр водных развлечений.

  • Если вы путешествуете с детьми, мы отвезем вас на идеальный мелководный пляж.
  • Подберем отличные места с музыкой и барами для тех, кто хочет провести время весело и активно.
  • Если вам захочется, напротив, посетить уединенные уголки и романтично встретить закат на берегу, отправимся на Laem Tong Bay или другие подходящие пляжи.
  • Понаблюдать за уходящими в круизы лодочками, а также позагорать на белоснежном песке вы сможете на Ao Ton Sai, самом известном пляже острова Пхи-Пхи-Дон.
  • А за приключенческим духом мы предложим отправиться на «дикий» пляж Loh Moo Dee Beach с высокими пальмами и широкой пологой песчаной лагуной.

Пешеходные тропы, колоритная деревушка и прогулка на лодке

Кроме пляжей, мы посоветуем пройти по одному из наиболее впечатляющих пеших маршрутов — к мысу Laem Tong. Этот путь полностью погрузит вас в буйную красоту тайской флоры и отставит море ярких снимков. В деревне Тансай вы обнаружите экзотические сувениры и познакомитесь с искусными работами местных ремесленников. А еще здесь настоящий рай для любителей органической косметики и изделий из отменного шелка. Чуть позже вы отправитесь в плавание вдоль островов на арендованной персональной лодке. Морское путешествие подарит незабываемые пейзажи причудливых скал, заросших тропической зеленью, узких гротов и пещер острова Пхи-Пхи Лей.

Вкусы и ароматы Пхи-Пхи

На островах немыслимое количество кафе и ресторанов. Мы посоветуем наши любимые заведения, где вы сможете отведать морские деликатесы: гигантские креветки, всевозможные виды рыбы, фантастические омары на гриле и кальмары. Также мы с радостью подскажем, какие фирменные национальные яства стоит попробовать — среди них куриный суп с лапшой, свежие салаты, мясные блюда, рис, тушеный в ананасе, и многое другое.

Вечером на Пхи-Пхи начинается новая жизнь, с пляжными дискотеками, огненными шоу и шумными барами. Рядом с любым крупным пляжем находится множество заведений, которые мы посоветуем, исходя из ваших предпочтений.

Организационные детали

  • Как добраться от вашего отеля на Пхукете до пирса Rassada Pier
    На байке или авто самостоятельно. Арендованный транспорт вы сможете оставить на пирсе, на парковке до вашего возвращения.
    Общественным транспортом. С Каты и Карона можно добраться на открытых синих автобусах до Пхукет Тауна (40 бат/человека), а там пересесть на тук-тук или такси до пирса.
    Трансфер или такси. С этим вам помогут на ресепшене вашего отеля (дорога в одну сторону обойдется в 500-800 бат). Либо мы можем отправить за вами минивен (200 бат).
  • Время в пути до островов Пхи-Пхи зависит от быстроходности выбранного судна и составляет от 2,5 часов на стандартном пароме и до 1 часа на спидботе. Доступность необходимого трансфера обсуждается в день бронирования экскурсии.
  • Аренда персональной лодки входит в стоимость экскурсии.
  • Дополнительные расходы: обед/ужин, напитки, вода — из расчета 400 бат/чел (цена зависит от уровня ресторана и выбора алкогольных/безалкогольных напитков); водные развлечения (от 200 до 1000 бат).
  • Что взять с собой: купальные принадлежности, полотенце, средства личной гигиены, наличные деньги, крем от загара.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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