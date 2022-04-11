Что вас ожидает
Пляжи Пхи-Пхи, которые подойдут именно вам
В южной части островов вы посетите смотровую площадку с фантастическим видом на окрестности. А далее мы предложим вам на выбор несколько пляжей с разной концепцией отдыха. В любом из вариантов предполагается широкий спектр водных развлечений.
- Если вы путешествуете с детьми, мы отвезем вас на идеальный мелководный пляж.
- Подберем отличные места с музыкой и барами для тех, кто хочет провести время весело и активно.
- Если вам захочется, напротив, посетить уединенные уголки и романтично встретить закат на берегу, отправимся на Laem Tong Bay или другие подходящие пляжи.
- Понаблюдать за уходящими в круизы лодочками, а также позагорать на белоснежном песке вы сможете на Ao Ton Sai, самом известном пляже острова Пхи-Пхи-Дон.
- А за приключенческим духом мы предложим отправиться на «дикий» пляж Loh Moo Dee Beach с высокими пальмами и широкой пологой песчаной лагуной.
Пешеходные тропы, колоритная деревушка и прогулка на лодке
Кроме пляжей, мы посоветуем пройти по одному из наиболее впечатляющих пеших маршрутов — к мысу Laem Tong. Этот путь полностью погрузит вас в буйную красоту тайской флоры и отставит море ярких снимков. В деревне Тансай вы обнаружите экзотические сувениры и познакомитесь с искусными работами местных ремесленников. А еще здесь настоящий рай для любителей органической косметики и изделий из отменного шелка. Чуть позже вы отправитесь в плавание вдоль островов на арендованной персональной лодке. Морское путешествие подарит незабываемые пейзажи причудливых скал, заросших тропической зеленью, узких гротов и пещер острова Пхи-Пхи Лей.
Вкусы и ароматы Пхи-Пхи
На островах немыслимое количество кафе и ресторанов. Мы посоветуем наши любимые заведения, где вы сможете отведать морские деликатесы: гигантские креветки, всевозможные виды рыбы, фантастические омары на гриле и кальмары. Также мы с радостью подскажем, какие фирменные национальные яства стоит попробовать — среди них куриный суп с лапшой, свежие салаты, мясные блюда, рис, тушеный в ананасе, и многое другое.
Вечером на Пхи-Пхи начинается новая жизнь, с пляжными дискотеками, огненными шоу и шумными барами. Рядом с любым крупным пляжем находится множество заведений, которые мы посоветуем, исходя из ваших предпочтений.
Организационные детали
- Как добраться от вашего отеля на Пхукете до пирса Rassada Pier
— На байке или авто самостоятельно. Арендованный транспорт вы сможете оставить на пирсе, на парковке до вашего возвращения.
— Общественным транспортом. С Каты и Карона можно добраться на открытых синих автобусах до Пхукет Тауна (40 бат/человека), а там пересесть на тук-тук или такси до пирса.
— Трансфер или такси. С этим вам помогут на ресепшене вашего отеля (дорога в одну сторону обойдется в 500-800 бат). Либо мы можем отправить за вами минивен (200 бат).
- Время в пути до островов Пхи-Пхи зависит от быстроходности выбранного судна и составляет от 2,5 часов на стандартном пароме и до 1 часа на спидботе. Доступность необходимого трансфера обсуждается в день бронирования экскурсии.
- Аренда персональной лодки входит в стоимость экскурсии.
- Дополнительные расходы: обед/ужин, напитки, вода — из расчета 400 бат/чел (цена зависит от уровня ресторана и выбора алкогольных/безалкогольных напитков); водные развлечения (от 200 до 1000 бат).
- Что взять с собой: купальные принадлежности, полотенце, средства личной гигиены, наличные деньги, крем от загара.