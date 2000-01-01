Самые знаменитые острова в окрестностях Пхукета — Пхи. Именно здесь в 2000 г. в бухте Майя Бэй проходили съемки фильма «Пляж» с Леонардо Ди Каприо в главной роли. В 2010 г., согласно международному рейтингу всех туристических островов, Пхи были признаны самыми красивыми 🤩 в мире. Архипелаг Пхи состоит из двух островов — Пхи Дон и Пхи Лей, и находится в 46 км от Пхукета.

Отправившись в тур, вы окунетесь в чудесный мир «баунти» — лазурное море 🌊 и белый песок, познакомитесь с водоплавающими макаками, искупаетесь в изумрудной лагуне и оцените подводные богатства национального заповедника Пхи.