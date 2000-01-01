Самые знаменитые острова в окрестностях Пхукета — Пхи. Именно здесь в 2000 г. в бухте Майя Бэй проходили съемки фильма «Пляж» с Леонардо Ди Каприо в главной роли. В 2010 г., согласно международному рейтингу всех туристических островов, Пхи были признаны самыми красивыми 🤩 в мире. Архипелаг Пхи состоит из двух островов — Пхи Дон и Пхи Лей, и находится в 46 км от Пхукета.
Отправившись в тур, вы окунетесь в чудесный мир «баунти» — лазурное море 🌊 и белый песок, познакомитесь с водоплавающими макаками, искупаетесь в изумрудной лагуне и оцените подводные богатства национального заповедника Пхи.
Что входит
трансфер от отеля в начале экскурсии до отеля - в конце
билеты до острова Пхи-Пхи на скоростную лодку, вместимостью 20 человек
сопровождающий
русский гид
маска с трубкой для снорклинга
спасательный жилет при необходимости
напитки на борту
Что не входит
Обязательных трат экскурсия не предусмаривает. Однако питание и другие личные расходы (например, покупка сувениров) в стоимость не входит. Пожалуйста
обменяйте валюту заранее: на экскурсии не будет возможности сделать это.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.