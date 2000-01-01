3.5
2 отзыва
Евгений К.
Евгений К. – Гид из Пхукета
Групповая поездка на острова Пхи-Пхи.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🤿Изучаем мир под водой
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $89 за человека

    Заказать экскурсию
Острова Пхи Пхи
Острова Пхи Пхи

Что вы увидите

  • o. Khai Nui
  • o. Phi Phi Lay
  • o. Phi Phi Don
  • о. Khai Nok
  • бухта обезьян
Самые знаменитые острова в окрестностях Пхукета — Пхи. Именно здесь в 2000 г. в бухте Майя Бэй проходили съемки фильма «Пляж» с Леонардо Ди Каприо в главной роли. В 2010 г., согласно международному рейтингу всех туристических островов, Пхи были признаны самыми красивыми 🤩 в мире. Архипелаг Пхи состоит из двух островов — Пхи Дон и Пхи Лей, и находится в 46 км от Пхукета.
Отправившись в тур, вы окунетесь в чудесный мир «баунти» — лазурное море 🌊 и белый песок, познакомитесь с водоплавающими макаками, искупаетесь в изумрудной лагуне и оцените подводные богатства национального заповедника Пхи.
Что входит
  • трансфер от отеля в начале экскурсии до отеля - в конце
  • билеты до острова Пхи-Пхи на скоростную лодку, вместимостью 20 человек
  • сопровождающий
  • русский гид
  • маска с трубкой для снорклинга
  • спасательный жилет при необходимости
  • напитки на борту
Что не входит
  • Обязательных трат экскурсия не предусмаривает. Однако питание и другие личные расходы (например, покупка сувениров) в стоимость не входит. Пожалуйста
  • обменяйте валюту заранее: на экскурсии не будет возможности сделать это.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Острова Пхи Пхи
Острова Пхи Пхи
Острова Пхи Пхи
Острова Пхи Пхи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Евгений К.
Евгений К.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

2 отзыва оставили туристы

Евгений К. проводит ещё 5 экскурсий

Экскурсия в национальный парк Као Лак
$70
9.5 часов
Экскурсия в национальный парк Као Лак
4 отзыва
Полеты в джунглях
$89.5
2 часа
Полеты в джунглях
2 отзыва
Индивидуальная обзорная по Пхукету на автомобиле
$72
3 часа
Индивидуальная обзорная по Пхукету на автомобиле
2 отзыва
Морская рыбалка
$70
10 часов
Морская рыбалка
1 отзыв
Шоу Сиам Нирамит (Show Siam Niramit)
$85
6 часов
Шоу Сиам Нирамит (Show Siam Niramit)

Еще несколько необычных экскурсий в Пхукете

Первое свидание с Пхукетом
$128
5.5 часов
Первое свидание с Пхукетом
98 отзывов
Захватывающие панорамы и великолепные храмы на автомобильной экскурсии
Неизведанный Пхукет — обзорный мототур
$220
5 часов
Неизведанный Пхукет — обзорный мототур
37 отзывов
Посетить недоступные аутентичные места острова и погрузиться в тайскую культуру
Пхукет для новичков
$120
6.5 часов
Пхукет для новичков
28 отзывов
Разобраться в мифах и реалиях Таиланда на насыщенной автопрогулке по главным местам острова
Детский тур по Пхукету
$100
5 часов
Детский тур по Пхукету
23 отзыва
Увлекательное знакомство с природой, животным миром и развлечениями острова для детей и взрослых!
Национальный парк Као Лак и пещерный храм
$42
9 часов
Национальный парк Као Лак и пещерный храм
22 отзыва
Буддистские святыни, сплав по реке, сафари на слонах и водопад за один день
Чудеса провинции Пханг Нга
$54
8 часов
Чудеса провинции Пханг Нга
14 отзывов
Посетить буддийские храмы и плавучую деревню, искупаться в водопаде и насладиться природой Таиланда